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زوج الإعلامية شيما صابر يقبّلها في بركة سباحة .. ضجة جديدة بعدما حذفت فيديو مشابه!

كتب Anas Al Salem
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أثارت الإعلامية الرياضية، شيما صابر الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، بعدما نشرت فيديو، جمعها بزوجها لاعب كرة القدم لاعب فريق انبي رامي صبري، وظهر وهو يطبع قبلة على خدّها، داخل بركة سباحة.

وسبق أنّ حذفت شيما صابر فيديو أثناء تقبيل زوجها رامي صبري، تحت الماء بحمام السباحة، من حسابها بموقع “انستجرام”، بعد الانتقادات التى تعرضت لها خلال التعليقات .

ونشرت شيما صابر صورةً أخرى لها، قالت إنّها لم تستخدم فيها “فلتر” تصوير، ولا حتى مكياج .

صابر
شيماء صابر

شيما صابر ترزق بزين 

وفي مايو الماضي، رُزقت الإعلامية شيما صابر وزوجها رامي صبرى لاعب فريق إنبي بنجلهما الأول “زين”.

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وكتبت شيما صابر عبر حسابها الشخصي على إنستجرام “زين رامي صبري.. ربنا يحفظه ويجعله من الصالحين”.

صابر
شيما صابر

وفي مايو 2020، تزوج رامي صبري والاعلامية شيما صابر، بحضور عدد قليل من الأهل و الأصدقاء حرصا على التباعد الاجتماعي في ظل فيروس كورونا .

صبري وشيماء صابر
رامي صبري وشيماء صابر

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