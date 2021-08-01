متحرش بريدة في قبضة الشرطة بعد فعل خادش بامرأة داخل سيارتها

حادثة تحرش جديدة شهدتها السعودية، وأثارت الغضب بعدما تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة تحرش وافد من الجنسية الآسيوية، بامرأة تجلس داخل سيارتها، الامر الذي دفع مغردون لاطلاق هاشتاج متحرش بريدة

متحرش شارع المشاغل

ويظهر بالفيديو الذي تم تصويره في شارع المشاغل في مدينة بريدة، لحظة وقوف المتحرش بالقرب من سيارة المرأة، ثم اقترب من باب السائقة، وقام بأفعال خادشة للحياء.

وعلقت المرأة على الفيديو الذي تعتذر (وطن) عن نشره لما يحتويه من إيحاءات خارجة، بالقول: (قبل لا أصور، كان يسوي حركات أقوى من كذه، ويطق الباب ويحاول يجبرني أفتح الباب له).

وتابعت: (أتمنى الفيديو يوصل عدد كبير ويتم القبض عليه).

ودشنت هاشتاج متحرش (بريده شارع المشاغل)، طالب خلاله المغردون بسرعة القبض على المتحرش الآسيوي.

تم القبض

ولاحقاً، نشر حساب (سناب الداخلية)، فيديو يوثق إلقاء شرطة منطقة القصيم القبض على متحرش بريدة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، إن (الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يتحرّش بامرأة وهي داخل مركبتها، بأفعال وسلوكيات خادشة للحياء، وتتنافى مع القيم الإسلامية والآداب العامة)

وأضاف المتحدث بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن عناصر الشرطة تمكنوا من إيقافه وهو مقيم من الجنسية الباكستانية، في العقد الرابع من العمر.

وأكد السحيباني أن الجهات المختصة اتخذت بحق المعتدي الإجراءات النظامية الأولية، وأحالته لفرع النيابة العامة.

ونقلت صحيفة (مكة) عن مصدر مسؤول في النيابة العامة أن النائب العام أصدر أمرًا بالقبض على المتهم، استناداً للمادتين (١٥، ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

سجن 5 سنوات

وأكد المصدر أن هذه السلوكيات الآثمة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للعقوبة، والمحاطة بظروف مشددة للعقوبة لوقوعها في مكان عام، مشيراً إلى أن عقوبتها تصل إلى السجن لمدة (٥) سنوات وغرامة ثلاثمائة ألف ريال.

وأهاب المصدر بالجميع وكل من اطلع على حالة تحرش بإبلاغ الجهات المختصة فوراً لاتخاذ الموجب النظامي في هذا الشأن وفقاً لأحكام نظام مكافحة جريمة التحرش.

وجاءت حادثة متحرش بريدة بعد أيام فقط من حادثة (متحرش أبها) التي أثارت ضجة واسعة وتصدرت التريند.

ونشرت وزارة الداخلية السعودية عبر (سناب الداخلية) أجزاء من المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام شخص بالتحرش بفتاة في أحد المراكز التجارية في مدينة أبها، معلنةً القبض عليه.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس): (تمكنت الجهات الأمنية من القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يتحرش بفتاة داخل أحد المراكز التجارية بمدينة أبها).

وأضاف الدباش في البيان أن الحادث تصرف يتنافى مع الأخلاق الإسلامية والآداب العامة، كاشفاً أن المتحرش مواطن سعودي في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته لفرع النيابة العامة.

دخل معها حمام السيدات

وكان ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا فيديو يوثق اللحظة التي تعرضت لها فيها فتاة للتحرش من قبل الشاب.

Hashtag summary? A man is assaulting a female inside women’s toilet in Abha 😳😳👇🏽 #متحرش_ابها pic.twitter.com/DTS3dVEM8v — مختصر الهاشتاق (@M5t9r_Hashtag) July 27, 2021

ويكشف مقطع الفيديو الذي صورته الفتاة بنفسها عبر هاتفها الشخصي إصرار الشاب المتحرش على الدخول لحمام السيدات معها واللحاق بها في الوقت الذي تطلب منه الخروج وتركها وشأنها.

ولم تكشف الفتاة عن صورة المتحرش، ويسمع بالفيديو وهو يحاول إعطائها رقمه أو حسابه على تطبيق (سناب شات) وهو ما أصرت على رفضه وحاولت إفهامه ذلك ولكن دون جدوى.

ولم يكتف الشاب المتحرش بملاحقة الفتاة داخل أروقة المجمع التجاري بل حاول لمس جسدها أيضاً بالقوة، وقام بشتمها أكثر من مرة.

المتحرش اليمني

وحين رفعت الفتاة الهاتف بوجه المتحرش وأخبرته أنها تقوم بتصويره، وهددته بنشر المقطع ليتم القبض عليه، أجابها ساخراً: (سأتصل بعلي نجم)، في إشارة للإعلامي الكويتي، وهو ما أثار استيائها.

وتصدر هاشتاج (متحرش ابها) التريند في السعودية، وسط جدل بين المغردين ما بين من انتقد تصرف الفتاة وتشهيرها بالشاب، والأغلبية طالبوا بالقبض عليه، وادعوا أنه يمني، ودشنوا هاشتاج آخر بعنوان (المتحرش اليمني)، قبل أن يتبين بحسب بيان الشرطة أنه سعودي.

تعديل نظام مكافحة جريمة التحرش

الجدير بالذكر أن مجلس وزراء المملكة صادق على حزمة قرارات بينها إضافة فقرة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش.

وتقول هذه الفقرة : (يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية. أو في أي وسيلة أخرى مناسبة. وذلك بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع. على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية).

كما وينص نظام مكافحة التحرش، الذي بدأ العمل به في العام 2018. على فرض عقوبات مشددة تتضمن السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامات مالية باهظة على المدانين. لكنه لم يتضمن حينها مواد تتيح التشهير بالمتحرشين تحت أي ظرف.

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