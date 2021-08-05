الشيف بوراك يختنق أثناء مشاركته في إطفاء حرائق أنطاليا (صورة)

تعرض الشيف بوراك أوزدمير، إلى الاختناق بعد مشاركته في إخماد حرائق الغابات المشتعلة في أنطاليا جنوب غرب تركيا.

بوراك يختنق في أنطاليا

ونشرت وسائل إعلام محلية صورة للشيف بوراك، أثناء تلقيه الإسعافات الأولية، وتم وضع قناع أكسجين له بعد إصابته بالاختناق وضيق التنفس.

وكان بوراك قد نشر عبر حسابه الرسمي على (انستجرام)، صورة توثق مشاركته في إخماد الحرائق ببلدة مانافجات في أنطاليا.

وظهر بوراك في الصورة وهو يمسك بخرطوم إطفاء الحريق، مشيرا إلى أنه تواجد في مكان الحريق الساعة 3:40 (حسب التوقيت المحلي).

وعلق بوراك على الصورة فيما نصه: (لقد اتبعت الطريق المؤدي إلى النار وجئت إلى هنا، إنها ليست مجرد شجرة تحترق هنا، إنها روحنا، ونتنفس نفس الهواء. شكرًا آلاف المرات لكل من بذل الجهد).

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بوراك: (سأستمر)

وتابع: (رضي الله ألف مرة عن كل من اجتهد في إطفاء هذه الحرائق).

كما شارك بوراك في إيصال الدعم والمواد الغذائية للمتضررين هناك، ونشر فيديو يوثق ذلك مع تعليق: (أنا فقط أحاول أن أبذل قصارى جهدي. سأستمر دائمًا).

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حرائق تركيا

وشهدت مناطق أنطاليا مشاهد مروعة بسبب الحرائق التي طالت هكتارات من الغلاف الغابي، وتسببت في احتراق الحيونات أيضاً بحسب سكان ومزارعين من تلك المناطق.

وقال وزير الزراعة والغابات التركي، بكير باكديميرلي، السبت، إنه تمت السيطرة على 91 حريقا من أصل 101 اندلعت وسط رياح قوية وحرارة شديدة.

و أعلنت هيئة الطوارئ والكوارث التركية أن الحرائق طالت خمس مقاطعات، وتم إجلاء أكثر من 1000 شخص بالقوارب يومي السبت والأحد، هربا من حرائق الغابات.

ووفقاً لوكالة أنباء الأناضول، فقد لقي ثمانية أشخاص على الأقل حتفهم في أكثر من 100 حريق اندلعت في وقت سابق من هذا الأسبوع.

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ويقول الخبراء أن النيران اشتعلت بسبب درجات حرارة الصيف الحارقة والظروف التي تفاقمت بسبب تغير المناخ.

هذا وقد حذر الخبراء من أن تغير المناخ سيلحق مزيدا من الضرر بتركيا، ما سيتسبب في مزيد من حرائق الغابات إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المشكلة.

ونشرت السلطات التركية نحو 4 آلاف عنصر، إلى جانب مئات من سيارات الطوارئ، للمساعدة في إخماد النيران هذا الأسبوع.

ووفقا لإحصائيات الاتحاد الأوروبي، فقد تعرضت تركيا لـ133 حريقا هذا العام مقارنة بما معدله 43 حريقا بحلول هذا الوقت من العام بين 2008 و2020.

موقف مُحرج بسبب بقرة بوراك

وعودة للشيف بوراك، فقد شارك جمهوره، قبل أسابيع مقطع فيديو وهو يستعرض بقرته التي سيقوم بذبحها وتوزيع لحمها على الفقراء بحسب ما ذكرت وسائل إعلام تركية.

لكن بوراك تعرض لموقف مُحرج أثناء سيره مع البقرة الضخمة جداً، وبالفيديو الذي نشره عبر حسابه على (انستجرام)، هاجمت البقرة المصور بشكل مفاجئ وأسقطته أرضاً.

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وانتشر الفيديو بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما حدث، وعلق بوراك على الفيديو ساخراً: (احزروا ماذا حدث لصديقنا الذي قام بتصوير هذا الفيديو؟).

وفي وقت سابق نشر بوراك صورة البقرة وعلق: (ماذا يجب أن يكون اسم هذا الثور الصغير؟ عيد مبارك).

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كما أعلن الشيف بوراك عن انتهاء المهمة، ونشر صورته وأمامه أكوام لحمة البقر، وحوله العديد من الأطفال، وعلق: (تمت المهمة، إجازة سعيدة، عيد مبارك).

أصالة وبوراك معا

وفي سياق آخر، أثار ظهور الفنانة السورية أصالة نصري مع بوراك قبل أسابيع جدلاً واسعاً بسبب هجومها عليه في وقت سابق.

وشاركت أصالة، الشيف التركي استعراضاته المشهورة خلال طهيه وتقديمه للطعام أثناء زيارتها للمطعم الخاص به في مدينة دبي.

وقامت أصالة بالفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتقليد عدد من حركات بوراك مثل الطرق على أواني الطعام وإشعال النيران في الأكل.

كما كتب الشيف بوراك اسم أصالة نصري على قطعة كبيرة من الخبز كما يفعل مع جميع المشاهير.

أصالة عن فيديو بوراك: (حقير جداً)

وسبق أن شنت أصالة هجومًا عنيفًا على الشيف بوراك قبل عامين، وذلك بعدما نشر الإعلامي اللبناني نيشان فيديو عبر حسابه على موقع (تويتر) يظهر فيه الشيف التركي وهو يداعب ماعزا صغيرا ثم يظهر في فيديو آخر وهو يقوم بشواء خروف وهو يضحك.

وكتب نيشان حينها: (فكرة الفيديو حقيرة)، لترد أصالة على تغريدته قائلة: (حقيرة جدا).

(بوراك يرقص مع مارسيلو)

ودائماً ما يظهر بوراك مع المشاهير، ويتباهى بذلك عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وأحدثها حين شارك جمهوره مقطعاً ظهر فيه وهو يرقص مع النجم البرازيلي مارسيلو مدافع نادي (ريال مدريد) الإسباني.

وظهر مارسيلو برفقة الشيف بوراك في مطعمه (أوزدمير) في دبي، وهما يرقصان، ويؤدي النجم البرازيلي حركات الرقص ببراعة أكثر من بوراك، خاصة أنه يشتهر بعشقه للرقص.

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وعلق بوراك على المقطع الذي نشره عبر حسابه الرسمي على (انستجرام): (بوراك يرقص مع مارسيلو).

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