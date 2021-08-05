رسميًا: برشلونة يعلن رحيل قائده ليونيل ميسي

أعلن نادي برشلونة الإسباني بشكل رسمي نشره مساء اليوم الخميس، أن أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي 34 عامًا وقائد فريق برشلونة، لن يستمر مع الفريق الكتالوني الإسباني نتيجة العقوبات الاقتصادية والهيكلية في تجديد عقده.

برشلونة وليونيل ميسي

ونشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة الإسباني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل مفاجئ قائلاً: ” ليونيل ميسي لن يستمر مع النادي”، وشكر النادي كل ما قدمه طوال السنوات الماضية.

وكشفت تقارير إسبانية، أن اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي رفض التوقيع على العقد الجديد مع نادي برشلونة.

LATEST NEWS | Leo #Messi will not continue with FC Barcelona — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 5, 2021

وبينت التقارير، أن البرغوث الأرجنتيني غير راضٍ على المشروع الرياضي التي قامت به إدارة برشلونة استعدادا للموسم المقبل.

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وقالت إذاعة “راك1″ الكتالونية، في تغريده لها عبر حسابها الرسمي، قائلة: ” مستقبل ليونيل ميسي مع برشلونة في خطر، قال اللاعب لبرشلونة يوم الأربعاء إنه لن يوقع عقدًا مع النادي، لأن المشروع الرياضي لا يلبي طموحاته ولديه شكوك حول الوضع الاقتصادي للنادي الكتالوني”.

عقد ليونيل ميسي

وفي ذات السياق، قالت صحيفة سبورت الكتالونية بأن تجديد عقد ليونيل ميسي كان في الطريق الصحيح، ولم يكن هناك سوى لقاء وحيد بين خورخي ميسي والد اللاعب ووكيل أعماله ورئيس نادي برشلونة خوان لابورتا لوضع اللمسات الأخيرة”.

وأردفت الصحيفة، ” انعقد الاجتماع بين خورخي ولابورتا يوم الخميس، وتمت مناقشة صعوبة تسجيل ميسي من قبل برشلونة، الأمر الذي تسبب في تباطؤ المفاوضات وهذه الصعوبة التي يواجها النادي الكتالوني في تسجيل ميسي، تسبب في عدم استمرار المفاوضات بين الجانبين وعدم إعلان تجديد عقد اللاعب”.

مسيرته مع برشلونة

وحقق ليونيل ميسي 34 لقباً بقميص برشلونة، كان الأول منها هو الدوري الإسباني “لا ليجا” في موسم 2004-2005، وبعد هذا اللقب.

الحساب الرسمي لنادي برشلونة يودع أسطورته ليونيل ميسي #الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/XhrX7zJi8e — الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) August 5, 2021

وكان ميسي بطلاً لليغا الإسبانية 9 مرات أخرى، ليصبح إجمالي ألقابه في الدوري 10، وهو الهداف التاريخي للنادي في المسابقة برصيد 672 هدفًا، كما وحقق ميسي مع النادي الكتالوني دوري أبطال أوروبا 4 مرات من أصل 5 ألقاب حققها النادي بهذه المسابقة.

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