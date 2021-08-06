جيانا فاروق لاعبة الكاراتيه المصرية تتأهل إلى نصف نهائي أولمبياد طوكيو

نجحت لاعبة الكاراتيه المصرية جيانا فاروق 26 عامًا، من التأهل إلى الدور النصف النهائي لمنافسات فردى للسيدات في فئة وزن 61 كغم في دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2021″، بعد تمكنها من الفوز على منافستها المغربية ابتسام ساديني.

جيانا فاروق والتأهل إلى النصف النهائي

وحققت اللاعبة الأولمبية المصرية جيانا فاروق الفوز على نظيرتها لاعبة المغرب ابتسام ساديني بنتيجة 5-0، في ثالث المباريات بالمجموعة الثانية، لتتمكن من تحقيق الفوز الثالث بعد أن فازت في أول مباراة على لاعبة بيرو ثم الفوز في ثاني مباراة على لاعبة أوكرانيا.

وبهذا الفوز، ضمنت المصرية جيانا فاروق الحصول على ميدالية في أولمبياد طوكيو، حيث ستنافس في المباراة القادمة قبل النهائية، حيث أنه في حالة تلقي الخسارة تتنافس على الميدالية البرونزية.

وستخوض اللاعبة المصرية جيانا فاروق أمام منافستها اللاعبة الصربية جوفانا بريكوفيش على صدارة ترتيب المجموعة، بعد ضمان جيانا التأهل إلى دور ما قبل النهائي من منافسات أولمبياد طوكيو 2021.

جيانا فاروق ومسيرتها

وبدأت المصرية فاروق ممارسة رياضة الكاراتيه في سن السادسة من عمرها بالصدفة، حيث أنها كانت تمارس رياضة السباحة، وقررت ترك السباحة والانضمام إلى الكاراتيه.

🚨عاجــل | المصرية 🇪🇬 جيانا فاروق تضمن ميدالية بتأهلها إلى نصف نهائي وزن 61 كلغ ضمن منافسات الكاراتي @Tokyo2020 pic.twitter.com/wgWJaXK5bt — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) August 6, 2021

وفازت الرياضية فاروق بأولى الميداليات الذهبية في بطولة هراديك كرالوف في عام 2009 بمنافسات 14-15 سنة حرة، والميدالية الذهبية الأخرى في ذات البطولة في وزن أقل من 54 كغم.

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وفي عام 2011 فازت بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للشباب في ماليزيا، وكذلك الميدالية الذهبية في عام كل من عام 2012، 2013، 2014، 2015، وحققت في عام 2021 شاركت في الدوري العالمي للكاراتيه في فئة 61 كغم في لشبونة بدولة البرتغال بعد خسارتها من لاعبة صربية.

بنت مصر جيانا فاروق البطلة الأولمبية 🔥🔥🇪🇬🇪🇬🇪🇬 pic.twitter.com/eV8Vyo9wk8 — Yallakora (@Yallakoranow) August 6, 2021

رياضة الكاراتيه

وتعد رياضة الكاراتيه نوع من أنواع الفنون القتالية اليابانية تستخدم من خلالها الأيدي والركب والمرافق كأسلحة، وهي رياضة دفاعية تتميز بالأخلاق العالية للاعبين والمبدأ الصارم في تلك اللعبة بأن الكاراتيه رياضة أخلاق أو لا تكون.

ويتألف زي لاعب الكاراتيه من جاكيت أبيض مع بنطال أبيض على ألا يتوسط البنطال بين الركبة والكعب وأن يتوسط الكم اليد بين المرفق والرسغ والجاكيت يكون بين نصف الفخذ والركبة.

جيانا فاروق بنت الاهلي…. بعد وصولها لقبل نهائي

وضمان ميدالية…. ساقاتل من أجل الذهب

دعواتكم لي pic.twitter.com/cgUV5MFyex — المستشار عبدالحميد الصن (@m4CVIF71n61e7kh) August 6, 2021

يذكر أنه يوجد برياضة الكاراتيه العديد من الأحزمة المتعددة والملونة حسب مستوى المتدرب ويختلف عدد الأحزمة من دولة إلى أخرى.

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