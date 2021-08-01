ملاكم يتعارك مع الحكم ويشتمه بألفاظ بذيئة لاعتراضه على خسارته في أولمبياد طوكيو (صور)

أثار ملاكم فرنسي مشارك في أولمبياد طوكيو غضبه واعتراضه على قرار حكم النزال، إلى جانب قيامه بشتم الحكم بالألفاظ النابية بعد خسارته المباراة أمام منافسه البريطاني ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية.

الملاكم والتعارك مع الحكم

وقد تصرف الملاكم الفرنسي مراد علييف بشكل غير لائق اتجاه حكم نزال احتجاجًا على خسارته أمام البريطاني فرايزر كلارك خلال النزال الذي جمعهما اليوم الأحد، ضمن منافسات دور الربع النهائي في أولمبياد طوكيو بفئة وزن 91 كغم.

وقد قرر حكم النزال إيقاف المباراة في الجولة الثانية من المواجهة، وإعلان فوز الملاكم البريطاني كلارك على نظيره الفرنسي علييف، بعد توجيه الأخير عدة لكمات على مستوى الرأس اعتبرها حكم المباراة بأنها متعمدة.

Французский спортсмен Мурад Алиев был дисквалифицирован за удар головой. Боксер с решением судей не согласился и отказался покидать ринг. Сидит так больше 30 минут pic.twitter.com/npGTayKaGk — Ученик Штирлица (@moments_Spring) August 1, 2021

الاعتراض على الحكم في أولمبياد طوكيو

وهذا الأمر لم يتقبله الملاكم الفرنسي علييف لقرار الحكم، وقد بدأ بالصراخ وإهانة القضاة بألفاظ بذيئة وجلس على أرضية الحلبة رافضًا المغادرة.

ومن المقرر أن يتعرض الملاكم مراد علييف لعقوبة شديدة، عقب تصرفه الغير اللائق اتجاه حكم النزال واعتراضه على قراراته في دورة الألعاب الأولمبية 2021.

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وتستمر فعاليات أولمبياد طوكيو، التي انطلقت في ال23 من شهر يوليو/ تموز الماضي حتى الثامن من شهر أغسطس/ آب الجاري.

ويطلق على رياضة الملاكمة اسم ” رياضة الملوك” أو ما يسمى “الفن النبيل”، وهي رياضة يهاجم فيها اثنين من الرياضيين داخل حلبة مربع الشكل من ذوي الوزن المماثل، وتتراوح فترة الجولات من دقيقة إلى ثلاثة دقائق لكل واحدة.

Боксер Мурад Алиев устроил скандал на олимпийском турнире https://t.co/ll9L1e5BS0 pic.twitter.com/ZxgHXfDOUw — Спорт на НТВ.Ru (@sport_ntvru) August 1, 2021

ويحاول كلا الرياضيين داخل الحلبة الواحدة بأن يتفادون الضربات على الرأس أي الكدمات، كما يسعون تحقيق الكدمات بأنفسهم لتسجيل النقاط لهم.

وتتركز تلك الضربات في منطقة الرأس والجذع والأكثر تركيزًا من قبل الرياضيين، كما أن الحاصل على النقاط الأكثر بعد العدد المحدد من الجولات يكون الفائز في المباراة.

⭕️ طوكيو 2020 |الملاكمة 🥊 الفرنسي مراد علييف يحتج على استبعاده قبل 4 ثوان من نهاية الجولة الثانية ضد البريطاني فريزر كلارك لقيامه بعدة لكمات على مستوى الرأس كلارك وإصابته أعلى العين بالجلوس خارج الحلبة ساعة كاملة وقام بلكم كاميرا التلفزيون وأطاح بالواقي الخاص بالفم وإهانة القضاة pic.twitter.com/My8m0nHQJb — استاد الدوحة (@staddoha) August 1, 2021

ويمكن أن يحقق اللاعب الفوز في المباراة في حال سقط الخصم بضربة قوية وكان حينها غير قادر على النهوض مرة أخرى لمواصلة المنافسة من جديد وتعرف بضربة القاضية أو TKO، ويقوم الحكم بالاحتساب إلى عشرة وبعدها يعلن بعدها الفائز في المباراة.

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