شريهان تكشف مُعجزة إنجابها ابنتها: طلبتها من الله أثناء الحج والأطباء رفضوا تماماً!

وجهت الفنانة المصرية شريهان رسالة مؤثرة لابنتها الأصغر (تالية القرآن)، كشفت خلالها قصة إنجابها شبه المستحيلة لها، كما أظهرت ملامحها بوضوح لأول مرة.

شريهان: طلبتك من الله أثناء الحج

وعبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، نشرت شريهان مجموعة صور تجمعها بتالية القرآن، وكتبت: (كُنتي حلم وأُمنيَة تمنتها عَلَيَّ شقيقتك لولوة وهي في سن الثامنة وحتى العشر سنوات قالت لي أريد أخت تلعب معي والعب معها، قُلت لها أتمنى، وحسم الأطباء الأمر بكلمة مستحيل).

وتابعت شريهان سرد قصة حملها بتالية: (في نفس العام ديسمبر 2008 ذهبت لأداء فريضتي الحج وأنا في خيمتي طلبتك من ربي وقرأت سورة مريم وقُلت لربي سأسميها مريم أو تالية القرآن الكريم فأهداني ربي هديته لأن معه لا شيء مستحيل وكُنتي دعوتي المستجابة).

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وحول ردة فعل الأطباء، قالت شريهان: (أبلغت أطبائي فقالوا لي لا يمكن وإستحالة، الحمل يجعل المرض نشط وأشرس في أنتشاره ومستحيل .. ولكي الخيار في الإختيار وإختاري بين أمرين تربية ومراعاة لولوة أو إهدائها أخ او أخت).

رسالة شريهان تؤثر في الجميع

واستطردت: (فاخترت هدية ربي وقلت لهم هو يعلم وأنتم لا تعلمون ..الهدية لا تُرَد فما بالكم إن كانت من الرحمن الرحيم. وقال لكِ كوني فَكُنتِ ‏دعوتي المستجابة رغم إستحالة كل شيئ كل شيئ).

ووجهت شريهان رسالتها لتالية قائلة: (كل عام وأنتِ الخير والرحمة والشفاء والسلام والمستقبل والأمل في الغد ياملاكي الصغير وأمنية شقيقتك و دعوتي المستجابة تالية القرآن الكريم).

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ولامست كلمات شيريهان لابنتها قلوب العديد من الفنانين والجماهير، وجعلتها تتصدر محركات بحث (جوجل)، بهذه الكلمات.

ومن الفنانين الذين تفاعلوا مع شيريهان بوسي وإسعاد يونس ورانيا يوسف، والإعلاميتان دعاء فاروق، ومريم أمين وغيرهم.

(كوكو شانيل)

وفي سياق آخر، احتفلت شريهان مؤخرا بنجاح أحدث أعمالها المسرحية الاستعراضية (كوكو شانيل)، والتي عادت بها للجمهور بعد غياب 20 عاماً عن الساحة الفنية.

وتجسد شريهان في المسرحية شخصية (كوكو شانيل)، إحدى أشهر الأسماء في عالم الأزياء والموضة، والتي بدأت مسيرتها بشكل متواضع بعد أن نشأت في أحد دور الأيتام، قبل أن تصنع شهرة وصلت أصداؤها إلى العالمية.

وكانت حياة (كوكو شانيل) ثرية بالأحداث وجديرة بأن تقدم ضمن عمل استعراضي مسرحي يعيد شريهان إلى جمهورها.

وعرض منتج المسرحية جمال العدل، أول أيام عيد الأضحى، (كوكو شانيل) للنجمة بتقنيات عالمية يشهدها المسرح العربي للمرة الأولى عبر منصة شاهد.

وقال جمال العدل في تصريحات صحفية إن المسرحية تعد نقلة نوعية لتطوير فن المسرح العربي، وأن (العدل جروب) دققت في اختيار أهم العناصر الحديثة من ديكور وأغاني وموسيقى واستعراضات، بهدف تطوير جميع تفصيلات المسرح وتحقيق عناصر الإبهار العالمية للمشاهد العربي.

