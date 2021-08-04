المصري نايل نصار يقترب من حصد أولى الميداليات للفروسية في أولمبياد طوكيو

يقترب الفارس المصري نايل نصار 30 عامًا، من حصد أولى الميداليات في رياضة الفروسية لبلاده بعد تأهله لمنافسات نهائي الفردي في منافسات الفروسية بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

نايل نصار ومسابقة الفروسية

ونجح الفارس نصار من التأهل إلى نهائيات مسابقة الفروسية في أولمبياد طوكيو، بعد خوضه الجولة الأولى التي أقيمت بمشاركة 75 فارس، حيث أنه أنهى محاولته في تلك الجولة بدون أخطاء في 88.42 ثانية في تصفيات فردى الفروسية.

نائل نصار يصعد لنهائي الفروسية بعد جولة نظيفة بدون أي أخطاء💪🇪🇬#TheGlocal pic.twitter.com/lWes7Mif21 — The Glocal (@TheGlocal) August 3, 2021

وقال المصري نصار، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لدورة الألعاب الأولمبية، ” كانت التصفيات لحظة خاصة، وكان لدينا أقوى فريق في الفروسية في العالم العربي، وكان من الممكن أن تكون خيبة أمل كبيرة بالنسبة لنا في حال عدم التأهل”.

وأردف، “شعرت بالارتياح في التعاون تحت الضغط وتقديم جولات واضحة عندما يكون الأمر أكثر أهمية”.

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مضيفًا: “هدف منتخب مصر للفروسية هو الفوز بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو بعد غياب طويل ومنذ احتلال المركز الرابع روما 1960، وكسب أول أولمبية للبلاد في الفروسية، حيث أننا نتكون من مجموعة كمنتخب نتكون من مجموعة تسعى للفوز بالذهبية”.

نهائي فردى الفروسية وتأهل نايل نصار

واستطاع منتخب الفروسية المصري من لفت الأنصار في منافسات دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2021″، بعد تأهل الثنائي نائل نصار ومواطنه محمد طاهر من الوصول إلى منافسات قفز الحواجز الفردي وسط مشاركة 75 فارسًا من أفضل الفرسان في العالم.

ابنة الملياردير بيل جيتس تدعم المصري نائل نصار قبل انطلاق مواجهات الفروسية بأولمبياد طوكيو 🇪🇬🏇 pic.twitter.com/fJRnxCdoA5 — Yallakora (@Yallakoranow) August 2, 2021

وتأهل الفرسان نصار وطاهر إلى نهائي الفردي لأول مرة منذ عام 1940 يستطيع فيها فارس مصري بالوصول إلى منافسات النهائي في الفروسية وبعد غياب عن نهائيات دورة الألعاب الأولمبية بعد غياب استمر لمدة 60 عامًا.

نائل نصار ومحمد زيادة 🏇 نتمنى ميدالية ذهبية اليوم 🥇 pic.twitter.com/yqar49sJwu — KingFut بالعربي (@KingFut_AR) August 4, 2021

وجاء تأهل الفرسان المصريان نصار وطاهر الثنائي الممثلان للعرب في نهائي الفردي للفروسية بعد خروج المغرب وعدم تأهل الأردني إبراهيم بشارات الذي انسحب من المنافسة، وكذلك السوري أحمد حبشو الذي فشل في التأهل إلى نهائيات المسابقة.

يذكر أن الفارس نايل نصار قد توج بالميدالية الذهبية في مسابقة الجائزة الكبرى للفروسية في دولة سويسرا وانتزاع الذهبية من أفضل فرسان الخيل في العالم في شهر يونيو الماضي.

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