منتخب البحرين لكرة اليد يودع منافسات طوكيو بهزيمة ثقيلة أمام فرنسا (فيديو)

ودع منتخب البحرين لكرة اليد منافسات دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2021” في اليابان، بخسارة كبيرة أمام نظيره منتخب فرنسا بنتيجة 42-28، ليتأهل بذلك إلى دور النصف النهائي من البطولة.

منتخب البحرين لكرة اليد والخسارة

ودخل منتخب البحرين المباراة بقوة أمام منتخب فرنسا، إلا أنه خسر بفارق كبير أمام منافسه الأخير بعد انتهاء أحداث الشوط الأول من المباراة بنتيجة 14-21.

وعاد منتخب فرنسا بفرض السيطرة مع بداية مجريات أحداث الشوط الثاني على نظيره منتخب البحرين، ليحقق بذلك الفوز بنتيجة كبيرة 42-28، وبلوغ بتلك النتيجة إلى الدور ما قبل النهائي في منافسات أولمبياد طوكيو للمرة الرابعة على التوالي.

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ووصل منتخب البحرين إلى دور الثمن النهائي من بطولة أولمبياد طوكيو في أول مرة بتاريخ مسيرته برفقة منتخب مصر في مسابقة كرة اليد.

ومن المقرر أن يخوض منتخب فرنسا في دور النصف النهائي مع الفائز من مباراة مصر وألمانيا التي ستقام اليوم الثلاثاء في دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2021”.

منتخب إسبانيا والسويد

ونجح منتخب إسبانيا لكرة اليد في تحقيق الفوز على منافسه منتخب السويد بفارف نقطة وحيدة 34-33 في مباراة شهدت القوة والإثارة بين المنتخبين، للتأهل بذلك إلى دور النصف النهائي من المسابقة.

أنهى #منتخب_المحاربين مشواره التاريخي في أولمبياد #طوكيو2020 بحلوله في المركز الثامن. ويعد هذا المركز مشرفاً بمعنى الكلمة حيث تفوق في المراكز على منتخبات متمرسة في لعبة كرة اليد كالبرازيل والأرجنتين والبرتغال.. شكراً لكم يا محاربين 🇧🇭⚔️#يدنا_فخرنا #عشان_هذا_العلم #البحرين pic.twitter.com/ypMYqtjUf9 — Bahrain Handball 🇧🇭 (@HandBhr) August 3, 2021

وفي الربع الساعة الأخير قبل نهاية منتصف الشوط الأول من اللقاء فقد تقدم منتخب السويد بنتيجة 29-25، لكن إسبانيا سجل 5 أهداف متتالية بنتيجة 29-30.

ومع مجريات الشوط الثاني شهدت القوة بين منتخب إسبانيا ونظيره السويد، لتنجح إسبانيا في التأهل إلى دور النصف النهائي من أولمبياد طوكيو 2021 بصعوبة، حيث من المقرر أن تواجه إسبانيا الفائز من مباراة حاملا اللقب السابق في الأولمبياد النرويج أو الدنمارك.

وهي رياضة جماعية يتبارى فيها فريقان لكل منهما 7 لاعبين (6 لاعبين وحارس مرمى)، يمرر اللاعبون الكرة فيما بينهم ليحاولوا رميها داخل مرمى الخصم لإحراز هدف.

وتتألف مباريات كرة اليد من شوطين مدة كل منهما 30 دقيقةً، والفريق الذي يتمكن من تسجيل أكبر عدد من الأهداف في مرمى الخصم في نهاية شوطي المباراة هو الفريق الفائز.

وأقيمت أول مباريات لرياضة كرة اليد للرجال في دورة الألعاب الأولمبية في برلين عام 1936، بينما للسيدات كانت أولى البطولات في دورة الألعاب الأولمبية لهم في عام 1976.

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