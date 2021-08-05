مروان محسن وأزمته التهديفية مع الأهلي .. فهل يفكر اللاعب في الرحيل؟!

قال وكيل أعمال مهاجم فريق الأهلي مروان محسن 32 عامًا، بأن موكله سيء الحظ مع فريق الأهلي المصري بسبب معدله التهديفي مع المارد الأحمر.

مروان محسن والأهلي

وبين وكيل أعمال اللاعب تامر النحاس، في تصريح صحفي له عبر وسائل الاعلام المصرية، قائلاً: ” مروان سيء الحظ بسبب معدله التهديفي ليس كبيرًا خلال السنوات الماضية مع الأهلي، لكنه يبذل المجهود من أجل تسجيل الأهداف”.

تامر النحاس: مروان محسن سيء الحظ بسبب معدله التهديفي ليس بالكبير خلال السنوات الماضية مع الأهلي لكنه يبذل مجهودًا..إذا تلقى عرضًا خارجيًا ستنتهي الأزمة للكل pic.twitter.com/kMMMggRvNz — Yallakora (@Yallakoranow) August 4, 2021

وأردف النحاس، ” مروان يتأثر ببعض الشيء بالانتقالات التي يتعرض لها، ونصحته أيضًا بابتعاد والده عن التصريحات إلا أنه يدافع عن ابنه بداعي العاطفة”.

مستقبل مروان محسن

وعلق مستقبل مروان مع فريق الأهلي، قائلاً: ” إذا تلقى عرضًا خارجيًا ستنتهي الأزمة للكل، لكن يتبقى 7 مباريات على نهاية الموسم، ومن الممكن الوضع يختلف مثل رامي ربيعة في الفترة الماضية كان خارج الأهلي وأصبح الآن لاعبًا أساسيًا مع الفريق”.

🗣️ حلمي طولان لقناة "أون تايم سبورتس: 💬 لم أطلب ضم مروان حمدي أو محسن.. من الصعب على إنبي جلب أيهما pic.twitter.com/wpUAuVWgjf — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 2, 2021

وانضم اللاعب مروان محسن إلى نادي الأهلي في صيف عام 2016، قادماً من فريق جل فيستني البرتغالي بصفقة قدرت قيمتها بعشر ملايين جنيه مصري.

وقد نجح فريق الأهلي المصري في مباراته الأخيرة من تحقيق الفوز على منافسه وادي دجلة بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، ليشعل بذلك الصراع على لقب مع غريمه التقليدي الزمالك المصري.

ترتيب الدوري المصري

ويتصدر فريق الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 61 نقطة، متساويًا مع الوصيف فريق الزمالك بنفس النقاط.

وجاء فريق المصري البورسعيدي في ثالث الترتيب برصيد 43 نقطة، يليه في المركز الرابع فريق بيراميدز بفارق نقطة وحيدة برصيد 42 نقطة.

تامر النحاس: "سنعقد جلسة مع الأهلي لحسم مصير مروان محسن" pic.twitter.com/qPknl5rgbT — Btolat.com (@Btolat) August 4, 2021

أما في المركز الخامس جاء فريق الاتحاد السكندري برصيد 41 نقطة، بينما جاء فريق سموحة في سادس الترتيب برصيد 40 نقطة.

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وفي المركز السابع آتى فريق إنبي بفارق نقطتين برصيد 38 نقطة، وجاء فريق طلائع الجيش في ثامن الترتيب برصيد 37 نقطة متساويًا بذلك مع صاحب المركز التاسع فريق مصر المقاصة بنفس النقاط.

أما في عاشر الترتيب آتى فريق الجونة برصيد 36 نقطة، خلال منافسات الدوري المصري الحالي.

هدافو الدوري المصري

ويتربع مهاجم فريق الأهلي محمد شريف بعد هدفه الأخير في شباك مرمى أسوان على صدارة ترتيب الهدافين برصيد 17 هدفًا، بفارق هدف مهاجم فريق سيراميكا كليو باترا أحمد ياسر ريان برصيد 15 هدفًا.

وفي ثالث الترتيب آتى لاعب الزمالك المصري أشرف بنشرقي برصيد 12 نقطة، بفارق بهدف المهاجم أحمد سمير لاعب فريق طلائع الجيش برصيد 11 هدفًا في المركز الرابع من الترتيب، متساويًا بذلك مع لاعب المصري البوسعيدي عمر كمال بنفس الرصيد من الأهداف.

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