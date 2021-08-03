نجوى كرم بملابس جريئة تزامناً مع أنباء ارتباطها بثري عربي: (كلّ شي صاير مكشوف)!

تزامناً مع أنباء ارتباطها بثري عربي، استعرضت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، جمالها ورشاقتها بجلسة تصوير جريئة مقارنةً بشخصيتها المحافظة التي عرفها الجمهور بها.

نجوى كرم: كل شي مكشوف

ونشرت نجوى كرم مجموعة صور لها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، ظهرت فيها مرتدية (جمبسوت) باللون البيج، بدون أكمام، ومستور بالكامل من الأمام، لكنه مكشوف الظهر بشكل كبير.

وتركت نجوى كرم شعرها مسدولاً، مع اعتمادها مكياجاً ترابياً يناسب لون ملابسها.

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وعلقت نجوى كرم على الصور بكلمات من أغنيتها الجديدة (مغرومة 2)، وكتبت: (وحياتك لو بتشوف..شو صاير فيّي.. كلّ شي صاير مكشوف..وعم يحكو عليّي).

نجوى كرم (مغرومة)

وطرحت نجوى كرم كليب (مغرومة 2) قبل أربعة أيام عبر قناة (روتانا) الرسمية على موقع (يوتيوب)، وحققت حتى الآن 5 ملايين مشاهدة.

والأغنية من تأليف وألحان نبيل الخوري، وتوزيع موسيقى داني الحلو، والكليب إخراج حسن غدار الذي فاجأ المشاهدين بظهور الممثل السوري معتصم النهار كموديل.

وعبر معتصم النهار عن سعادته بالتعاون مع نجوى كرم ونشر عبر حسابه على (انستجرام) صورة تجمعهما من كواليس الكليب، وعلق: (فنانة كبيرة.. تشرفت بالعمل معها).

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خطيب نجوى كرم (مهم)

وسبق أن تصدر اسم نجوى كرم قبل أسبوع حديث نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب ما كشفته مواطنتها الإعلامية نضال الأحمدية حول اقتراب موعد زواجها.

وقالت نضال الأحمدية أثناء لقاءها في برنامج (سؤال محرج) مع طوني خليفة، إن نَجوى كرم سوف تدخل القفص الذهبي قريبا، مضيفة: (سترتبط بشاب مثقف وراقي وغني، وأكثر أهمية من زوجها السابق المنتج يوسف حرب).

كما كشفت نضال الأحمدية أن خطيب الفنانة اللبنانية ليس لبنانيا بل يحمل جنسية أخرى رافضةً الكشف عن هويته.

وأشارت الإعلامية اللبنانية إلى أن نجوى كرم وخطيبها يجهزان لإقامة حفل زفاف كان من المفترض أن يقام قي وقت سابق إلا أن فيروس كورونا كان سببا في تأجيل الموعد.

يوسف حرب ونجوى كرم

جاءت تصريحات نضال الأحمدية تزامناً مع نشر الفنانة اللبنانية البوستر الرسمي لأغنيتها الجديدة (مغرومة 2)، والتي أرفقتها بتعليق: (بـ ١٩٩٨ – كانت …اليوم ٢٠٢١ ولكل العمر).

واعتبر الجمهور أن الفنانة اللبنانية تُعلن عن زواجها بهذه الطريقة غير المباشرة، خاصة أن أغنية (مغرومة) أطلقتها حين ارتبطت بمتعهد الحفلات السوري يوسف حرب.

ويوسف حرب كان متزوجا ولديه طفلان،عندما تزوج من نجوى كرم عام 2000، وهي العلاقة التي لم تصمد سوى عامين، انفصلا بعدها.

يوسف حرب يكشف سبب طلاقه من نجوى

وقال يوسف حرب في لقاء قبل أشهر أن طلاقه من نجوى كرم حدث بسبب غيرته الشديدة كرجل، حيث لم يتمكن من تحمل أضواء الشهرة التي يفرضها هذا المجال على الفنان أو الفنانة.

وأضاف في لقاء مع برنامج (إي تي) بالعربي: (انفصالنا سببه أنه جاء في وقت لم أكن أنا على قدر هذه العلاقة، وفي وقت مر علينا لم تستطع نجوى الحفاظ عليّ، ولم أستطع أنا الحفاظ عليها، ولا أريد أن ألومها، خاصة وأن الزواج من فنانة أمر صعب).

وتابع: (أنا شخص غيور جدا، هي أيضا كانت تغار علي كثيرا ورغم قرار انفصالنا، فإنني ما زلت أحبها واحترمها، وهي كذلك، فهي لم تذكرني بسوء، ولا أنا أذكرها بسوء).

وفي سياق آخر، أثارت العرافة اللبنانية وداد جابر، صدمةً بين الجمهور إثر كشفها عن سلسلة توقعات غريبة حول حياة المشاهير اللبنانيين بشكل خاص.

وقالت وداد جابر عن الفنانة نجوى كَرم، خلال حلولها ضيفة عبر برنامج (مع تمام) على قناة (الجديد)، والذي يقدمه الإعلامي تمام بليق: (نجوى كرم ستتزوج، وستبرز بأمر إنساني وستتعرض لحدث مؤسف لكنها ستنجو وتغني ديو مع عدة أشخاص ولا خوف على صحتها).

نجوى كرم: يا وجع لمين بدك تقول آخ

هذا وقد أثارت نجوى الجدل بردها على تغريدة للبابا فرانسيس، دعا فيها للصلاة من أجل خروج لبنان من أزمته الطاحنة غير المسبوقة.

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ووجهت نجوى في ردها حينها رسالة شكر للبابا فرنسيس على تخصيصه اليوم للصلاة من أجل لبنان.

وكتبت نجوى عبر صفحتها الخاصة على تويتر: (يا وجع لمين بدّك تقول آااخ؟؟؟…لمّا بينخرق الممنوع والعيب والحرام ما منعود نعرف شو لازم نعمل).

وتابعت مخاطبة البابا فرانسيس: (منشكر الحبر الأعظم البابا فرنسيس على صلاتو اليوم لبلدنا لبنان يللي منتمنّى تكون مُرفقة بمرسوم دُوَلي رسمي حتى يتوحّد اللّبنانيون لإيجاد حلّ يخلّص هالبلد من أنياب الدّجالين).

يا وجع لمين بدّك تقول آااخ؟؟؟…

لمّا بينخرق الممنوع والعيب والحرام ما منعود نعرف شو لازم نعمل..

منشكر الحبر الأعظم #البابا_فرنسيس على صلاتو اليوم لبلدنا لبنان يللي منتمنّى تكون مُرفقة بمرسوم دُوَلي رسمي حتى يتوحّد اللّبنانيون لإيجاد حلّ يخلّص هالبلد من أنياب الدّجالين 🙏🏼 https://t.co/TkIHMEVNnb — Najwa Karam (@najwakaram) July 1, 2021

وكان البابا فرانسيس كتب عبر صفحته الخاصة على تويتر قائلاً: (سيُعقد غدا يوم صلاة وتأمل خاص من أجل لبنان).

وأكمل: (أدعو الجميع إلى الوحدة معنا روحيا بالصلاة كي ينهض لبنان من الأزمة الخطيرة التي يمر بها وأن يُظهر مجددا وجهه، وجه السلام والرجاء).

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