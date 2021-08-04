قصف كريات شمونة بصواريخ من لبنان
قصف كريات شمونة بصواريخ من لبنان
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قصف اسرائيلي على جنوب لبنان بعد سقوط صواريخ في “كريات شمونة” (شاهد)

كتب وطن
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يسود هدوء حذر بعد توتر أمني أعقب إطلاق صواريخ من لبنان نحو المستوطنات الإسرائيلية شمال  فلسطين المحتلة، ورد المدفعية الإسرائيلية بقصف مناطق لبنانية.

ودوّت صافرات الإنذار في مستوطنة “كريات شمونة” الإسرائيلية قرب الحدود مع لُبنان، وسمع دوي انفجارات بعد ذلك.

وقال جيش الإحتلال الإسرائيلي إنّ 3 قذائف صاروخية أطلقت من لُبنان سقطت اثنتان منها في كريات شمونة دون أضرار أو إصابات.

ولم تصدر تعليمات استثنائية لسكان المستوطنات الحدودية بعد سقوط الصواريخ على “كريات شمونة”.وفق جيش الإحتلال

قصف مناطق جنوب لبنان 

وقصف جيش الإحتلال بالمدفعية عدداً من المناطق جنوب لُبنان، رداً على إطلاق الصواريخ .

ووثقت مشاهد مصورّة اندلاع حرائق كبيرة في كروم الزيتون و السنديان بفعل القذائف التي أطلقتها المدفعية الاسرائيلية نحو مناطق جنوب لُبنان بدعوى الرد على سقوط صورايخ أطلقت من الأراضي اللبنانية في وقتٍ سابقٍ اليوم .

وحمّل جيش الإحتلال الحكومة اللبنانية مسؤولية أي عملية اطلاق نار من أراضيها، بغضّ النظر عن هوية مطلقي الصواريخ اليوم.وفقاً للمتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي .

وأضاف جيش الاحتلال أن التقديرات تشيرُ إلى أن تنظيما فلسطينيا أطلق القذائف الصاروخية.وفق المزاعم

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من جانبها، قالت قوات الأمم المتحدة في جنوب لُبنان (يونيفيل) إنّها تُجري اتصالات بكل الأطراف لحثهم على وقف إطلاق النار وتجنب التصعيد.

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