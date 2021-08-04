روميلو لوكاكو والرحيل عن فريق الإنتر ميلان
روميلو لوكاكو والرحيل عن فريق الإنتر ميلان
Imageرياضة

تشيلسي يقدم العرض المغري لعودة لوكاكو .. فهل سيرحل الأخير عن الإنتر ميلان؟!

كتب وطن
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كشفت تقارير إيطالية عن اقتراب مهاجم فريق الإنتر ميلان روميلو  لوكاكو 28 عامًا، من العودة مجددًا إلى صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل المفاوضات المتقدمة بين الجانبين من أجل حسم تلك الصفقة التي ستتجاوز مبلغ 120 مليون يورو.

لوكاكو وتشيلسي

وقال الصحفي الإيطالي الشهير “دى مارزيو” العامل في شبكة سكاي سبورت الإيطالية، بأن اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو يرغب في الانضمام إلى صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

وأردف الإيطالي مارزيو، ” إن سعي فريق تشيلسي في التعاقد مع البلجيكي لوكاكو، سيجعل فريق البلوز الإنجليزي يوافق على شروط نادي الحالي الانتر ميلان لإتمام الصفقة بقيمة 120 مليون يورو”.

البلجيكي لوكاكو والموافقة على الرحيل

وبينت تقارير صحفية، بأن النجم البلجيكي لوكاكو سوف يحصل على راتب سنوي يصل قيمته إلى 12 مليون يورو، وقد تقدم نادي تشيلسي عرض قيمته 100 مليون يورو، بالإضافة إلى الموافقة على رحيل نجمه ماركوس ألونسو، إلا أن هذا العرض تم رفضه من قبل انتر ميلان.

ولعب البلجيكي لوكاكو في وقت سابق إلى فريق تشيلسي في موسم صيف عام 2011، قادمًا من فريق أندرلخت البلجيكي.

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وقد خاض 15 مباراة داخل صفوف الفريق اللندني قبل أن يخرج إلى الإعارة إلى أندية وست بروميتش ألبيون وإيفرتون، ثم الانضمام بعدها إلى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

التعاقد مع الإنتر ميلان

وانضم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو في صيف عام 2019، في صفقة وصلت قيمتها إلى نحو 80 مليون يورو، وخاض الفريق 95 مباراة في جميع المسابقات وقد تمكن من تسجيل 64 هدفًا.

وكذلك احتلاله وصافة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي “الكالتشيو” برصيد 24 هدفًا، بفارق خمس أهداف عن صاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو المتوج بلقب الهداف مع فريق يوفنتوس الإيطالي برصيد 29 هدفًا عن الموسم الماضي.

وساهم المهاجم البلجيكي لوكاكو في تتويج فريق الإنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي وانتزاع ذلك من فريق يوفنتوس الإيطالي قد فرض الهيمنة عليه لتسع سنوات خلال منافسات الموسم المنصرم 2020-2021.

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