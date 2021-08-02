تعرف على موعد مباراة البرازيل ضد المكسيك في أولمبياد طوكيو والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب البرازيل لكرة القدم أمام نظيره منتخب المكسيك صباح يوم الثلاثاء، في مباراة قوية بين كلا المنتخبين، ضمن منافسات دور النصف النهائي في دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2021” المقامة في دولة اليابان.

موعد مباراة البرازيل والمكسيك

وستقام المباراة بين منتخب البرازيل والمكسيك في تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، العراق، اليمن، سوريا، لبنان، الأردن، البحرين، قطر.

بينما ستكون عند الساعة الحادية عشر صباحًا بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، وليبيا، السودان، ولكن بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان عند الساعة الثانية عشر صباحًا.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة عبر شبكة قنواتbeIN SPORTS” ” القطرية، التي تمتلك حقوق البث لمباريات أولمبياد طوكيو 2021.

مواعيد نصف نهائي الاولمبياد :

الثلاثاء 3 اغسطس 2021

البرازيل x المكسيك 11:00 صباحا 🇸🇦

اليابان x اسبانيا 2:00 مساء 🇸🇦

🇧🇷🇲🇽🇯🇵🇪🇸 #Tokyo2020 pic.twitter.com/MpVeJhBy3a — سناب قول (@goal_f9) August 1, 2021

وستبث المباراة بين المنتخبين عبر قناة beIN SPORTS XTRA 2″ ” بتردد على القمر الصناعي النايل سات 12604، وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500، وبمعدل تصحيح 2/3.

بينما ستكون عبر القمر الصناعي سهيل سات بتردد 11623، وباستقطاب عمودي، ومعدل ترميز 27500، وبمعدل تصحيح 2/3

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات لقاء منتخب مصر ونظيره البرازيل في منافسات أولمبياد طوكيو 2021، عبر شبكة ” beIN SPORTS” المعلق التونسي عصام الشوالي.

تشكيلة منتخب البرازيل

وسيلعب المدير الفني البرازيلي أندريه جاردين أمام منتخب المكسيك في دور النصف النهائي من دورة الألعاب الأولمبية 2021، حيث سيكون في حراسة المرمى سانتوس.

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وفي دفاع الفريق سيكون كلاً من: جيليرمي أرانا، دييجو كارلوس، نينو، داني ألفيش، أما في خط الوسط سيأتي كلاً من: برونو جيمارايش، ماتيوس هنريكي.

بينما في هجوم الفريق سيكون كلاً من: كلاودينيو، ريتشارلسون، أنتوني، ماتيوس كونيا.

تشكيلة منتخب المكسيك

ومن المتوقع أن يلعب خيراردو مارتينو في مواجهة صاحب الذهبية السابقة منتخب البرازيل لكرة القدم، حيث سيكون في حراسة المرمى غييرمو أوتشوا.

بينما في خط الدفاع سيكون في التشكيلة كلاً من: خورخي إدواردو سانشيز، سيزار مونتيس، خوسيه خواكين إسكيبيل، أما في وسط الفريق سيلعب كلاً من: خيسوس ريكاردو أنغولو، دييجو لاينز، لويس رومو.

وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على ثلاثي اللاعبين، أورييل أنتونا، هنري مارتن ميكس، ألكسيس فيغا.

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