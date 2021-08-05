برشلونة يسقط وديًا أمام سالزبورغ النمساوي في الوقت القاتل (فيديو)

خسر فريق برشلونة الإسباني أمام فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، قبيل أيام قليلة من انطلاق الموسم الكروي للدوري الإسباني الممتاز.

أهداف سالزبورغ في شباك برشلونة

وسجل أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال43 عن طريق لوكا سوتشيتش بتسديدة قوية جاءت في شباك برشلونة، قبل أن يحرز برشلونة هدف التعادل عن طريق الدنماركي مارتين برايثوايت في الدقيقة ال82 من اللقاء.

وجاء هدف الفوز في الدقيقة ال90 بردن آرونسون سجلها اللاعب بقوة في شباك حارس مرمى برشلونة مارك-أندريه تير شتيغن، لينتهي اللقاء بفوز فريق سالزبورغ النمساوي بهدفين مقابل هدف وحيد.

برشلونة ويوفنتوس

وسيواجه برشلونة مباراة قوية أمام فريق يوفنتوس الإيطالي يوم الأحد القادم، في نهائي كأس جوان غامبر، وهي بطولة ودية يقيمها النادي الكتالوني بداية كل موسم على شرف المؤسس السويسري جوان هانز غامبر.

وقد أقيمت أول بطولة في عام 1966، في عهد إنريك لوديت كرئيس للنادي ومنذ ذلك العام وحتى يومنا هذا تقام تلك البطولة بانتظام.

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وشهد المباراة التأثير الواضح لغياب قائد فريق برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي انتهى عقده مع الفريق الكتالوني في ال30 من شهر يونيو/ حزيران الماضي، حيث ما زال إدارة برشلونة تبحث عن الطريقة من أجل تجديد عقد البرغوث الأرجنتيني والتعاقد معه.

برشلونة وعقد ميسي

في ظل رغبة الأخير البقاء في فريق برشلونة والاعتزال داخل أسواره، لكن إدارة برشلونة لا تستعجل في قرار تجديد عقد ميسي دون انتهاك قوانين اللعب النظيف، إلى جانب الأزمة المالية التي يمر بها الفريق من أجل توفير الأموال.

MD | الهزيمة الأولى ● لم يتمكن برشلونة من هزيمة ريد بول ● استعاد كومان خُطة 3-5-2 ولم يمنح بيانيتش دقيقة لعب واحدة بينما اِستمر في الوثوق بنيكو وخافي pic.twitter.com/B7Wtqn9PCN — FCB World (@FCBW_A7) August 5, 2021

وسيخوض فريق برشلونة الإسباني الموسم الجديد للدوري الإسباني بمواجهة قوية أمام ضيفه ريال سوسييداد على أرض ملعب الكامبنو في ال15 من شهر أغسطس من الشهر الجاري.

يذكر بأن الدوري الإسباني “الليغا” الجديد سينطلق في ال14 من شهر أغسطس الجاري، والتي ستشهد هذه المرة عودة إلى الجماهير إلى المدرجات وفق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار وباء فيروس كورونا.

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