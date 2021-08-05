تفاصيل ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي وتعادل بيراميدز

تمكن فريق الأهلي من خطف فوز صعب أمام منافسه وادي دجلة بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، وانتزاع صدارة الدوري من جديد من غريمه التقليدي فريق الزمالك في المباراة المؤجلة من الأسبوع ال22 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

أهداف الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري

وسجل فريق الأهلي أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال46 من المباراة عن طريق محمود عبد المنعم بعد تسديدة قوية سجلها اللاعب في شباك المستضيف وادي دجلة.

بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة ال60 عن طريق هداف فريق الأهلي محمد شريف بعد عرضية جميلة من لاعب الوسط محمد مجدي قفشة.

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وأحرز وادي دجلة هدف اللقاء الوحيد في شباك الأهلي في الدقيقة ال67 عن طريق أحمد شريف بهجمة مرتدة سجلها اللاعب بقوة في شباك الأهلي، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد.

تعادل بيراميدز والإسماعيلي

وتعادل فريق بيراميدز أمام نظيره الإسماعيلي بهدفين لكليهما في مباراة شهدت القوة والإثارة طيلة مجريات اللقاء بين الفريقين.

وافتتح بيراميدز أولى الأهداف في الدقيقة ال18 عن طريق محمد فاروق، بينما جاء هدف تقليص الفارق في الدقيقة ال57 بواسطة فخر الدين بن يوسف.

وعاد فريق بيراميدز لهز شباك الإسماعيلي من جديد مع مجريات الشوط الثاني في الدقيقة ال65 عن طريق علي جبر، ليأتي بعدها هدف التعادل في الوقت القاتل قبل نهاية اللقاء في الدقيقة ال98 عن طريق شكري نجيب.

ترتيب الدوري المصري

ويتصدر فريق الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 61 نقطة، متساويًا مع الوصيف فريق الزمالك بنفس النقاط.

وجاء فريق المصري البورسعيدي في ثالث الترتيب برصيد 43 نقطة، يليه في المركز الرابع فريق بيراميدز بفارق نقطة وحيدة برصيد 42 نقطة.

🦅 الأهلي يعتلي الدوري المصري بـ 61 نقطة #Alahlytv 📺 pic.twitter.com/AraehWu239 — Al Ahly TV 🏆 قناة ملوك أفريقيا (@AlAhlyTV) August 4, 2021

أما في المركز الخامس جاء فريق الاتحاد السكندري برصيد 41 نقطة، بينما جاء فريق سموحة في سادس الترتيب برصيد 40 نقطة.

وفي المركز السابع آتى فريق إنبي بفارق نقطتين برصيد 38 نقطة، وجاء فريق طلائع الجيش في ثامن الترتيب برصيد 37 نقطة متساويًا بذلك مع صاحب المركز التاسع فريق مصر المقاصة بنفس النقاط.

أما في عاشر الترتيب آتى فريق الجونة برصيد 36 نقطة، خلال منافسات الدوري المصري الحالي.

هدافو الدوري المصري

ويتربع مهاجم فريق الأهلي محمد شريف بعد هدفه الأخير في شباك مرمى أسوان على صدارة ترتيب الهدافين برصيد 17 هدفًا، بفارق هدف مهاجم فريق سيراميكا كليو باترا أحمد ياسر ريان برصيد 15 هدفًا.

هداف الدوري المصري 🔝 المخيف محمد شريف 🔥pic.twitter.com/DMkwmNRzOE — جول مصر (@goaleg) August 3, 2021

وفي ثالث الترتيب آتى لاعب الزمالك المصري أشرف بنشرقي برصيد 12 نقطة، بفارق بهدف المهاجم أحمد سمير لاعب فريق طلائع الجيش برصيد 11 هدفًا في المركز الرابع من الترتيب.

متساويًا بذلك مع لاعب المصري البوسعيدي عمر كمال بنفس الرصيد من الأهداف خلال منافسات الموسم الجاري.

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