كرش نيمار الجديد يثير سخرية وقلق النشطاء عبر السويشال ميديا ( صور)

أثار صورة النجم البرازيلي نيمار دا سليفا 29 عامًا التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي سخرية النشطاء والقلق بسبب الشكل الغير الرياضي السيئ والزيادة الملحوظة في وزنه وظهور الكرش الجديد خلال قضاء عطلته في مدينة إيبيزا الإسبانية.

نيمار والكرش الجديد

وانتشرت عدد من الصور لمهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار وهو يقضي عطلته في إيبيزا الإسبانية، حيث ظهر بجسد مترهل وبطن كبير وغياب شبه كامل للعضلات، مما أثار استغراب وسخرية عدد من المتابعين العرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بعد الكرش ده أطالب إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن المحترم حسين لبيب التراجع عن ضم نيمار في صفوف نادي الزمالك من الموسم القادم..

وشكرآ 😂 pic.twitter.com/K3OSwWzUcK — صعيدي دقه قديمة 🖤 (@M_els3edi) August 2, 2021

وقد رصد موقع وطن عدد من التعليقات الساخرة بحق النجم البرازيلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال أحد المغردين، قائلاً: “لا اعرف لماذا الغضب على نيمار بسبب وضعية جسمه واهماله !!، وبالنهاية هو يلعب بدوري الفلاحين الذي لا يحتاج للعمل الكبير للفوز به”.

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بينما قال مغرد أخر، “بعد الكرش ده أطالب إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن المحترم حسين لبيب التراجع عن ضم نيمار في صفوف نادي الزمالك من الموسم القادم”.

لا اعرف لماذا الغضب على نيمار بسبب وضعية جسمه واهماله !!

بالنهاية هو يلعب بدوري الفلاحين الذي لا يحتاج للعمل الكبير للفوز به pic.twitter.com/Uu9UlrHk4b — M U S T A F A 🇮🇹 (@FranMur10) August 2, 2021

لكن حسن وهبي كتب غرد بقوله: ” قد تكون الصورة للمزاح.. لكنها تظهر السبب الحقيقي للفارق بين ميسي ورونالدو والبقية وهو تأمين الاستمرارية من خلال الالتزام”.

قد تكون الصورة للمزاح.. لكنها تظهر السبب الحقيقي للفارق بين ميسي ورونالدو والبقية وهو تأمين الاستمرارية من خلال الالتزام.

الاستمرارية نظام في كل زمان ومكان.. وفيها الكثير من التضحية.

هو أمر ليس بسيطاً وهو ما يجعلك تبعتد عن الاصابات.

(نيمار في عمر 29 وميسي في عمر 34 في الاجازة) pic.twitter.com/hoBQFv3MfR — حسين وهبي Hussein Wehbe (@hsenwehbe) August 3, 2021

وأضاف، “الاستمرارية نظام في كل زمان ومكان.. وفيها الكثير من التضحية، وهو أمر ليس بسيطاً وهو ما يجعلك تبتعد عن الاصابات”.

نيمار ورحلته

ويقضي البرازيلي نيمار عطلته بعد نهاية بطولة كوبا أمريكا التي وصل فيها منتخب البرازيل إلى النهائي، حيث تلقى الخسارة من نظيره منتخب الأرجنتين بهدف نظيف دون رد.

لكن ما أثار المغردين عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو إهمال اللاعب للياقته البدنية قبل أيام قليلة من عودته إلى خوض التدريبات الجماعية مع فريق باريس سان جيرمان والاستعداد لخوض المسابقات على صعيد الدوري والقاري خلال الموسم المقبل.

انطلاق الدوري الفرنسي بعد 4 أيام ⚽️ نيمار ⬇️🍕🍔 pic.twitter.com/6k3SZIz7Ae — Kooora (@kooora) August 2, 2021

وفي ذات السياق ذكر راديو “مونت كارلو” العالمي، أن مشجعي باريس سان جيرمان قلقون من صورة نجم الفريق الباريسي نيمار الذي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ودخل البرازيلي نيمار بمقارنات مع صديقه الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، اللذان يحافظان على شكلهما الرياضي حتى في أوقات الإجازة الصيفية، وقد انتشرت صور للاعبين الثلاثة مع تعليقات توجيه انتقادات حادة إلى النجم البرازيلي.

وعلق مغرد على صورة تجمع نيمار مع ميسي في إجازته الصيفية، قائلاً: “صورة تجسد المعنى الحقيقي للالتزام والاحترافية، لاحظوا الجاهزية البدنية لميسي، على الرغم من أنه يبلغ من العمر 34 عامًا، مقارنة بالجاهزية البدنية لنيمار الذي يصغره سناً”.

نيمار عندما انضم إلى سان جيرمان 💪 نيمار الآن 🤰 pic.twitter.com/GgO7yALepw — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 2, 2021

وأردف، ” الصورة تدل على مدى الاحترافية الذي يتمتع بها ميسي ومدى اللامبالاة للاعب البرازيلي نيمار”.

كما قام متابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمقارنة تناسق جسده والعضلات مع صديقه ميسي، كما قارن آخرون أن جسد نيمار سيلتحق بمواطنه البرازيلي المعتزل رونالدو الذي اشتهر بزيادة وزنه بعد ابتعاده عن عالم كرة القدم، على الرغم من امتلاكه ناديًا رياضيًا في إسبانيا لكنه لا يمارس الرياضة.

اللاعبين البرازيليين

ويشتهر اللاعبين البرازيليين بالكرش خصوصًا بعد اعتزال كرة القدم، ودائمًا ما يزيد وزنهم بصورة كبيرة على عكس لاعبي أوروبا الذين يهتمون بأنفسهم، ويعود ذلك إلى العادات الغذائية ونمط الحياة الخاطئة لديهم.

نيمار جونيور 29 سنة … كريستيانو رونالدو 36 سنة 😨 pic.twitter.com/FUEeYjjxzo — Screen Mix (@ScreenMix) August 3, 2021

ويعد البرازيلي رونالدينيو المعتزل لاعب فريق برشلونة سابقًا والمتوج بكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم عام 2006م، حيث فقد بشكل كبير من رشاقته الرياضية وزاد كبير من وزنه الذي ظهر عليه اللاعب بشكل لافت بعد اعتزاله عالك كرة القدم

ومن الجدير بالذكر، فقد انضم نيمار إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان في صيف عام 2017 بصفقة هي الأعلى في عالم كرة القدم، حيث بلغت قيمتها 222 مليون دولار، قادمًا من ناديه السابق برشلونة.

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