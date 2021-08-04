رونالدو يستعرض هدية جورجينا التي تلقاها بمناسبة عيد ميلاده (صور)

نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 36 عامًا صورة عبر حسابه الشخصي الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، سيارته باهظة الثمن التي تلقاها صديقته عارضة الأزياء الإسبانية ذو الأصول الأرجنتينية جورجينا رودريغيز.

رونالدو واستعراض هدية جورجينا

والتقط رونالدو صورة نشرها عبر حسابه الخاص على منصة “الانستغرام”، وهو يقف أمام سيارة مرسيدس دفع رباعي سوداء اللون من طراز “Mercedes G-Class Brabus”، وعلق عليها صاروخ ماديرا قائلاً: ” أتمنى لكم أسبوعًا سعيدًا”.

صورة: رونالدو مع سيارته باهظة الثمن التي تلقاها من صديقته جورجينا عبر الانستغرام

وأفادت صحيفة “The Sun” البريطانية، أن الإسبانية جورجينا صديقة رونالدو قد أهدت سيارة له بقيمة 516 ألف جنيه إسترليني أي ما يعادل 717 ألف دولار، بمناسبة عيد ميلاد الدون الخامس والثلاثين والسيارة من طراز ” Mercedes G-Class Brabus” مزود بمحرك قوي “V12”.

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جورجينا و رونالدو

وارتبط عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا 27 عامًا بالدون، حيث بدأت حياتها المهنية بعد التعرف على نجم كرة القدم الشهير كريستيانو رونالدو، وكذلك عملها في مجال الرقص والتمثيل حيث تمكنت من كسب أكثر من 26 مليون متابع عبر حسابها على منصة الانستغرام.

وقد ظهرت لها الصور الفوتوغرافية على غلاف عدد من المجلات الإسبانية والإيطالية والبرتغالية الشهيرة في عالم الأزياء والموضة.

🇮🇹 corriere dello sport | كريستيانو رونالدو مستعد لمغادرة يوفنتوس. يريد الذهاب الى ريال مدريد أو باريس سان جيرمان. pic.twitter.com/68WbrZmtaR — RMC World (@RMC_AH7) August 2, 2021

وولدت في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس في إسبانيا، وبعد تخرجها انتقلت للعيش في مدريد، وفي عام 2016، عملت كمساعدة مبيعات في متجر “غوتشي” المتخصصة في عالم الأزياء والموضة الفرنسية.

وتعرفت على صاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو في ال12 نوفمبر 2017، أنجبت ألانا مارتينا بعد خمسة أشهر فقط من ولادة توأم الدون البرتغالي “إيفا وماثيو” من قبل أم بديلة.

الانتقال إلى يوفنتوس

وانتقل رونالدو الأسبوع الماضي إلى تدريبات نادي يوفنتوس استعدادًا للموسم الجديد، حيث لم يحسم صاروخ ماديرا بعد مصيره مع فريق السيدة العجوز بشأن تجديد عقده.

Felice di tornare al lavoro ⚽️💪🏽 pic.twitter.com/qgSjgpgpbS — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 28, 2021

وقد أفادت تقارير إيطالية، أن النجم البرتغالي رونالدو يرغب في الاستمرار مع فريق يوفنتوس الإيطالي لموسم أخر داخل صفوف الفريق، رغم الحديث عن مفاوضات مع باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل التعاقد معه.

وانضم رونالدو إلى نادي يوفنتوس الإيطالي في صيف عام 2018، بصفقة قدرت قيمتها 100 مليون يورو قادمًا من ناديه السابق ريال مدريد الإسباني، وينتهي عقده في صيف عام 2022 القادم.

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