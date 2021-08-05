كنزي عمرو دياب بالمايوه وتعليق شقيقتها الفاضح يثير غضباً واسعاً!

تواصل كنزي ابنة الفنان عمرو دياب إثارة الجدل لكنها تخطت جميع الحدود هذه المرة، وشاركتها شقيقتها الأمر بشكل صدم المتابعين.

كنزي بالمايوه!

حيث نشرت كنزي دياب صورة لها عبر حسابها على (انستجرام)، وهي ترتدي مايوه باللون الأسود، وذلك أثناء قضاء عطلتها الصيفية في إيطاليا.

وعلقت كنزي على الصورة بالقول: (الطيور تتشارك القبلات لدى أقدام أوشينوز).

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ولم يكن صادماً للجمهور ارتداء كنزي لملابس فاضحة، فهي ليست أول مرة، بل ما أثار صدمتهم بشكل أكبر، هو تعليق شقيقتها جنى على الصورة.

تعليق فاضح

حيث تغزلت جنى بجسد شقيقتها وكتبت: (لن أقول لا لجسم كهذا).

وأثار التعليق ضجة واسعة بين متابعي كنزي وجنى، واعتبروا أن تعليق الأخيرة يحمل إيحاءات خارجة، مطالبين بإغلاق خاصية التعليقات على الصورة منعاً للمزيد من (الفضائح) بحسب تعبيرهم.

رقص كنزي بملابس جريئة

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تثير فيها كنزي الجدل بملابسها، فقد انتقدها الجمهور من قبل مرات عدة بسبب الجرأة التي تظهر بها في إطلالاتها.

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فقبل أشهر، نشرت كنزي مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص مع صديقتها، على طريقة النجمة العالمية شاكيرا، حيث كانت ترتدي ملابس جريئة وكشفت عن جزء كبير من بطنها، مما عرّضها للانتقاد من جمهور والدها.

كما أشعلت كنزي عمرو دياب مواقع التواصل بعد طلبها من متابعيها الاستدلال على أماكن ومدارس لتعليم الرقص الشرقي.

وكتبت كنزى، عبر ستوري حسابها على (انستغرام): (في أي حد يعرف مدرسة تعليم رقص شرقي في مصر. ممكن أكلمهم وأعرف منهم أكتر عن خبرتهم).

ومن الواضح أن ابنة الفنان تسعى لتعلم الرقص الشرقي. بعد ظهورها أكثر من مرة وهي تؤدي مجموعة من الرقصات مع أصدقائها وبمفردها.

“House of Jack”

وكانت كنزي ابنة عمرو دياب تتدرب الرقص في “House of Jack”. وهو كازينو في لندن لإقامة فصول وورش تدريبية للشباب للتدريب على أداء الرقصات والفنون الاستعراضية.

الجدير ذكره، أن كنزي دياب تخطو نحو عالم الفن والموسيقى والاستعراض. مثل شقيقتها جانا. التي شاركت والدها في أغنية (جميلة) ضمن أغاني ألبومه قبل الأخير (سهران).

كما تشارك كنزي متابعيها بالكثير من مقاطع الفيديو لها أثناء رقصها وأخرى بغنائها.

كنزي في أحضان شاب!

هذا وقد ظهرت كنزي في صورة جمعتها بشاب ظهرت خلالها في أحضانه، وهي مرتدية فستان أسود قصير فوق الركبة.

وأرفقت تعليقًا على الصورة (كل سنة وأنت طيب).

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الصور التي انتقدها عدد كبير من المتابعين الذين طرحوا السؤال عما إذا كان والدها يعرف ما تفعله.

كما قارن آخرون بينها وبين أختها غير الشقيقة نور معتبرين أن الأخيرة تظهر عادة بإطلالات متحشمة، بينما رآى آخر أن انشغال عمرو دياب بعلاقته غير المُعلنة بالممثلة دينا الشربيني هو سبب تمادي ابنته.

نور عمرو دياب “ضحية” للتنمر!

وفي سياق آخر، أثارت نور ابنة المطرب المصري عمرو دياب، جدلاً واسعاً، بسبب صورتها عبر (انستجرام) قبل أسابيع.

ونشرت نور دياب صورة تُظهر ملامحها بشكل قريب جداً. وعلقت عليها: (عن قرب، اضغط على الصورة لترى من أين أزيائي).

وتباينت ردود الأفعال حول صورة نور. فمنهم من سخر من شكلها. ومنهم من دافع عنها ضد حملة التنمر التي تعرضت لها. وأشادوا بظهورها بلا مكياج وعمليات تجميل.

مصممة أزياء و”بلوغر”

وكانت ابنة عمرو دياب التي التزمت الصمت تجاه ما تعرضت له من تعليقات مُتنمرة، قد أجابت عن العديد من الأسئلة عبر خاصية “الستوري” في “انستجرام” بعدما فتحت لمتابعيها مجالاً للأسئلة ليتعرفوا إليها أكثر.

وقالت نور دياب إنها من مواليد العاشر من يونيو 1990 وتعيش حاليا في العاصمة البريطانية لندن، وأنها تعمل كمصممة أزياء و”بلوغر”.

وكشفت نور أنها تتحدث 3 لغات وهي العربية والإنجليزية والإسبانية، ودرست إدارة الأعمال، وأن لونها المفضل هو الزهري. وطولها يبلغ 161 سنتميترا.

نور عمرو دياب

وأشارت نور عمرو دياب إلى أن والدها هو مطربها المفضل، وأنها لا ترغب في التمثيل مثل والدتها. كما أنها ورثت مهارة الرقص من جدها.

يُشار إلى أن “نور” هي الأبنة الأكبر لعمرو دياب، وأول طفلة يرزق بها الفنان من الزوجة الأولى شيرين رضا. والذي أورد اسمها في أغنيته “نور العين”، الذي أطلقها عام 1996.

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