شريهان: سعادة تليق بشرف انتظاركم

هذا وقد ردت شيريهان على إشادة الإعلامية المصرية لميس الحديدي بالمسرحية، وكتبت عبر حسابها الرسمي على (تويتر): (أنا فرحانة وسعيدة.. فخورة إني قدرت أسعدكم، سعادة تليق بشرف انتظاركم وحبكم واحترامكم وتقديركم يا لميس).

وأضافت شريهان: (وهكذا في نظري وقلبي ودمي وفكري، الفن لا بد أن يكون، ولازم أن يكون دون أي تنازل في كل وأي شيء.. ونعم يا حبيبتي حولوا كل محنة إلى منحة.. هذا أنا).

أنا فرحانه وسعيدة .. فخورة إني قدرت أسعدكم سعادة محترمه تليق بشرف إنتظاركم و حبكم و إحترامكم و تقديركم يا لميس .. وهكذا في نظري و قلبي و دمي و فكري الفن لابد أن يكون و لازم أن يكون، بدون أي تنازل في كل وأي شئ.. ونعم يا حبيبتي "حولوا كل محنة إلى منحة" هذا أنا.

🤍 https://t.co/LswskmBtGp — Sherihan (@Sherihan) July 24, 2021

إعلان (فودافون)

وكانت شريهان، قد فاجأت جمهورها بعودتها إلى الشاشة بعد غياب 19 عاماً، وذلك من خلال إعلان استعراضي لصالح شركة (فودافون) للاتصالات، بمناسبة شهر رمضان الماشي.

ويبدأ الإعلان الذي عرضته (فودافون) عبر قناتها الرسمية على (يوتيوب)، بموسيقى مسلسل (ألف ليلة وليلة) الشهيرة، وتظهر شريهان متأنقة بملابس استعراضية، وبشعرها الطويل الذي اعتاد الجمهور عليه.

ثم تقدم شَريهان مجموعة من الاستعراضات الملفتة التي ذكرت جمهورها بفوازيرها الشهيرة لشهر رمضان، وبعدها تجسد مشهد حادث سيارة، وهو ماتعرضت له حقاً عام 1989 أثناء عودتها من الأسكندرية لترتفع بعدها لأعلى وتسقط لتعاني لسنوات من كسر في الظهر.

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ووجهت شريهان رسالة إلى جمهورها عبر حسابها على (تويتر) قالت فيها: (هو العمر فيه كام ثانية ودقيقة. وساعة أو شهر وعام لأعيش بكم معكم وبينكم ؟. أنا بعيش لحظة إنسانية صادقة، لحظة إنحناءة شكر من قلبي وعمري لكم جميعاً و دون ترتيب. ولا إستثناء، لحظة انتظرتها كثيراً لرد جميل في رقبتي من سبتمبر ٢٠٠٢، مشاعري كلها متلخبطه لكن سعيدة).

أنا بعيش لحظة إنسانية صادقة، لحظة إنحناءة شكر من قلبي وعمري لكم جميعاً و دون ترتيب ولا إستثناء، لحظة انتظرتها كثيراً لرد جميل في رقبتي من سبتمبر ٢٠٠٢، مشاعري كلها متلخبطه لكن سعيدة… — Sherihan (@Sherihan) April 12, 2021

انتقادات إعلان شيريهان

وعلى الرغم من سعادة الجمهور بعودة شريهان، إلا أن الإعلان تعرض لانتقادات عديدة منها عدم وضوح الفكرة والرسالة من الإعلان.

كما انتقد بعضهم الاستعراضات التي قامت بها، والتي قام على تنفيذها مصمم الاستعراضات هاني أباظة، ورأوا أنها ليست على القدر الذي يليق (ملكة الاستعراضات) في الوطن العربي.

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