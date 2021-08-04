تشيلسي يقدم العرض المغري لعودة لوكاكو .. فهل سيرحل الأخير عن الإنتر ميلان؟!

كشفت تقارير إيطالية عن اقتراب مهاجم فريق الإنتر ميلان روميلو لوكاكو 28 عامًا، من العودة مجددًا إلى صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل المفاوضات المتقدمة بين الجانبين من أجل حسم تلك الصفقة التي ستتجاوز مبلغ 120 مليون يورو.

لوكاكو وتشيلسي

وقال الصحفي الإيطالي الشهير “دى مارزيو” العامل في شبكة سكاي سبورت الإيطالية، بأن اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو يرغب في الانضمام إلى صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

روميلو لوكاكو سيقرر مستقبله بناءً على رؤيته للنادي الذي سيضمن له تحقيق الالقاب في المستقبل من بين انتر ميلان و تشيلسي، انتر ربما سيوافقون على بيعه بسبب عدم وجود عروض لشراء لاوتارو pic.twitter.com/ehygSi75MH — E P L W O R L D (@EPLworld) August 3, 2021

وأردف الإيطالي مارزيو، ” إن سعي فريق تشيلسي في التعاقد مع البلجيكي لوكاكو، سيجعل فريق البلوز الإنجليزي يوافق على شروط نادي الحالي الانتر ميلان لإتمام الصفقة بقيمة 120 مليون يورو”.

البلجيكي لوكاكو والموافقة على الرحيل

وبينت تقارير صحفية، بأن النجم البلجيكي لوكاكو سوف يحصل على راتب سنوي يصل قيمته إلى 12 مليون يورو، وقد تقدم نادي تشيلسي عرض قيمته 100 مليون يورو، بالإضافة إلى الموافقة على رحيل نجمه ماركوس ألونسو، إلا أن هذا العرض تم رفضه من قبل انتر ميلان.

🚨 دي مارزيو – لوكاكو منفتح لعرض تشيلسي براتب 12 مليون يورو سنوياً + مكأفات pic.twitter.com/tESUMhj92q — الكالتشيو (@Elcalcio_) August 3, 2021

ولعب البلجيكي لوكاكو في وقت سابق إلى فريق تشيلسي في موسم صيف عام 2011، قادمًا من فريق أندرلخت البلجيكي.

اقرأ المزيد: المصري نايل نصار يقترب من حصد أولى الميداليات للفروسية في أولمبياد طوكيو

وقد خاض 15 مباراة داخل صفوف الفريق اللندني قبل أن يخرج إلى الإعارة إلى أندية وست بروميتش ألبيون وإيفرتون، ثم الانضمام بعدها إلى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

التعاقد مع الإنتر ميلان

وانضم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو في صيف عام 2019، في صفقة وصلت قيمتها إلى نحو 80 مليون يورو، وخاض الفريق 95 مباراة في جميع المسابقات وقد تمكن من تسجيل 64 هدفًا.

وكذلك احتلاله وصافة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي “الكالتشيو” برصيد 24 هدفًا، بفارق خمس أهداف عن صاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو المتوج بلقب الهداف مع فريق يوفنتوس الإيطالي برصيد 29 هدفًا عن الموسم الماضي.

لاغازيتا : انتر يريد 130 مليون يورو لبيع ( روميلو لوكاكو ) لنادي تشيلسي 💰🚨 pic.twitter.com/UFHbVSlkXz — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) August 4, 2021

وساهم المهاجم البلجيكي لوكاكو في تتويج فريق الإنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي وانتزاع ذلك من فريق يوفنتوس الإيطالي قد فرض الهيمنة عليه لتسع سنوات خلال منافسات الموسم المنصرم 2020-2021.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك