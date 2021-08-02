“استودعتكم الله”.. أحلام الشامسي تتخذ هذا القرار وتظهر بفستان أسود (شاهد)

اتخذت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي قرارها بالتوقف عن العمل والغناء مؤقتا، حيث ستأخذ فترة إجازة.

وعبر منشور لها بصفحتها الرسمية على انستغرام، نشرت أحلام صورا لها وهي ترتدي ملابس سوداء.

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وعلقت بقولها:”مساء الخير حبايبي قررت آخذ اجازة قصيرة لمدة شهر راحة واستجمام، قبل بدء موسم حافل باذن الله اول شهر تسعة.”

واختتمت أحلام الشامسي منشورها بالقول:”اللهم اني استودعتك نفسي وذريتي ومن معي فأحفظنا بحفظك وامانك استودعتكم الله أحبكم”

وتساءل متابعوها عن الوجهة التي اختارتها لقضاء إجازتها خصوصا بعد أن أرفقت المنشور بإيموجي الطائرة، متمنين لها أوقاتا سعيدة مع أسرتها.

وقبل أيام شاركت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، جمهورها مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها من أجل أغنية (تسولف عبرتي).

وظهرت أحلام بفستان غريب بلون أخضر أشبه بالقفطان المغربي، بنقوشات ذهبية لامعة، وارتدت قفازات ذهبية غريبة في يدها، واعتمدت تسريحة الشعر المسدول والمكياج الترابي.

وأرفقت أحلام الصور التي ظهرت خلالها وهي تمسك آلة الكمان الموسيقية بتعليق كتبت فيه معلومات عن أغنيتها الجديدة، وقالت: (تسولف عبرتي، كلمات : عبدالله ابوراس، ألحان : ناصر الصالح، توزيع : خالد عز، مكس : جاسم محمد).

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أحلام تتغزل بنانسي عجرم: لا تشبهي أحدا

وقبل أيام، حرصت احلام، على تهنئة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بعد طرح أحدث أعمالها الغنائية المصورة بعنوان (سلامات)، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات (يوتيوب).

كل مالك عم بتزهري وبتنوري ساحتك الخضرا نعم لا تشبهي احداً غير #نانسي_عجرم ♥️بحبك https://t.co/b0PBGWGcrB — A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) July 23, 2021

وأعادت احلام نشر تغريدة نانسي عجرم التي نشرت خلالها مقطعاً من الأغنية عبر حساباتهما على (تويتر)، وعلقت: (كل مالك عم بتزهري وبتنوري ساحتك الخضرا نعم لا تشبهي احداً غير نانسي عجرم، بحبك).

وردت نانسي عجرم على احلام في البداية باسم الأغنية (سلامات)، مرفقاً بوجه ضاحك يُخرج لسانه في إشارة للإغاظة، وإيموجي قلب.

كل مالك عم بتزهري وبتنوري ساحتك الخضرا نعم لا تشبهي احداً غير #نانسي_عجرم ♥️بحبك https://t.co/b0PBGWGcrB — A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) July 23, 2021

ثم ردت نانسي مرة أخرى بالقول للفنانة الإماراتية: (بحبك كتير كتير كتير).

S•A•L•A•M•A•T 😜❤ — Nancy Ajram (@NancyAjram) July 23, 2021

طلاق الفنانة أحلام ومبارك الهاجري

وفي سياق آخر، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي قبل أسابيع بأنباء عن طلاق احلام الشامسي من زوجها بطل الرالي القطري مبارك الهاجري، دون سابق إنذار.

وتصدر هاشتاج (طلاق الفنانة أحلام)، الترند الأول عبر (تويتر) وسط حالة من الجدل حول أسباب إطلاقه وحقيقة ما يتداول فيه.

ورداً على ذلك، نفى مبارك الهاجري هذه الأنباء بطريقة غير مباشرة حين نشر صورة وهو يحتضن زوجته أحلام عبر حسابه الرسمي على (تويتر).

وأرفق الهاجري الصورة بتعليق قال فيه: (يا حبيبتي يالغاليه ام فاهد كل يوم يزيد حبك بقلبي).

من جهتها، تجاهلت احلام شائعة طلاقها من مبارك الهاجري بسبب خلافات بينهما، واستمرت بنشاطها في حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن تتطرق للأمر سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

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