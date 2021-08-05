ياسمين صبري في موقف مُحرج بسبب ملابسها وسعر تنورتها خرافي!

استعرضت الفنانة المصرية ياسمين صبري أناقتها في اختيار ملابسها، عبر جلسة تصوير جديدة.

ونشرت ياسمين صبري مجموعة صور عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وهي ترتدي تيشيرت أبيض بأكمام مكشوفة ونسقت معها تنورة طويلة بنقوش ذات ألوان مبهجة تتناسب مع الأجواء الصيفية المبهجة.

واستكملت ياسمين صبري إطلالتها بقبعة كبيرة بيضاء ونظارة شمس سوداء، ومجموعة من المجوهرات و الإكسسوارات.

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وما لفت الانتباه، أن تنورة ياسمين صبري، هي ذات قماشة الفستان الذي ارتدته قبلها بأيام، وهو ما عرضها للسخرية من قبل المتابعين الذين اتهموها بتكرار إطلالاتها بشكل ساذج.

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سعر تنورة ياسمين صبري

وتبين أن تنورة صبري تحمل توقيع دار الأزياء العالمية Dolce&Gabbana ، ويبلغ سعرها لوحدها 4,071 درهم إماراتي (ما يعادل 1108 دولار أمريكي).

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هذا وقد أثارت ياسمين الصبري الجدل بتغريدة غريبة عبر حسابها على (تويتر) أول أمس الثلاثاء، جاء في نصها: (نا اتصل بالسعادة والبهجة في هذا الكو، انا ازيح عن كاهلي كل صورة يريدها الآخرين مني، لأكون انا. كل احكام الآخرين عني هي انعكاس لهم. انا خُلقت لأعيش تجربتي الجميلة واتقبلها كما هي. لن ترى النور الذي بداخلي إلا اذا اتصلت به. انا اتنفس الحب).

🤍انا اتصل بالسعادة والبهجة في هذا الكون💕

🤍انا ازيح عن كاهلي كل صورة يريدها الآخرين مني، لأكون انا.💕

🤍كل احكام الآخرين عني هي انعكاس لهم.💕

🤍انا خُلقت لأعيش تجربتي الجميلة واتقبلها كما هي.💕

🤍لن ترى النور الذي بداخلي إلا اذا اتصلت به.💕

🤍انا اتنفس الحب💕 — Yasmine Sabri (@yasminesabri) August 3, 2021

تهديد من ياسمين صبري

وفي سياق آخر، عادت ياسمين صبري مؤخراً للتأكيد على أنها لا تمتلك أي حساب عبر تطبيق (فيسبوك).

وهددت ياسمين صبري بإغلاق الصفحات التي تحمل اسمها، وكتبت في تغريدة عبر (تويتر): (لا يوجد لدي أي حسابات على (فيس بوك)، وكل الحسابات مزورة وسأقوم بإغلاقها).

لا يوجد لدي اي حسابات علي الفيس بوك

وكل الحسابات مزورة وسأقوم بإغلاقها. #ياسمين_صبري — Yasmine Sabri (@yasminesabri) July 30, 2021

حرب غير حقيقية بين جورجينا وياسمين

جاء ذلك بعدما وقعت ياسمين بموقف محرج حين نشر حساب غير موثق يحمل اسم جورجينا، صوراً لهما تتهم خلاله عارضة الأزياء الإسبانية، ياسمين بتقليدها.

يا جماعة الحقوا جورجينا نزلت بوست لياسمين صبري علي الفيسبوك و ياسمين ردت عليها!!! pic.twitter.com/68nJT2T609 — تبولة التويتي 🇪🇬 🇱🇧 (@taboula_tweety) June 24, 2021

وقالت الصفحة التي تحمل اسم جورجينا رودريغز في الرسالة (كوني نفسك وليس أنا)، وأشارت الصحفة في المنشور إلى الصفحة الرسمية للفنانة صبري.

ومن جانبها ردت صفحة موثقة بالعلامة الزرقاء بموقع (فيسبوك)، باسم ياسمين صبري، على منشور جورجينا المزيف: (أنا لا أتنافس مع أي شخص).

لكن ياسمين غردت من حسابها الموثق عبر (تويتر) ونفت أن يكون حساب (فيسبوك) الذي يحمل اسمها تابعاً لها.

وكتبت ياسمين في تغريدتها: (ليس لدي اي حسابات علي الفيس بوك والحساب مزور وسأقوم بإغلاقه. مستحيل اتكلم كدة مع او علي اي حد.).

ليس لدي اي حسابات علي الفيس بوك والحساب مزور وسأقوم بإغلاقه.

مستحيل اتكلم كدة مع او علي اي حد. #ياسمين_صبري — Yasmine Sabri (@yasminesabri) June 4, 2021

ياسمين صبري: واقع أجمل

وفي الشهر الماضي، أثارت ياسمين صبري، شكوك متابعيها حول حملها بطفلها الأول من زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة.

جاء ذلك بعدما كتبت ياسمين تغريدتين غامضتين عبر حسابها الرسمي على (تويتر).

وكتبت الفنانة المصرية في التغريدة الأولى: (ماهو الشيء و الشعور الجميل الذي سينقلني لواقع أجمل في الأيام القادمة ؟).

وقالت ياسمين صبري في التغريدة الثانية: (ماهي النقلة الرائعة والمدهشة التي ستتجلي في عالمي ؟).

سخرية وتخمين!

وسخرت التعليقات في البداية من صبري، متسائلين ماذا تريد أكثر بعد زواجها من أحمد أبو هشيمة، وهو يوجد واقع أجمل من واقعها حالياً.

ماهو الشيء و الشعور الجميل الذي سينقلني لواقع أجمل في الأيام القادمة ؟ — Yasmine Sabri (@yasminesabri) July 15, 2021

إلى أن بدأ آخرون بتخمين أنها حامل وتنتظر طفلها الأول، وهو ما لم تعلنه ياسمين صبري رسمياً، ولم تنف الموضوع أو تؤكده بعد.

عودة هيفاء وهبي لطليقها

وكانت العرافة اللبنانية وداد جابر ، قد أثارت صدمةً بين الجمهور إثر كشفها عن سلسلة توقعات غريبة حول حياة المشاهير اللبنانيين بشكل خاص.

وتوقعت وداد الجابر خلال حلولها ضيفة عبر برنامج (مع تمام) على قناة (الجديد)، أن هيفاء وهبي ستتعرض لحادث قوي وانتكاسة صحية وسيعرض عليها مركز مهم قد يكون سياسياً، وستعود إلى طليقها رجل الأعمال المصري أحمد ابو هشيمة ولو بالسر، وستتعرض والدتها لمرض بسيط.

يشار إلى أن اسم أحمد أبو هشيمة ارتبط بالعديد من النساء قبل زواجه من ياسمين صبري، وذلك بعد انفصاله عن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عام 2012.

وإلى أن أعلن أحمد أبوهشيمة ارتباطه بياسمين العام الماضي، كانت تلك الثمانية سنوات التي كان بها أعزباً، مليئة بشائعات الارتباط.

ووصل الأمر إلى إطلاق شائعة ارتباط أحمد أبوهشيمة، بابنة حاكم دبي الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم.

كما اقترن اسم أحمد أبوهشيمة بأسماء العديد من الفنانات مثل مواطنته مي عز الدين، والفنانة العراقية شذى حسون، وشقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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