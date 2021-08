مراسلة “نيويورك تايمز” فيفيان يي تفضح قيس سعيد بعد لقاء خاص معه

فضحت “فيفيان يي” مراسلة صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية الرئيس التونسي قيس سعيد، والذي التقته في حوار خاص قبل أيام.

وفي تقرير لها عن الوضع التونسي بالصحيفة، ذكرت فيفيان تفاصيل اللقاء، وقالت إن الرئيس التونسي تعهد بالحفاظ على حرية الاعلام “دون أن يسمح لي بطرح سؤال واحد عليه خلال اللقاء الذي جمعني به.”

وتابعت مراسلة الصحيفة الأمريكية ساخرة:”في شوارع تونس لم أجد رغبة تذكر للاحتجاج ولم يكن هناك شعور بالخوف على مصير الديمقراطية التونسية.”

I came to report on the potential collapse of Tunisia’s democracy and was briefly detained. Then I got a lecture on the U.S. Constitution from the president of Tunisia, who vowed to preserve press freedoms but didn’t allow me to ask a single question https://t.co/eMplkEAwSi

