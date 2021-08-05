مي العيدان تعلن عن مقاضاتها إعلاميا مصريا شهيرا: سأتبرع بالتعويضات على روح أمي

أعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان، عن بدأها في إجراءات رفع قضية سب وقذف وتشهير ،ضد المذيع المصري سيد علي وقناة “الحدث اليوم” التي يعمل بها.

ووفق بيان نشرته مي العيدان على حسابها الرسمي بانستغرام، فإن القضية ستقام من خلال مكتب المحامي ضاري الواوان بالقاهرة.

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وعن سبب مقاضاة العيدان لسيد علي أوضح البيان:”حيث قام الاخير من خلال برنامجه في هذه القناة بشتم الاعلامية بأفظع الألفاظ مشبها أموالها بأموال الراقصات والدعارة، وأنها غير متربية وأن اأهلها لم يربوها ومدرسيها بالمعهد لما يربوها.”

كما وصفها ـ وفق البيان ـ “بهذه الأشكال وعدد كبير من السباب بسبب قضيتها وخلافها مع الفنان أحمد بدير والذي تمت براءتها منها بحكم محكمة.”

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وقالت مي العيدان في بيانها:“ كنت أستطيع الردَّ عليه بما تلفظ به ضدي من إساءات وادعاءات كاذبة، ولكنني فقط اكتفيت بسحب المقاطع التي أساء لي بها من على اليوتيوب الخاص بالقناة.”

وتابعت:”وانتظرت حتى أحصل على حكم البراءة الذي حصلت عليه بالفعل لإيماني بنزاهة القضاء الكويتي الذي قرر أحمد بدير أن يكون الحكم بيني وبينه، ولأنني على قناعة أنني لم أشتمه“.

وأضافت الإعلامية الكويتية:“ مع العلم أن قضيتي على سيد علي، وقناة الحدث، لن تكون هي القضيه الوحيدة التي سأقوم برفعها في مصر ضد من أساء لي بهذا الموضوع بالسب والقذف اللذين تعرضت لهما، والرجوع بالتعويض المادي والمعنوي، وأعلن أنني سأتبرع بجميع تلك التعويضات لمساعدة الأيتام والمحتاجين، وبناء بيوت العبادة في مصر عن روح أمي المتوفاة“.

وكانت مي العيدان، أعلنت براءتها من تهمة الإساءة إلى أحمد بدير، بعد رفعه دعوى قضائية يتهمها فيها بسبه وقذفه، والسخرية منه عبر صفحتها على ”إنستغرام“، ووصفها له بـ“الأقرع“، وتنمرها عليه عندما نشرت صورة لابنته ”سارة“، وأشادت بجمالها، قائلة:“ مُزة بنت الأقرع“.

مي العيدان وصلعة أحمد بدير

وكانت مي العيدان أعلنت في وقت سابق، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، قائلة:” تم الحكم اليوم ببراءتي من القضية الذي رفعها علي الفنان المصري أحمد بدير بالكويت، وبراءتي من الإساءة له”.

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وتابعت “شكرًا للقضاء الكويتي النزيه، والمحامي ضاري الواوان، وطاقم مكتبه، ودفاعه عني بهذه القضية، وبالنهاية لا يبقى سوى وجهه تعالي”

وكانت الأزمة بين الفنان أحمد بدير، والإعلامية الكويتية بدأت بعدما اتخذ كافة الاجراءات القانونية ضد الأخيرة ووجه تهمة التنمر والسب والقذف، لـ”العيدان”، بسبب وصفها بـكلمة “الأقرع”.

وجاء ذلك تعليقا على صورة نشرتها مي للفنان وابنته وقتها، حيث قالت مي: “صورة ابنة الفنان أحمد بدير.. والله طلعت بنته مزة، بنت الأقرع” الأمر الذي استدعى الرد من أبنة بدير.

وأثار تصرف الاعلامية الجدل والغضب، ودفع ابنة أحمد بدير للرد على مي قائلة: “طيب أنا صحيت من النوم النهاردة لقيت مصر كلها بعتالي عن بوست أستاذة مي العيدان”

مي العيدان

وأضافت: “أنا أعرف إنك شخص مشاكس يعشق التنمر وخصوصا التنمر على الفنانين، بس حابة أوضحلك كام حاجة كده: أولا، أنا أبويا نجم كبير من نجوم الوطن العربي ومحدش هيسمحلك تتكلمي عليه نص كلمة، وأعتقد إنك شوفتي ده كفاية فى هجوم الوطن العربي كله عليكي، اللي أنا نفسي اتفاجئت بيه.

وتابعت:”وبشكر كل الناس اللي ردت غيبتنا..ثانيا لو الفنانين بالنسبة لك حياتهم مستباحة، فأنا مش فنانة عشان تحطيني معاهم في جمله مفيدة، مع احترامي لكل الفنانين، و أبويا اللي حضرتك بتغلطي فيه ده علمني أرفض التنمر بجميع أشكاله”.

ومن جانبها ردت الإعلامية الكويتية فيما بعد “أولًا من قال إني سخرت منه.. أنا قلت عنه أقرع وهو فعلا أقرع ةأشوف باكثر مشاهدة في مسرحياته وأفلامة اللي يسخر أو من قرعته” وأشارت إلى موقف الفنانة سهير البابلي في مسرحية ريا وسكينة.

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