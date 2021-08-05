أنور قرقاش يتفاخر بسياسة وحكمة حكام الإمارات ويثير سخرية واسعة

أطلق أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي السابق للشؤون الخارجية والمستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، تغريدة تغنى فيها بسياسة حكام الإمارات.

وقال قرقاش في تغريدته التي رصدتها “وطن”، ( مشهد السقوط المريع لمقوّمات الدولة، في عدد من أقطار المنطقة، وترهل مؤسساتها، وغياب العدالة، وتعطل التنمية، يجدد الثقة في أن الإمارات في طريقها الصحيح).

وأضاف قرقاش قائلاً ” فالدولة حاضرة، والمؤسسات حية،والعدالة تظلل الجميع، والتوجه الاقتصادي يتصدر أهدافنا ويعد بمرحلة متجددة من التنمية والازدهار للوطن).

مشهد السقوط المريع لمقوّمات الدولة، في عدد من أقطار المنطقة، وترهل مؤسساتها، وغياب العدالة، وتعطل التنمية، يجدد الثقة في أن الإمارات في طريقها الصحيح، فالدولة حاضرة، والمؤسسات حية،والعدالة تظلل الجميع، والتوجه الاقتصادي يتصدر أهدافنا ويعد بمرحلة متجددة من التنمية والازدهار للوطن — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 5, 2021

أنور قرقاش يثير سخرية واسعة

وأثارت تغريدة أنور قرقاش جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة مع تكشف دور الإمارات في التآمر على الدول العربية والتجسس على بعض الأنظمة وحكامها وتأجيج الصراعات في الأقطار العربية التي انتقدها الوزير الإماراتي السابق.

ورد الحساب القطري “العديد” على تغريدة قرقاش قائلاً :” لم تتركوا بابا للشر الا وطرقتموه ، لم تتركوا منفذا للتدمير الا وسلكمتوه، حتى اللحظة تحاولون تقسيم اليمن، حتى اللحظة وانتم تدمرون الصومال وجيبوتي طمعاً في الموانىء ، لاتوجد دولة عربية الا وتجسستم عليها، حتى شعبكم لم يسلم من التجسس والابتزاز والاعتقال ، واخيراً ارتميتم في احضان إسرائيل “.

لم تتركوا بابا للشر الا وطرقتموه

لم تتركوا منفذا للتدمير الا وسلكمتوه

حتى اللحظة تحاولون تقسيم اليمن

حتى اللحظة وانتم تدمرون الصومال وجيبوتي طمعاً في الموانىء

لاتوجد دولة عربية الا وتجسستم عليها

حتى شعبكم لم يسلم من التجسس والابتزاز والاعتقال ، واخيراً ارتميتم في احضان اسرائيل — العديد (@QatarAladed) August 5, 2021

فيما سخر عبد الملك ال مضمون من أنور قرقاش قائلاً له ” سكان قرية سهل اسرتي تعادل سكان الإمارات “.

سكان قرية سهل اسرتي تعادل سكان الإمارات — عبد الملك ال مضمون (@a_almadmon) August 5, 2021

ورد المغرد علي محمد العامر على ما قاله قرقاش قائلاً :” مشهد خراب عدد من الدول في المنطقة يؤكد بأن الإمارات هي خلف ذلك المشهد المريع.

وبالتالي يجدد لديكم الثقة بالاستمرار في هذا الطريق حتى تدمير باقي الدول العربية في المنطقة. وفق المغرد.

مشهد خراب عدد من الدول في المنطقة يؤكد بأن الإمارات هي خلف ذلك المشهد المريع. وبالتالي يجدد لديكم الثقة بالاستمرار في هذا الطريق حتى تدمير باقي الدول العربية في المنطقة — علي محمد العامر (@1989amaalaamer) August 5, 2021

والشهر الماضي تصدر وسم بعنوان “الإمارات بيت الجاسوسية” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر لأربعة أيام على التوالي، في أعقاب فضيحة الإمارات والسعودية واستخدامهما تكنولوجيا إسرائيلية سيبرانية لاستهداف المعارضين والتجسس عليهم.

وعبر الوسم سلط النشطاء الضوء على فضائح النظام الإماراتي مع شركة nso الإسرائيلية وبرنامج “بيغاسوس” للتجسس، الذي استخدمه ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد حاكم الإمارات الفعلي، لاستهداف معارضيه.

محمد بن زايد أمر فريقاً خاصاً باختراق كل هواتف وحواسيب محمد بن سلمان

هذا ويبدو أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لم يسلم هو الآخر من برنامج التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس” الذي استخدمه لاستهداف معارضيه في الداخل والخارج، حيث كشفت تقارير عن استخدام الإمارات للبرنامج ضده والتجسس عليه.

وفي هذا السياق فجرت صحيفة “الأخبار” اللبنانية مفاجأة، وقالت في تقرير لها أثار جدلا واسعا أمس إن ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد أمر بالتنصت على محمد بن سلمان.

ومنح محمد بن زايد نفسه ـ وفق التقرير ـ حق التنصت على من يصنفهم حلفاء أو خصوماً أو منافسين، بينهم خصمه الأول، والذي يقول إنه حليفه الأول، ولي العهد السعودي.

وزعم التقرير أن ولي عهد أبوظبي أمر فرق التنصت عنده باختراق كل الهواتف والحواسيب التي تقوده إلى عالم ابن سلمان الخاص.

مراقبة هاتف محمد بن سلمان

وأشار عليه معاونوه بأنه في حال كان هناك من يراقب هاتف ابن سلمان الشخصي للتثبت من عدم تعرضه للتعقب أو التنصت، فإن الأمر لا يسري على المقربين منه.

ووفق الصحيفة اللبنانية فقد انتهى الأمر بقرار بمراقبة هواتف وحواسيب هؤلاء المقربين والعمل على اختراقها والوصول من خلالها إلى ما يريده ابن سلمان أو يطرحه أو يخطط له.

ومن بين من جرى التنصت عليهم ياسر الرميان، المستشار الأول لولي العهد السعودي في عالم الاستثمارات المالية.

ووفر الاختراق الحصول على معلومات وفيرة لـ محمد بن زايد عن ما يفعله ابن سلمان في هذا العالم.

كما اطلعت “الأخبار” على وثيقة أمن ملفات “الإمارات-ليكس”، التي تحوي محاضر لمحادثات تمت بواسطة تطبيق “واتساب” بين ابن سلمان والرميان، مؤكدة أنها ستنشر مقاطع لها.

وهي جزء من سجلات مكالمات بين الرجلين أجريت بين 12 أغسطس 2015 و23 يناير 2016، وشملت ملفات إدارية ومالية مختلفة.

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