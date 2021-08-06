راموس يغيب عن أولى المواجهات مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي غياب المدافع الإسباني سيرخيو راموس 35 عامًا، المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق الباريسي خلال موسم الانتقالات الصيفية، عن أولى مواجهات الفريق في الدوري الفرنسي.

باريس سان جيرمان والدوري الفرنسي

وسيلعب فريق باريس سان جيرمان مباراته الأولى في الدوري الفرنسي خارج قواعده أمام الفريق المستضيف تروا الصاعد الجديد في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز اليوم السبت.

📌البيان الطبي للفريق قبل مواجهة الغد :

– ادريسا اغي يواصل التزامه ببروتوكول الحجر

– ليتليه اصيب في المقرب الايسر

– سيرجيو راموس يواصل عودته تدريجيا بعد اصابته في ربلة الساق اليمنى

– داغبا يواصل تعافيه من الالتواء في الكاحل

– بيرنات يواصل استرجاعه مع المجموعة pic.twitter.com/uzgZa5DinV — باريس بالعربي (@Paris_Arabic) August 6, 2021

وأوضح النادي الفرنسي في بيان له نشره يوم الجمعة الماضية، أن راموس يتعافى من الإصابة تدريجيًا من إصابته في عضلة الساق والذي يعاني منها منذ فترة.

وتغيب راموس عن المباريات الودية الخمسة خلال فترة الاستعداد لانطلاق الدوري الفرنسي، إلى جانب التغيب عن مواجهة حامل اللقب السابق فريق ليل في كأس السوبر الفرنسي.

طقم التدريب الجديد لموسم 21/22 ❤️💙 pic.twitter.com/Bp6KNkoJVs — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) August 3, 2021

راموس والانتقال إلى باريس سان جيرمان

وانضم الإسباني سيرخيو راموس إلى فريق باريس سان جيرمان في شهر يوليو/ تموز الماضي، قادمًا من ناديه السابق ريال مدريد الإسباني في صفقة الانتقال الحر بعد انتهاء عقده مع الفريق الملكي، ورفض الأخير تجديد عقده بالشروط التي طلبتها إدارة ريال مدريد والتي أوصلت الجانبين إلى طريق مسدود.

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وعن تفاصيل المفاوضات المتعثرة بين ريال مدريد وراموس التي انتهت برحيليه عن الفريق الإسباني والانتقال إلى باريس سان جيرمان، فقد اشترطت إدارة ريال مدريد على اللاعب تخفيض راتبه إلى نسبة 10% والتجديد معه لموسم واحد فقط قابل لتجديد حسب مستواه.

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pic.twitter.com/D5qjmWsHim — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) August 3, 2021

لكن اللاعب قد رفض تلك الشروط، وطلب مع ريال مدريد تجديد عقده لمدة موسمين والابقاء على راتبه الذي يتقاضاه 12 مليون دولار إلا أن إدارة الريال رفضت طلبه.

مما دفع فريق باريس سان جيرمان استغلال هذا الأمر والتفاوض مع اللاعب الإسباني صاحب الخبرة الطويلة من أجل تحقيق حلمها بالتتويج بدوري أبطال أوروبا، والتعاقد مع اللاعب بشروطه.

غياب راموس

ولم يحدد فريق باريس سان جيرمان الموعد المحدد في عودة الإسباني سيرخيو راموس للمشاركة مع صفوف الفريق الباريسي في مسابقات الموسم الجديد.

ولم يكن راموس الوحيد الغائب عن تلك المواجهات، بل يرافقه عدد من اللاعبين المصابين مثل إدريسا جايي، وحارس المرمى ألسكندر لوتيلييه، ومولين داجبا، وخوان بيرنات واللاعب تيدي آلوه بسبب الإصابة.

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