منتخب مصر لكرة اليد والبحرين يتأهلان إلى دور الربع النهائي من أولمبياد طوكيو (فيديو)

نجح منتخب مصر لكرة اليد بتحقيق الفوز أمام نظيره منتخب البحرين، بنتيجة 30-20 في مباراة الجولة الخامسة التي جمعت كلا المنتخبين اليوم الأحد، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2021”.

منتخب مصر لكرة اليد والفوز على البحرين

وشهدت المباراة السيطرة والقوة للمنتخب المصري على اللقاء أمام نظيره منتخب البحرين، لينجح في التقدم بعد انتهاء الشوط الأول من المباراة بنتيجة 15-7، قبل أن يوسع الفارق الكبير في مجريات أحداث الشوط الثاني، لينهي المباراة بنتيجة 30-20.

وتأهل المنتخب المصري لكرة اليد إلى دور الربع النهائي من منافسات أولمبياد طوكيو 2021، بعد تمكنه من الفوز في المباراة الماضية أمام منتخب السويد.

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ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية من منافسات كرة اليد، والتي تضم كلاً من: الدنمارك والسويد والبرتغال، واليابان والبحرين، حيث يتأهل أصحاب المراكز الأولى إلى دور الربع النهائي.

منتخب البحرين والتأهل للربع النهائي

رغم الهزيمة التي تعرض لها منتخب البحرين أمام نظيره منتخب مصر في المباراة الأخيرة ، إلا أنه ضمن التأهل برفقة مصر إلى دور الربع النهائي من منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو لأول مرة في تاريخهما في الأولمبياد.

وجاء ذلك بعد نجاح كلا المنتخبين في التواجد في المركز الأربعة في المجموعة الثانية من منافسات كرة اليد على حساب اليابان والبرتغال في المسابقة.

عاجل .. #منتخب_مصر لكرة اليد يكتسح منتخب #البحرين 20-30 في #أولمبياد_طوكيو ليصل برصيد 8 نقاط في المركز الثانى خلف الدنمارك فى بنفس الرصيد pic.twitter.com/3NCCSEMVKW — مبتدا (@Mobtada) August 1, 2021

ونجح منتخب البحرين في التأهل بطريقة مفاجئة، مستفيدًا من هزيمة منتخب البرتغال أمام اليابان في المباراة التي جمعة كلا الفريقين اليوم في ختام دور المجموعات بنتيجة 30-31، ليحتل بتلك النتيجة منتخب البحرين في المركز الرابع من ترتيب المجموعة بدلاً من البرتغال واليابان.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب الدنمارك أمام منافسه منتخب السويد في ختام دور المجموعات المنافسة في مسابقة كرة اليد مساء اليوم الأحد.

ترتيب المجموعة في أولمبياد طوكيو

ويتربع منتخب الدنمارك في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط، بينما جاء منتخب مصر في المركز الثاني متساويًا بنفس النقاط مع الدنمارك.

أما في المركز الثالث آتى منتخب السويد برصيد 6 نقاط، يليه في المركز الرابع منتخب البحرين برصيد نقطتين، متساويًا بعدد النقاط مع أصحاب المركزين الخامس والسادس اليابان والبرتغال خلال منافسات أولمبياد طوكيو2021.

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