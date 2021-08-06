موقع سعودي يجري مقابلة مع لاعبة الجودو الإسرائيلية التي هزمت تهاني القحطاني

أجرى الموقع السعودي “arabnews” مقابلة مع لاعبة الجودو الإسرائيلية راز هيرشكو بعد أن ألحقت خسارة قاسية باللاعبة السعودية تهاني القحطاني في دورة الألعاب الأولمبية، طوكيو 2020.

هيرشكو تحدثت عن منافسها السعودية واصفة إياها بالشجاعة؛ إذ قالت للموقع السعودي الناطق بالانجليزية: “أظن أنه من المدهش أن تضع كلتانا السياسة جانباً لنفعل شيئاً نحبه”. وأضافت: “كنت متحمسة للغاية لأن أي شيء من الممكن أن يحصل في الألعاب الأولمبية”، قالت هيرشكو.

لاعبة الجودو الإسرائيلية راز هيرشكو

اللاعبة الإسرائيلية تابعت: “كنت أعرف أنه من النادر لـ(عربي) أن يقبل القتال بهذا الشكل، لكنني كنت متحمسة عندما وافقت”.

كما قالت هيرشكو إن القحطاني تصرفت “بشجاعة” ووافقت على مواجهتي رغم ضغوط من سمَّتهم “بـ الداعين للكراهية”.

خسارة فادحة للسعودية

تعرضت السعودية تهاني القحطاني الجمعة 30 يوليو/تموز 2021 لهزيمة قاسية أمام منافستها الإسرائيلية راز هيرشكو، في منافسات الجودو في أولمبياد طوكيو؛ إذ فازت هيرشكو بنتيجة (11-0) لتنهي بذلك مشوار منافستها السعودية في الأولمبياد.

اللجنة الأولمبية السعودية قالت في تغريدة على تويتر: “أنهت لاعبة المنتخب السعودي للجودو تهاني القحطاني مشاركتها الأولى في دورات الألعاب الأولمبية بعد خسارتها في الدور الإقصائي لمسابقة الجودو”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً وفيديوهات للمنازلة السعودية-الإسرائيلية؛ إذ بدت المتنافستان وهما تتصافحان، فيما قالت القحطاني لوكالة فرانس برس عقب خسارتها: “كانت مباراة عادية. لقد خسرت، ولكن شعوري عادي، وهذه بالنهاية رياضة”.

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وعند سؤالها عن الجدل المثار حيال منازلتها مع لاعبة إسرائيلية، قالت القحطاني: “لست مهتمة. لقد أطفأت هاتفي خلال اليومين الماضيين”، وأشارت ضاحكة إلى أنها “صافحت اللاعبة ثلاث مرات”.

تهاني القحطاني أثارت غضباً واسعاً

يأتي خروج القحطاني بعد أن أثارت مواجهتها مع لاعبة إسرائيلية الجمعة جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث انقسم السعوديون بين مؤيد ومعارض للمشاركة؛ إذ رأى البعض أن المباراة تندرج في سياق حدث رياضي دولي ولا ينبغي خلطها بالقضايا السياسية، فيما اعتبر آخرون أن الموضوع أكبر من كونها منافسة رياضية، وطالبوا القحطاني بالانسحاب.

خالد الدخيل، وهو كاتب سعودي، قال على تويتر إن “الأفضل للاعبة الجودو السعودية الانسحاب من المباراة أمام ممثلة إسرائيل. السعودية لا تعترف بهذه الدولة، والشعب السعودي يعتبرها دولة احتلال مفروضة بمنطق القوة العارية. والانسحاب ليس في هذه الحالة من أمام اللاعبة الإسرائيلية كفرد أو كيهودية، وإنما رفض لمشروعية الدولة التي تمثلها”.

وكان لاعب الجودو الجزائري فتحي نورين قد انسحب من مواجهة لاعب إسرائيلي “نصرة للقضية الفلسطينية”، فسُحب اعتماده مع مدربه عمار بن خليف. كما غاب محمد عبدالرسول، اللاعب السوداني، عن مواجهة لاعب إسرائيلي بوتبول، فيما أعلنت اللجنة الأولمبية السودانية الخميس أنه تغيب “لتمزق في الأربطة القطنية أسفل الظهر”.

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