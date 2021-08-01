من هو الرباع القطري فارس حسونة صاحب أولى الميداليات الذهبية الأولمبية لدولة قطر؟!

نجح الرباع القطري فارس إبراهيم حسونة 23 عامًا، من تحقيق أولى الميداليات الذهبية في تاريخ مشاركتها في الأولمبياد في طوكيو 2021، بعد تمكنه من الفوز في مسابقة رفع الأثقال للرجال بوزن 96 كغم.

فارس حسونة وسيرته

وولد الرباع القطري إبراهيم حسونة عام 1998م، وهو لاعب رفع أثقال قطري من أصول مصرية وولده هو إبراهيم حسونة أحد أهم الرباعي في رفع الأثقال المصريين وهو مدرب نجله فارس.

وهو مثل والده البطل المصري إبراهيم حسونة دولة مصر في أولمبياد 1992،1988،1984، محققًا العديد من الألقاب والانجازات، وهو أحد أهم رباعي رفع الأثقال المصريين.

وقد حقق حسونة لاعب قطر لقب قطر لقب بطولة العالم في رفع الأثقال للشباب مرتين، كما حقق المركز الثالث في بطولة آسيا عام 2020 في فئة وزن 104كغم.

أولمبياد طوكيو وفارس حسونة

ونجح الرباع القطري حسونة 177كغم في منافسات الخطف، و225 كغم في منافسات النتر بوزن إجمالي 402 كغم وهو رقم قياسي في دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2021”.

نبارك للبطل فارس إبراهيم بالفوز بالميدالية الذهبية.. فخورين فيك https://t.co/jVZI0m2SNE — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) July 31, 2021

وجاء فوز الرباع بذهبية أولمبياد طوكيو 2021، بعد أن نال الميدالية الفضية في بطولة العالم في عام 2019م، وسجل كذلك رقمًا قياسيًا بلغ قدره 225 كغم، في منافسات النتر، وحاول أن يسجل رقمًا قياسيًا خلال محاولته الأخيرة برفع 232 كغم لكنه أخفق في ذلك.

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وتعد الميدالية الذهبية الأولى التي حققها الرباع القطري فارس حسونة ذو الأصول المصرية، هي الأولى في تاريخ الأولمبياد لدولة قطر.

وقد هنأ أمير دولة قطر تميم بن حمد للبطل القطري فارس حسونة، قائلاً: ” نبارك للبطل فارس إبراهيم بالفوز بالميدالية الذهبية.. فخورين فيك”.

الفنزويلي والميدالية الفضية

وحصد منافسه الفنزويلي كيدومار جيوفاني فالينيا سانشيز الميدالية الفضية، مسجلاً 177 كغم في الخطف، و210 كغم في النتر بوزن إجمالي 387 كغم.

وذهبت الميدالية البرونزية إلى الجورجي أنتون بليسنوي الذي سجل 177 كغم في الخطف، و210 كغم في النتر 387 كغم.

🗞 صحيفة الشرق الأوسط: عاد عدّاد الميداليات العربية إلى الدوران في أولمبياد #طوكيو بعد توقف دام 4 أيام في ليلة منح فيها الربّاع فارس حسّونة قطر أول ذهبية في تاريخها بوزن 96 كلغ لرفع الأثقال #Tokyo2020 #Olympics #Kj_News ااا pic.twitter.com/8JcqYOMdOo — KJ News (@KJ_News1) August 1, 2021

ويشار إلى أن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية ” طوكيو 2021″، قد انطلقت في ال23 من شهر يوليو/ تموز الماضي، وتستمر حتى الثامن من شهر أغسطس /آب الجاري.

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