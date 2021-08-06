روان بن حسين بدون مكياج في أول ظهور بعد وفاة والدتها ولم تسيطر على دموعها!

لم تتمالك الفاشينستا الكويتية روان بن حسين نفسها، أمام متابعيها في أول ظهور لها بعد وفاة والدتها، وانهارت بالبكاء رغم محاولتها التماسك.

روان بن حسين بدون مكياج

وظهرت روان بن حسين بفيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بدون مساحيق تجميل لأول مرة، وذلك حداداً على والدتها.

وبدأت روان بالتحدث قائلة: (شعور غريب يمكن لأني أول مرة احس بشعور الفقد بس اللي يطمني ان أمي كانت إنسانة خيرة عمرها ما ضرت أحد وإني انا عارفة إنه أن شاء الله أمي في مكان أحسن وسعيدة في المكان اللي هي فيه بس اللي يخلي الواحد يغص هو شعور الفقد).

واستطردت: (راح ييجي يوم أحتاج أكلمها، أحتاج لحضنها، أشم ريحتها، اللهم لا اعتراض).

روان بن حسين: أمي إنسانة حديدية

وتابعت بن حسين باكية: (أمي انسانة حديدية وإنسانة عظيمة لآخر يوم من عمرها، صدق كأنها قالت المهمة انتهت وراحت لما خرجت أخواتي الصغار من الثانوية وكانت طول عمرها تقول الله ياخذ أمانته بس لما بناتي الصغار يتخرجون من الثانوية وأمن مستقبلهم).

وتحدثت روان بن حسين عن دور والدتها في حياتها خاصة بعد أزمة طلاقها من رجل الأعمال الليبي يوسف المقريف، وقالت: (أمنت مستقبل بناتها وأمنت مستقبل ابنتها روان، وقفت معاي بولادتي ووقفت معاي بطلاقي الى حين اخذت ورقة الطلاق والى حين ما ابنتي اخذت جواز سفر بعدين جاء الوقت اللي أمي تحقق أمنيتها وتروح تشوف وجه الله).

روان بن حسين لم تودع والدتها

وفي وقت سابق، عبرت بن حسين عن حزنها وشعورها بالصدمة بعد عدم تمكنها من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على والدتها بعد قرار منعها من دخول الكويت بسبب لقاح فيروس كورونا.

وذلك بسبب الشروط المعينة التي وضعتها دولة الكويت لتغيير نوع اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في الجرعة الثانية، كما أجازت اعتماد شهادات المطعمين في الخارج شريطة أن تكون اللقاحات مجازة محلياً.

ونشرت وزارة الصحة الكويتية بياناً عبر حسابها على (تويتر) حينها، قالت فيه إن اللجنة الفنية للقاحات حددت شروطاً للسماح بتغيير منصة لقاح (كوفيد -19) في الجرعة الثانية وفق التوصيات العلمية.

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وأشار البيان إلى أن اللجنة المختصة أجازت التغيير للأشخاص الذين لديهم موانع من أخذ نفس نوع منصة الجرعة الأولى من اللقاح.

بيان صحفي | الصحة تحدد شروط تغيير منصة اللقاح في الجرعة الثانية pic.twitter.com/ALAMo8QhUG — وزارة الصحة – الكويت (@KUWAIT_MOH) July 12, 2021

وأوضح البيان أنه يُمكن كذلك للحوامل اللاتي تلقين الجرعة الأولى قبل الحمل وتستلزم حالتهن تغيير نوع اللقاح في الجرعة الثانية.

روان بن حسين: بلدي حرمتني أبسط حقوقي

وكشفت بن حسين عبر حسابها على (تويتر) ماحدث معها قائلة: (بلادي وإن جارت عليّ عزيزة… أمي الحبيبة انحرمت من شوفتها قبل الدفن، ومحرومة من زيارة قبرها وعاجزة إني أكون جنب أخوي وإخواتي الصغار اللي بأمس الحاجة لي.. ليش؟).

وتابعت: (لأني أخذت لقاح سينوفارم المعتمد من دولة الإمارات وباقي دول العالم إلا وطني الحبيب الكويت!).

pic.twitter.com/CidwQ5FXh9 — روان بن حسين | Rawan Bin Hussain (@rbinhussain) July 13, 2021

وعاتبت روان بن حسين سلطات بلادها قائلة: (هل يعقل هذا؟ بلدي غالية عليّ ولحم أكتافي من خيرها، بس ما توقعت يجي اليوم اللي بلدي تحرمني فيه من أبسط حقوقي. حسبي الله ونِعم الوكيل).

الله يرحمج يا يما pic.twitter.com/mfEXFamunp — روان بن حسين | Rawan Bin Hussain (@rbinhussain) July 13, 2021

وتابعت الفاشينستا الكويتية في منشور آخر: (وصلتني قبل دقائق معلومات تفيد بأن قانون عدم السماح خروج المواطنين الملقحين بلقاحات غير معتمدة من الكويت، سيتم تطبيقه ابتداء من 1 آب (اغسطس). إن شالله راح اقضي كم يوم في وطني وبين أهلي وأزور قبر حبيبتي اللي فقدتها).

روان بن حسين: راحت روحي

وكانت روان بن حسين قد عن وفاة والدتها الشهر الماضي بعد صراع مع المرض ومكوثها في غيبوبة منذ أشهر.

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وكتبت روان بن حسين بمنشور عبر (انستجرام) و(تويتر): (انتقلت الى جوار الرحمن حبيبتي نور عيني توتي ام حسن البنت الباره في والدينها الين اخر يوم وشالتهم فوق راسها، الزوجة الرائعة، الام الحنونه واصدق صديقه. اللي منها استمد قوتي).

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وتابعت بن حسين نعي والدتها بكلام مؤثر: (ماما حبيبتي الله اخذ امانته في اول ليله من ذي الحجه، ايام فضيله مباركه لانك انسانه زينه ومرضيّه ربج. يارب ارحمها وتغمّد روحها الجنه وصبّرني وصبّر ابوي واخوي وخواتي على فراقها راح اشتاقلج يما كسرتي ظهري راحت روحي).

وكانت والدة روان بن حسين تعاني من فشل كلوي وفشل بالرئة، دخلت على إثره في غيبوبة منذ عدة أشهر قبل أن تتدهور حالتها وتتوفى الأحد الماضي.

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