شاهدوا كيف ظهرت عبير صبري بملابس ممزقة على شاطئ البحر في بيروت

أثارت الفنانة المصرية عبير صبري، جدلاً في أحدث ظهور لها من لبنان حيث تقضي إجازة الصيف هناك مع زوجها.

ملابس عبير صبري ممزقة

ونشرت عبير صبري مجموعة صور عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، ظهرت خلالها وهي ترتدي ملابس كاجوال على أحد شاطئ البحر في بيروت.

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وظهرت عبير صبري في إحدى الصور مع زوجها الفلسطيني أيمن البياع.

وما أثار الجدل هو ارتداء صبري تيشرت قصير كشف بطنها، وبنطال جينز ممزق بشكل كبير، كشف عن ساقيها بشكل واضح.

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وجاء في التعليقات: (البنطلون مقطع، ابقي خيطيه).

وسخر آخر: (كأنها كانت في فيلم بتمثل مشاهد اغتصاب، وملابسها تقطعت).

بينما نوه آخر إلى زيادة وزنها، وكتب: (ليش مو محافظة على وزنك؟).

وكتب متابع مستغرباً: (من كل عقلك لابسه هالبنطلون؟).

هذا وقد شاركت صبري في إحياء الذكرى السنوية الأولى لحادث انفجار مرفأ بيروت.

عام على احتراق مرفأ بيروت

ونشرت عبير صبري صورة عبر (انستجرام) لانفجار المرفأ، وكتبت: (عام علي احتراق مرفأ بيروت ..الشعب اللبناني شعب عظيم مبهج مقاوم محب للحياه لا يستحق ان يعيش في الظلام بدون كهرباء ولا بنزين ولا ان تنهار عملته).

وأشارت عبير إلى تجربتها في قضاء إجازتها في بيروت، وقالت: (رغم كل ظروف لبنان الصعب قضيت اجازتي ببيروت لانها العاصمة الاجمل في العالم وهي مدينه الحب ..ربنا يرحم شهدائكم و يكون بعونكم وتنتهي تللك المحن الثقيله التي يمر بها لبنان الحبيب).

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عبير صبري تغضب اللبنانيين

وقبل أسابيع، أثارت عبير صبري جدلاً واسعاً بين الجمهور، بعدما نشرت صوراً، قالت إنها من حفل تضامني مع لبنان وضحايا انفجار مرفأ بيروت .

ونشرت عبير الصور على حسابها في انستغرام، وظهرت خلال الى جانب الفنانة المصرية إلهام شاهين، ونجم الكرة البرازيلي رونالدينهو.

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وكتبت عبير صبري على الصور: (احتفاليه تضامنا مع بيروت الحبيبه ومصابين المرفأ مع رونالدينو البرازيلي والهام شاهين في لبنان).

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وأثارت عبير صبري بعد نشرها تلك الصور جدلا بين متابعيها، واعتبروا أنّ ما جرى في مرفأ بيروت، لا يمكن التعبير عن التضامن مع ضحاياه بسهرات مشاهير.

وقالت معلقة لبنانية: (بشو عم تحتفلي يا حلوة بالتحديد بالام اللي حطت حجار بتابوت ابنها لتقدر تدفنه او بالولد اللي بعدو ناطر بيو ليرجع من الشغل او يمكن بالعروس اللي نزفت بدفنها!! استحوا بقى !! قولي احتفالية تبييض اموال اظبطلك انتي والبطران اللي عازمك!)

وكتب آخر: (احتفالية؟؟يا بنتي هيدا الانفجار دمرلنا حياتنا..اكتر من متين جريح آلاف الجرحى وعشرات المفقودين ما ضل حجر عحجر…بيروت بلحظة كانت وما كانت..احتفالية شو؟؟هيدا كابوس بعدني كل ما اتذكر شو صار بتوقف فيني الدني).

وقال آخر: (انه تواسي الناس بمفهومك هوي انه تحتفلي يا عيب الشوم ٤ اب هي عباراة عن موت ٢٠٠ شخص يا عيب الشوم وين صرنا حتى الاعتذار ما عاش ينفع هلاء).

واستنكرت معلقة الاحتفال قائلة: (تضامن بالرقص و البذخ والتبذير).

انفجار مرفأ بيروت

وفي 4 أغسطس/ آب 2020، تسبب انفجار مرفأ بيروت في مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة نحو 6 آلاف آخرين، فضلا عن دمار مادي هائل في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية، وفق أرقام رسمية.

ووفق تقديرات رسمية أولية، فإن انفجار المرفأ وقع في عنبر 12، الذي تقول السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة “نترات الأمونيوم” شديدة الانفجار، كانت مصادرة من سفينة ومخزنة منذ عام 2014.

وقبل أيام، طالب أهالي ضحايا مرفأ بيروت، برفع الحصانة عن النواب المدعى عليهم في القضية، مهددين بتحركات تصعيدية.

صديقة عبير صبري تخونها

إلى هذا، تصدرت عبير صبري قائمة البحث عبر موقع جوجل في يناير الماضي بعد حلقتها مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه (واحد من الناس) بسبب تصريحات مثيرة قالتها لأول مرة حول حياتها الشخصية.

وفضحت عبير صبري أقرب صديقاتها وقالت إنها تعرضت للخيانة منها حيث خطفت منها زوجها الأول.

وقالت إن هذا الأمر لا يعنيها، وأنها الآن تحب زوجها الحالي.

وأضافت ساخرة: (اللي خدته القرعة تاخده أم الشعور)، مؤكدة أنها لا تحب الخيانة، وأنها قدمت دوراً في مسلسل (خيانة عهد) عكس شخصيتها الحقيقية ولهذا الدور نجح.

عبير صبري ومشاهد الاغراء والقبلات

وأضافت: (مشاهد الإثارة اللي أدتها في بداية حياتي الفنية حققت الكثير من نجوميتي، وأي ممثل أو ممثلة في البداية تكون موهبته الفنية غير مُثقلة، فبالتالي تعتمد على أشياء أُخرى وهي الشكل، أو أدوار مثيرة للجدل).

وأوضحت: (دائمًا الناس بتبص على إن الممثلة حلوة ولا لأ، ونسبة الأدوار الجريئة التي تقوم بها، وده في البداية، لكن بعد كده الموهبة هي اللي بتكمل).

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