قصف اسرائيلي على جنوب لبنان بعد سقوط صواريخ في “كريات شمونة” (شاهد)

يسود هدوء حذر بعد توتر أمني أعقب إطلاق صواريخ من لبنان نحو المستوطنات الإسرائيلية شمال فلسطين المحتلة، ورد المدفعية الإسرائيلية بقصف مناطق لبنانية.

ودوّت صافرات الإنذار في مستوطنة “كريات شمونة” الإسرائيلية قرب الحدود مع لُبنان، وسمع دوي انفجارات بعد ذلك.

وقال جيش الإحتلال الإسرائيلي إنّ 3 قذائف صاروخية أطلقت من لُبنان سقطت اثنتان منها في كريات شمونة دون أضرار أو إصابات.

#فيديو# 📸| سقوط قذيفتيْن صاروخيتيْن بعد اطلاقها من #لبنان نحو المستوطنات الإسرائيلية شمال #فلسطين المحتلة ظهر اليوم . pic.twitter.com/o1a591LbNM — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) August 4, 2021

ولم تصدر تعليمات استثنائية لسكان المستوطنات الحدودية بعد سقوط الصواريخ على “كريات شمونة”.وفق جيش الإحتلال

#صور📸| اشتعال حريق في منطقة مفتوحة بمستوطنة "كريات شمونة" في أعقاب سقوط صاروخين أطلقا من #لبنان. pic.twitter.com/8ENVa1mBpI — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) August 4, 2021

قصف مناطق جنوب لبنان

وقصف جيش الإحتلال بالمدفعية عدداً من المناطق جنوب لُبنان، رداً على إطلاق الصواريخ .

ووثقت مشاهد مصورّة اندلاع حرائق كبيرة في كروم الزيتون و السنديان بفعل القذائف التي أطلقتها المدفعية الاسرائيلية نحو مناطق جنوب لُبنان بدعوى الرد على سقوط صورايخ أطلقت من الأراضي اللبنانية في وقتٍ سابقٍ اليوم .

#فيديو# 📸| حرائق كبيرة في كروم الزيتون و السنديان اشعلتها القذائف التي أطلقتها المدفعية الاسرائيلية نحو مناطق جنوب #لبنان بدعوى الرد على سقوط صورايخ أطلقت من الأراضي اللبنانية في وقتٍ سابقٍ اليوم . pic.twitter.com/uEmfS9F7JJ — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) August 4, 2021

وحمّل جيش الإحتلال الحكومة اللبنانية مسؤولية أي عملية اطلاق نار من أراضيها، بغضّ النظر عن هوية مطلقي الصواريخ اليوم.وفقاً للمتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي .

بغض النظر عن هوية مطلقي الصواريخ من #لبنان اليوم فالعنوان واضح. تتحمل حكومة لبنان المسؤولية الكاملة عن أي عملية اطلاق نار من أراضيها. الحديث عن عدم سيطرة الدولة اللبنانية على نشاطات الجهات الإرهابية الفاعلة بها. #إسرائيل لن تسمح باستهداف سيادتها مهما كان ولكل سبب من الأسباب pic.twitter.com/qDEWTAxKgU — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 4, 2021

وأضاف جيش الاحتلال أن التقديرات تشيرُ إلى أن تنظيما فلسطينيا أطلق القذائف الصاروخية.وفق المزاعم

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من جانبها، قالت قوات الأمم المتحدة في جنوب لُبنان (يونيفيل) إنّها تُجري اتصالات بكل الأطراف لحثهم على وقف إطلاق النار وتجنب التصعيد.

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