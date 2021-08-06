راموس والغياب عن أولى مواجهات باريس سان جيرمان
راموس والغياب عن أولى مواجهات باريس سان جيرمان
Imageرياضة

راموس يغيب عن أولى المواجهات مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

كتب وطن
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أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي غياب المدافع الإسباني سيرخيو راموس 35 عامًا، المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق الباريسي خلال موسم الانتقالات الصيفية، عن أولى مواجهات الفريق في الدوري الفرنسي.

باريس سان جيرمان والدوري الفرنسي

وسيلعب فريق باريس سان جيرمان مباراته الأولى في الدوري الفرنسي خارج قواعده أمام الفريق المستضيف تروا الصاعد الجديد في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز اليوم السبت.

وأوضح النادي الفرنسي في بيان له نشره يوم الجمعة الماضية، أن راموس يتعافى من الإصابة تدريجيًا من إصابته في عضلة الساق والذي يعاني منها منذ فترة.

وتغيب راموس عن المباريات الودية الخمسة خلال فترة الاستعداد لانطلاق الدوري الفرنسي، إلى جانب التغيب عن مواجهة حامل اللقب السابق فريق ليل في كأس السوبر الفرنسي.

راموس والانتقال إلى باريس سان جيرمان

وانضم الإسباني سيرخيو راموس إلى فريق باريس سان جيرمان في شهر يوليو/ تموز الماضي، قادمًا من ناديه السابق ريال مدريد الإسباني في صفقة الانتقال الحر بعد انتهاء عقده مع الفريق الملكي، ورفض الأخير تجديد عقده بالشروط التي طلبتها إدارة ريال مدريد والتي أوصلت الجانبين إلى طريق مسدود.

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وعن تفاصيل المفاوضات المتعثرة بين ريال مدريد وراموس التي انتهت برحيليه عن الفريق الإسباني والانتقال إلى باريس سان جيرمان، فقد اشترطت إدارة ريال مدريد على اللاعب تخفيض راتبه إلى نسبة 10% والتجديد معه لموسم واحد فقط قابل لتجديد حسب مستواه.

لكن اللاعب قد رفض تلك الشروط، وطلب مع ريال مدريد تجديد عقده لمدة موسمين والابقاء على راتبه الذي يتقاضاه 12 مليون دولار إلا أن إدارة الريال رفضت طلبه.

مما دفع فريق باريس سان جيرمان استغلال هذا الأمر والتفاوض مع اللاعب الإسباني صاحب الخبرة الطويلة من أجل تحقيق حلمها بالتتويج بدوري أبطال أوروبا، والتعاقد مع اللاعب بشروطه.

غياب راموس

ولم يحدد فريق باريس سان جيرمان الموعد المحدد في عودة الإسباني سيرخيو راموس للمشاركة مع صفوف الفريق الباريسي في مسابقات الموسم الجديد.

ولم يكن راموس الوحيد الغائب عن تلك المواجهات، بل يرافقه عدد من اللاعبين المصابين مثل إدريسا جايي، وحارس المرمى ألسكندر لوتيلييه، ومولين داجبا، وخوان بيرنات واللاعب تيدي آلوه بسبب الإصابة.

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