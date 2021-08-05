علي معلول وتفاصيل العرض القطري المغري الذي يهدد بقائه مع الأهلي

كشف مصدر في فريق الأهلي المصري تلقي لاعب الظهير الأيسر التونسي علي معلول 31 عامًا، العرض من أحد أندية الدوري القطري للانتقال إلى صفوف خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية عقب نهاية تعاقده مع الأهلي.

علي معلول والأهلي

وبين المصدر، أن العرض القطري يفوق ما سيتقاضاه علي معلول مع الأهلي للضعف، وهو ما يؤثر بشكل كبير على المفاوضات بين إدارة الأهلي واللاعب معلول في الاستمرار مع المارد الأحمر، موضحًا أن الأهلي قد كثف من مفاوضاته مع اللاعب من أجل حسم ملف تجديد عقده وعدم الانتظار حتى نهاية الموسم الأخير له.

علي معلول رفض عروض من الدوري القطري في الفترة الماضية من اجل التجديد للاهلي😌❤ pic.twitter.com/Ze9zG2wedI — Social Ahlawy | سوشيال أهلاوي (@socialahlawy22) August 4, 2021

وجاء العرض المغري التونسي علي معلول، عقب انتقال مواطنه فرجاني ساسي الذي انضم إلى فريق الدحيل القطري بعد انتهاء تعاقده مع فريق الزمالك المصري بنهاية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر.

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وأضاف المصدر، ” التونسي معلول يرحب للغاية بتجديد عقده مع الأهلي ويعطي الأولوية للنادي الأهلي عند تجديد عقده ولكن يتبقى الاتفاق على الأمور المالية في ظل رغبة اللاعب في رفع قيمه عقده مع الأهلي المصري، وهو ما سيتم حسم ملف تجديد عقده”.

الصحفي عبد الرحمن طارق : علي معلول يتوصل لاتفاق لتجديد تعاقده مع الأهلي حتى 2024، رغبة معلول في البقاء حسمت الأمور pic.twitter.com/UvPzQTX0fL — ahlykora-اهلى كورة (@AhlyKoraEG) August 4, 2021

واستكمل المصدر، ” الأهلي وصل إلى مراحل متقدمة في ملف تجديد عقد التونسي علي معلول، ولكن يتبقى الاتفاق عل المقابل المالي ومن ثم الإعلان عن تجديد العقد عقب انتهاء المباريات المتبقية من عمر الدوري المصري الحالي”.

علي معلول والتألق مع الأهلي

وتألق التونسي علي معلول لاعب الظهير الأيسر مع فريق الأهلي المصري، حيث وصل إلى مباراة رقم 347 مسجلاً 66 هدف مع فريق المارد الأحمر.

بـ 10 أسيستات.. علي معلول يتصدر ترتيب صانعي الأهداف في الدوري المصري🦅🔝 pic.twitter.com/7dmXKfwtkg — Yallakora (@Yallakoranow) July 29, 2021

وانضم اللاعب معلول إلى صفوف فريق الأهلي “المارد الأحمر” في صيف عام 2016 بصفقة بلغت قيمتها 750.000 ألف دولار لمدة أربع مواسم، قادمًا مع ناديه السابق الصفاقسي التونسي.

ويتربع فريق الأهلي في صدارة ترتيب الدوري المصري بعد نجاحه في الفوز على وادي دجلة في المباراة الأخيرة برصيد 61 نقطة، متساويًا بذلك مع غريمه التقليدي فريق الزمالك خلال منافسات الدوري الممتاز الجاري.

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