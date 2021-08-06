السعودية بدور البراهيم: انا من خلعت زوجي وليس هو من طلقني !

ردت الفاشينيستا وخبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم على متابع لها بحسابها في سناب شات سألها عن سبب طلاقها حيث قال الأخير : “سؤال محيرني دامك بكل هذه الطيبة ليش يطلقك زوجك شي عجيب؟”.

وأجابت “البراهيم” قائلة :” ليش تحتار .. احنا الحريم إذا تزوجنا زي ما انتم عارفين في زمني كله كان زواج تقليدي ، نكتشف أثناء الزواج إن هذا الشخص مو مناسب مو ستايلي مو تفكيره نفس تفكيري كيمياء الالتقاء في الكيمياء القبول ما في”.

وتابعت : ” ما ني مجبورة أعيش مع واحد الكيميا حقتي ما هي متوافقة مع الكيميا حقته.. أنا الي طلقته مو هو الي طلقني لين ألقى اللي يناسب الكيمياء حقتي .. الكيمياء حقتي صعبة مو مع أي أحد تتوالف”.

وكانت الفاشينستا السعودية بدور البراهيم حسمت حقيقة زواجها من داعية ديني، أجبرها على ارتداء النقاب مقابل مهر مليون ريال.

بدور البراهيم: لا أريد أن يتحكم بي أحد!

وقال بدور البراهيم بمقطع فيديو تابعته (وطن): (قالوا إني متزوجة من مطوع ودفع لي مليون ريال غطاني، لا أريد أن يتزوجني أحد ويتحكم بي).

وتابعت بدور البراهيم: (أنا بكيفي ألبس نقاب، أقط حجابي، أقط عباءتي، ما فيه أحد يتحكم فيني.. خلوني فوق النخلات).

ووجهت بدور البراهيم حديثها لمشهور السوشيال ميديا السعودي ياسر الفيصل الذي هاجمها وقال إنها كبيرة في السن، وقالت: (قول بدور البراهيم ناضجة مش كبيرة السن، لا حبيبي أنا ماني قد أمك).

عمليات تجميل

وبدت الفاشينستا السعودية مستاءة جداً ممن انتقدوا ارتداءها النقاب، ووصفتهم بـ(الملاقيف والحشورين) وقالت إنهم لا يعجبهم شيئًا سواء أكان ذلك حجابًا أو نقابًا أو عباءة أو سفورًا، أو غيره.

ولمن قالوا إنها ارتدت النقاب بسبب خضوعها لعمليات تجميل، أكدت بدور أنها لا تحتاج لأي عمليات تجميل بسبب جمالها الطبيعي.

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وتابعت: (حبيبتي أنا جمال بدور البراهيم اللي متابعيني أثنوا عليّ، أنا ولا مرة قلت حق نفسي جميلة.. أبدا أبدا وجهي ما يحتاج عملية تجميل أنفي طبيعي وعيوني رسمها ربي خالقها بأحسن صورة، وشفايفين ووجهي الحمد لله مو محتاج).

وأضافت: (أنا في ظروف تحتم علي أني ألبس النقاب، والأمور هذه أنا ما أبغي أتكلم فيها عشان ما تصير شوشرة).

ونشرت بدور صورة لها دون نقاب وقالت: (تخيلوا ألبس نقاب عشان عمليات تجميل هزلت ملامح طبيعية بخلق الرحمن أروح أخربه طبعا الكلام موجه للحقودات).

ثمن الحرية غالي جداً

وحول استمرارية ارتداءها النقاب، أكدت بدور أنها سترتديه لفترة فقط ولن تستمر بالظهور به، مشيرة إلى أن له هيبة غير طبيعية.

وأضافت: (لا أحد يزعجني لأني مشهورة، أشعر وكأني أسرق وقتًا أعيشه بحرية دون أن يضايقني أحد، ولا يدري أحد أنني بدور).

ولمحت بدور إلى أن سبب ارتداءها النقاب، هو حاجتها إلى الخصوصية، وقالت: (قد إيش الحرية ثمنها غالي، المشاهير يفتقدون إنهم يمارسون حياتهم بصورة طبيعية زيكم).

بدور البراهيم تتنقب لظروف ضرورية!

وكانت بدور قد فاجأت متابعيها بالعودة إلى ارتداء الحجاب قبل يومين

ولم تكتف بدور إلى العودة إلى ماكانت عليه من وضع غطاء الرأس فقط، بل ارتدت النقاب أيضاً، حيث ظهرت بفيديو عبر حسابها الشخصي على (سناب شات) بمظهرها الجديد وكشف سبب ذلك.

وقالت بدور البراهيم: (أهلا وسهلا فيكم متابعيني طبعا أنتم مستغربين أني أنا تنقبت وكده بصراحة أنا تنقبت لظروف ضرورية أني لازم أتنقب وبعدين راح أعلمكم إيش الظروف هذه عسى تقبلوني بنقابي ولا لأ).

ثم نشرت الفاشينستا السعودية صورة أخرى لها بالنقاب، وكتبت عليها: (قدس نفسك فأنت لست فرصة ثانية. ولست خطة احتياطية لأحد، ولا علاج مؤقت، إما كمال أو زوال ).

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