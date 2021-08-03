دينا الشربيني تتجاهل عمرو دياب وتنشر صورتها مع هذا النجم! (شاهد)

تجاهلت الفنانة المصرية دينا الشربيني، جميع ما يتم تداوله حول استدعاء مواطنها الفنان عمرو دياب للأمن لها، وقررت أن تُركز على عملها فقط، وتُروج لفيلمها الجديد بطريقة غريبة.

(حامل اللقب)

ونشرت دينا الشربيني صورة كوميدية عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي على (انستجرام)، تجمعها بالممثل هشام ماجد، وقد صنعت من شعرها شوارباً له ولها، وذلك من كواليس فيلم (حامل اللقب).

وعلقت دينا الشربيني على الصورة: (خلف الكواليس، حامل اللقب، وقت التصوير).

وكانت دينا الشربيني قد بدأت تصوير دورها في فيلم (حامل اللقب)، بعد نجاح فيلمها الأخير (البعض لا يذهب للمأذون مرتين).

قصة حب دينا الشربيني وهشام ماجد

وفي أحداث فيلم (حامل اللقب)، تقع دينا الشربيني في قصة حب مع هشام ماجد ضمن أحداث تجمع بين الرومانسية والفانتازيا، وتقوم بدور والدة دينا الشربينى الفنانة ليلى عز العرب.

وقبل أيام، نشرت دينا الشربيني صوراً ومقاطع فيديو، خلال ممارستها الرياضة في (الجيم)، وقد ظهرت بملابس رياضة وأدّت حركات رياضية بطريقة مثيرة وفق متابعين.

لقاء صامت وبارد

وحول علاقة الفنانة دينا الشربيني بالنجم المصري عمرو دياب، قالت تقارير إن لقاءً صامتاً وبارداً جمعهما لأول مرة منذ انفصالهما، وذلك أثناء تواجدهما في الساحل الشمالي لقضاء العطلة الصيفية.

وذكرت مصادر نقلت عنها صحيفتي (صدى البلد)، و(الوطن) المصريتان، أن كلاً من عمرو دياب ودينا الشربيني تجاهل الآخر تماماً، ما يعني أن حتى صداقة لا تجمعهما.

وذكرت المصادر أن الفنان المصري عمرو دياب كان مع أحد أصدقائه، وفي أثناء مروره من أمام أحد حمامات السباحة؛ وجد الفنانة دينا الشّربيني تجلس رفقة الفنانة مايا دياب، وفضل عدم الحديث إلى دينا أو إلقاء السلام عليهما، فيما تحدث صديقه معها؛ نظرا لوجود علاقة صداقة قوية بينهما.

ولم تكن هذه المرة هي الأولى التي يتجاهل فيها عمرو دياب دينا الشّربيني، حيث حدث ذلك في احتفالات رأس السنة من العام الماضي في دبي، حين تواجدا في نفس الحفل ولم يكلمها أو يطرح عليها السلام.

خلاف شديد وأمن!

وبحسب المصدر، فوجئ المحيطون بهما بتواجد دينا الشّربيني في كابينة بالساحل الشمالي بجوار كابينة عمرو دياب التي يمتلكها في أحد المنتجعات هناك.

وشاع حينها أن خلافا شديدا وقع بين دينا وعمرو دياب، وتطور الأمر إلى استدعاء الأخير لأمن المنتجع لدينا بحجة محاولاتها المستمرة في استفزازه بسبب تشغيلها لأغاني المهرجانات بصوت مرتفع للغاية وهي تعلم استياءه الشديد من هذا الأمر.

لكن المصدر نفى هذه الرواية مؤكدا أن الأمور لم تصل بينهما لهذا الحد، وأن ما يتردد مجرد تكهنات ظل العلاقة المتوترة بين عمرو دياب ودينا.

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وأكد المصدر أن كلا منهما يسعى لعدم الاحتكاك بالآخر تماما رغم تواجدهما أحيانا في نفس الأماكن ومع أصدقاء مقربين لهما، وهذا قد حدث أكثر من مرة عندما مر عمرو دياب بالصدفة على بعض أصدقائه وكانت دينا بينهم، وحينها فضل عدم الحديث أو إلقاء السلام عليهم.

وأشار المصدر إلى أن عمرو دياب لم يعد يشغله أمر دينا حاليا خصوصا بعد أنباء ارتباطه عاطفيا بمواطنتها الفنانة هدى المفتي والتي ظهرت معه في الفيديو كليب الأخير له، بينما دينا قررت طيّ هذه الصفحة نهائيا من حياتها.

دينا الشربيني تنفعل: (انتوا فظاع)

وقبل أسابيع، انفعلت دينا أمام الكاميرات على أحد المراسلين الصحفيين بسبب سؤاله لها عن عمرو دياب.

ووجه المراسل سؤالاً لدينا الشربيني حول سبب وضعها صورة لابنة عمرو دياب في عيد ميلادها، وما إذا كانت تحاول التمهيد للعودة إليه مرة أخرى.

وهو الأمر الذي أزعج دينا الشربيني للغاية، ما دفعها إلى الانصراف من أمام الكاميرات وهي تقول: (انتو فظاع امسحوا التقرير دا بعد اذنكوا).

نور دياب لدينا الشربيني: (ملاك حرفياً)

وكانت دينا قد وجهت رسالة خاصة إلى نور عمرو دياب احتفالاً بعيد ميلادها في يونيو الماضي، بينما تجاهلت توجيه رسالة دعم إلى ابنته الأخرى جنا في أزمتها الأخيرة مع مرض فرط الحركة.

ونشرت الشربيني صورة لنور عمرو دياب، عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: (عيد ميلاد سعيد لأجمل فتاة أتمنى لك كل السعادة والتوفيق .. أنت تستحقين كل التوفيق حبيبتي أنت تعرفين كم أحبك).

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وردت نور على تهنئة دينا لها بعيد ميلادها قائلة: (شكرا لك على المنشور الرائع حبيبتي انت لطيفة جدا وانت ملاك حرفيا).

وكتبت نور في تعليق آخر: (أحبك كثيراً جداً دينا أنت الأفضل أفتقدك وآمل أن أراك قريباً)، لترد دينا الشربيني: (أفتقدك جدا وأحبك كثيرا أيضا).