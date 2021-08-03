إيمان الحصري تكتب أول رسالة بنفسها بعد أشهر على أزمتها الصحية وهذا ما قالته!

فاجأت الإعلامية المصرية إيمان الحصري، متابعيها بأول رسالة لها بعد غياب طويل بسبب أزمتها الصحية الخطيرة التي تمر بها، والتي جعلتها تبتعد لمدة أشهر عن الأضواء.

رسالة إيمان الحصري

وكتبت الحصري بمنشور لها عبر حسابها الرسمي على (فيسبوك): (أول مرة أكون قادرة أني أكتب على فيس بوك من شهور والله مش عارفة أقولكم إيه على كم الاهتمام والدعم والحب اللي شوفته وسمعته وقريته في كل كلمة وكل دعوة من القلب، الدعاء الصادق اللي لولاه مكنتش هبقى موجودة دلوقتي).

وتابعت الإعلامية المصرية محاولةً طمأنه متابعيها: (ناس كتير أوي نفسي أكلمها وأقولها شكرًا حبكم ومساعدتكم ودعاءكم ومشاعركم الطيبة وصلت ودائما كانت وما زالت بتهون عليا.. إن شاء الله عندي ثقة كبيرة إني هعدي التجربة الصعبة دي على خير لأن الحقيقة ما زلت فيها لسة مخرجتش.. ولسه محتاجة دعواتكم).

دعوات لإيمان الحصري يوم عرفة

وكانت الحصري قد استقبلت عدداً كبيراً من الدعوات تزامناً مع يوم عرفة قبل أسابيع، لتخطي أزمتها الصحية التي تعاني منها وخضعت على إثرها لرعاية صحية في أحد المستشفيات.

وحرص الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي على تكثيف حملات الدعاء في هذا اليوم، راجين أن يمن الله بالشفاء على إيمان الحصري التي أجرت عملية جراحية قبل ثلاثة أشهر وترتب عليها حاجتها لعملية أخرى بسبب وجود مضاعفات شديدة ناتجة عن الجراحة الأولى.

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وأصدرت أسرة الحصري حينها بيانا عاجلا لطمأنة جمهورها على وضعها الصحي، أكدوا فيه أنها خضعت بالفعل لجراحة لوقف مضاعفات الجراحة الأولى الخاطئة، واستقرت حالتها بالفعل.

بيان عائلة إيمان

وجاء في البيان: (تعلن أسرة الإعلامية إيمان الحصري وأطبائها المعالجين عن بداية استقرار الحالة الصحية بفضل الله ودعواتكم مقارنةً بالفترة السابقة بعد أجراء العملية الأخيرة منذ ساعات لمعالجة المضاعفات الخطيرة الناتجة عن العملية الأولي).

وتابع البيان: (نسألكم جميعًا فضلاً استمرارية الدعاء لها خاصةً في هذه الأيام المباركة، حتي تستقر الحالة بشكل كامل بأذن الله تعالى .. ‏‎‫اللهم لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا رب العالمين، اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيها وتمدّها بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيء قدير).

مضاعفات طبية وعمليات متتالية

وقبلها بيومين، كشف أدمن الصفحة الرسمية لإيمان الحصري سر غيابها عن الأنظار في شهر رمضان الماضي، وأكد خضوعها لعملية جراحية لم يتم الكشف عن تفاصيلها، وتعرضها لمضاعفات طبية مؤسفة استدعت خضوعها لأكثر من جراحة أخرى.

وجاء في نص ما كتبه الأدمن حينها: (نسألكم الدعاء بالشفاء العاجل إلى الإعلامية القديرة الحصري، أجرت الزميلة إيمان الحصري، عملية جراحية منذ أسبوعين).

وتابع: (الأمر الذي ترتب بعده حدوث مضاعفات مؤسفة، نتج عنه ضرورة المكوث بالمستشفى والخضوع لعدة عمليات جراحية أخرى، في محاولة طبية مضنية، تلافي الأضرار الناتجة عن العملية الأولى، كان آخرها بالأمس، على أمل استقرار الحالة أو لا قدر إجراء عمليه أخرى).

واختتم الأدمن كلامه بالقول: (نطالب من حضراتكم في هذه الأيام المفترجة الدعاء للزميلة العزيزة بالشفاء العاجل).

إعلاميات يدعمن إيمان الحصري

وتحرص الإعلاميات على مساندة الحصري، وعلى رأسهم ريهام سعيد، التي نشرت صورتها عبر (انستجرام)، وعلقت: (بحق صلاة الفجر بدعيلك ترجعى لينا ولجمهورك بألف سلامة).

كذلك الإعلامية بسمة وهبة التي قالت في برنامجها (90 دقيقة): (ألف مليون سلامة وربنا يتم شفاكي على خير ونشوفك تاني منورة الشاشة، وانا مررت بما تمر به إيمان الحصري حاليا وممكن اكون مريت بلحظات ضعف وانكسار بسبب المرض ومشاكله، وحاسة بالحالة التي تتواجد فيها إيمان الحصري حاليا).

وأكملت بسمة وهبة: (لم تجمعني مواقف مع الحصري لكنني أحبها من كل قلبي وهي زميلة خلوقة طيبة شاطرة تركز في شغلها فقط).

ودائماً ما تحرص الإعلامية المصرية لميس الحديدي على توجيه رسائل دعم لإيمان الحصري طوال فترة غيابها.

وقالت لميس الحديدي خلال برنامجها (كلمة أخيرة) لإيمان الحصري: (اللى مريتي بيه ميستحملوش بشر، وتفاصيل الحالة مقدرش أقولها حتى خروج إيمان الحصري.. وأتمنى الشفاء وأن تنتهى من العمليات الجراحية المقبلة، لكن متأكدة من قدرتك على تجاوز الأزمة).

وحين بدأت أزمة الحصري، قالت لميس الحديدي: (مذيعة بحبها وفوجئنا بخبر مرضها.. واتصلت بشقيق إيمان الحصري للاطمئنان عليها ونتمنى عودتها لجمهورها).

وأضافت لميس حينها أيضاً عبر برنامجها: (بقول لزميلتي إيمان الحصري.. ارجعي بالسلامة ونتمنى لك الشفاء العاجل).

من هي إيمان الحصري؟

يشار إلى أن الحصري (39 عاماً)، بدأت عملها بقناة النيل للأخبار كمراسلة، في عام 2002، بعد تخرجها في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وخاضت الحصري تجربة التقديم التليفزيوني من خلال قناة النيل للأخبار أيضا، قبل أن تشارك في تقديم برنامج (البيت بيتك) في عام 2006، وانتقلت الحصري بعدها لتقديم برنامج (هن) عبر قناة (الحرة).

بعد ثورة يناير، قدمت إيمان الحصري برنامجا عبر قناة صدى البلد 2012، ولكنه لم يستمر طويلا، وانتقلت بعدها إلى قناة المحور لتشارك في تقديم برنامج (90 دقيقة)، وومؤخرا انتقلت إلى قناة dmc، لتقدم البرنامج الرئيسي مساء dmc.

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