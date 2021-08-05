مباراة منتخب مصر وفرنسا في أولمبياد طوكيو
مباراة منتخب مصر وفرنسا في أولمبياد طوكيو
Videoرياضة

منتخب مصر لكرة اليد يخسر أمام فرنسا وينافس إسبانيا على الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو (فيديو)

كتب fares Abo Shiha
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خسر منتخب مصر لكرة اليد في دور النصف النهائي من دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2021” أمام منتخب فرنسا بنتيجة 23-27، ليتأهل الأخير إلى الدور النهائي من البطولة في مباراة مثيرة بين المنتخبين.

منتخب مصر لكرة اليد والخسارة

ودخل منتخب مصر لكرة اليد المباراة بقوة أمام منافسه منتخب فرنسا، لينجح منتخب مصر ” الفراعنة” الخروج بنقطة التعادل بنتيجة 13-13.

إلا أنه في الشوط الثاني من اللقاء تفوق منتخب فرنسا “الديوك” على المنتخب المصري، ليتمكن من إقصائه من التأهل إلى الدور النهائي من أولمبياد طوكيو 2021 بنتيجة 27-23.

وحاول منتخب مصر تعويض نتيجة المباراة في الدقائق العشر الأخيرة من اللقاء، لكن بسالة دفاع منتخب فرنسا كان كسد المنيع أمام هجمات منتخب مصر الأولمبي لكرة اليد.

منتخب إسبانيا لكرة اليد والدنمارك

ونجح منتخب الدنمارك لكرة اليد في تحقيق الفوز على منافسه منتخب إسبانيا في دور النصف النهائي بنتيجة 27-23، ليتأهل بذلك إلى نهائي طوكيو لملاقاة نظيره منتخب فرنسا في مباراة قوية بين المنتخبين.

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مواجهة منتخب مصر لكرة اليد  والميدالية البرونزية

بينما سيلتقي منتخب إسبانيا أمام منافسه منتخب مصر لكرة اليد، للمنافسة على الميدالية البرونزية والمركز الثالث في مسابقة كرة اليد في منافسات أولمبياد طوكيو المقامة في دولة اليابان.

رياضة كرة اليد

وهي رياضة جماعية يتبارى فيها فريقان لكل منهما 7 لاعبين (6 لاعبين وحارس مرمى)، يمرر اللاعبون الكرة فيما بينهم ليحاولوا رميها داخل مرمى الخصم لإحراز هدف.

وتتألف مباريات كرة اليد من شوطين مدة كل منهما 30 دقيقةً، والفريق الذي يتمكن من تسجيل أكبر عدد من الأهداف في مرمى الخصم في نهاية شوطي المباراة هو الفريق الفائز.

وأقيمت أول مباريات لرياضة كرة اليد للرجال في دورة الألعاب الأولمبية في برلين عام 1936، بينما للسيدات كانت أولى البطولات في دورة الألعاب الأولمبية لهم في عام 1976.

وتستمر فعاليان دورة الألعاب الأولمبية الذي انطلقت في ال 23 من شهر يوليو/ تموز الجاري، حتى الثامن من شهر أغسطس/آب القادم المقامة في اليابان في ظل إجراءات وقائية مشددة من وباء فيروس كورونا ودون حضور الجماهير.

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