شاهد لماذا انسحب عمرو خالد من لقاء مع قناة “العربية”!

انسحب الداعية المصري عمرو خالد، من حلقة برنامج “سؤال مباشر” على قناة العربية، وغادر الأستديو، حينما وجهت له أسئلة تتعلق بعلاقته بجماعة الإخوان المسلمين.

وقال عمرو خالد لمقدم البرنامج خالد المدخلي: “لماذا تريد يا أخ خالد إلى أبعاد السياسة وأنا بكلمك عن الروحانيات ونحن في العشر الأوائل من ذي الحجة”.مضيفاً: “أنا حتكلم عن الإحسان، أنا مليش علاقة بالإخوان”.

ونشرت القناة في مقطع الفيديو ذاته: “هكذا كان جواب الداعية عمرو خالد عندما سئل عن علاقته بالإخوان وعن اتجاهه في علم الروحانيات”.

وعند الحاح المذيع في طلب إجابات على اسئلته قام عمرو خالد عن كرسي الحوار الذي كان يُنقل من بيته في مصر واعتذر عن إكمال المقابلة.

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لكنه عاد بعد أقل من دقيقتين وجلس على الكرسي، طالبا من المذيع الالتزام بمحاور الحديث، عن “التسامح والإحسان في الإسلام”.

#عمرو_خالد ينسحب من مقابلة على #العربية احتجاجا على أسئلة حول علاقته بجماعة الإخوان pic.twitter.com/PKJEhMTUI4 — العربية (@AlArabiya) July 31, 2021

عمرو خالد لن يعود للإعلانات

وعن ردود الفعل التي هاجمته بعد إعلان الدجاج “فراخ تدخلك الجنة” أجاب الداعية المصري بأنه لا يريد أي شيء من أحد، والعمل في الإعلان ليس خطأ.

وبرر عمرو خالد سبب قيامه بذلك من أجل الصرف على مشاريعه، ولن يكرر ذلك لاحقا.

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وأكد الداعية المصري أنه شارك في التحريض على المظاهرات ضد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.

وقال لو عادت السنوات إلى أحداث 25 يناير 2011 “لاتجهت أكثر إلى عالم الروحانيات ولم أشارك في السياسة”، على حد تعبيره.