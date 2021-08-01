اشتباكات مسلحة وسقوط قتلى والجيش ينسحب.. ماذا يحدث في خلدة بلبنان؟

تشهد منطقة خلدة اللبنانية جنوب العاصمة بيروت، اشتباكات مسلحة وحالة توتر شديدة أسفرت عن سقوط قتلى.

الاشتباكات التي أسفرت عن سقوط 4 قتلى وجرح 10 آخرين، اندلعت بين عناصر من حزب الله وعرب خلدة بعد تعرض عناصر الحزب لكمين أثناء تشييع علي شبلي الذي قتل البارحة على خلفية ثأر.

توتر كبير في خلدة أثناء مرور موكب تشييع المواطن علي شبلي.#lebanon24 pic.twitter.com/cG0zQ73ZkN — Lebanon 24 (@Lebanon24) August 1, 2021

الجيش اللبناني يتحرك نحو خلدة

وكان الجيش اللبناني قد دفع بتعزيزات عسكرية إلى منطقة خلدة لضبط الوضع، ويعمل على إقفال جميع الطرق المؤدية إلى المنطقة.

وحدات #الجيش المنتشرة في #خلدة سوف تقوم باطلاق النار باتجاه اي مسلح يتواجد على الطرقات في #خلدة وباتجاه اي شخص يقدم على اطلاق النار من اي مكان آخر.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/Gms9AMfQ13 — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) August 1, 2021

وقال الجيش اللبناني في بيان إنه سيطلق النار باتجاه أي مسلح يتواجد على الطرقات وباتجاه أي شخص يقدم على إطلاق النار من أي مكان آخر.

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إلا أن وسائل إعلام أفادت في أخبار حديثة الآن، بأن آليات الجيش انسحبت عن أوتوستراد خلدة باتجاه الأحياء الداخلية والسير يعود بشكل شبه طبيعي في المحلة.

بعد أن تواصل المعنيين مع أهالي عرب خلدة على أن تمر الجنازة دون أي استفزاز وافق عرب خلدة عدم التعرض للجنازة لأن التعرض للجنائز يتنافى مع ارافهم و تقاليدهم العشائرية الا ان المشعيين قرروا تمزيق صورة الطفل الشهيد على مدخل منازلهم في خلدة و هنا اشتعلت الأمور و بدأ اطلاق الرصاص pic.twitter.com/ODdHd6qYMx — issouki (@issouki1) August 1, 2021

بداية القصة

هذا ونقل موقع “لبنان 24” عن مصادر في حزب الله سقوط 4 قتلى من عناصره أثناء مرور موكب تشييع المواطن علي شبلي الذي قتل أمس على خلفية ثأر على يد شاب من آل غصن من عشائر العرب، مشيرة إلى أن هناك عناصر تمت محاصرتها.

وطلب حزب الله من الجيش التدخل وإلا سيتدخل بنفسه للحسم.

ماذا يجري في منطقة #خلدة اللبنانية؟

منذ سنة قتل أحد قادة حزباله اللبناني طفل من أهالي خلدة لأنه انتزع لافتة طائفية معلّقة في منطقته، الدولة اللبنانية عجزت عن محاسبة القاتل وهو يتجول علناً أمام أهل الضحية، البارحة قام شقيق الطفل بقتل القاتل في مشهد درامي ضمن احتفال علني

يتبع.. — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) August 1, 2021

وسمع إطلاق نار وقذائف “أر بي جي” بكثافة في دوحة عرمون وعلى أوتوستراد خلدة في الإتجاهين، مما تسبب بحالة توتر وهلع بين السكان في المحلة، على خلفية اغتيال شبلي.

ووفق ما أفادت قناة “الجديد”، فإن الطريق في اتجاه بيروت مغلقة حاليًّا بسبب كثافة إطلاق النار من مصادر متعددة، وقد إضطر بعض المدنيين من ترك سيارتهم وسط الطريق، في حين تحول السير إلى الطرقات الفرعية.

لحظة قتل علي شبلي مسؤول #حزب_الله في منطقة خلدة بـ #لبنان : pic.twitter.com/iiBURcIw6b — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) July 31, 2021

وأفادت المعلومات عن سقوط مجموعة من القتلى قد يصل عددهم الى اربعة اواكثر حتى الساعة، بالاضافة الى مجموعة من الجرحى، فيما أشار الجيش الى سقوط 5 ضحايا في أحداث خلدة.

كما دعا الصليب الأحمر الجميع في خلدة لوقف إطلاق النار فوراً حتى تتمكن فرقه من التدخل لاسعاف الجرحى ونقلهم إلى المستشفيات.

حزب الله يرد

كما أصدر “حزب الله” بيانًا جاء فيه: “تعليقاً على الحادث المؤسف والأليم الذي طال الشهيد المظلوم علي شبلي في منطقة الجية، والذي قضى بفعل منطق التفلت والعصبية البعيدين عن منطق الدين والدولة، نؤكد رفضنا المطلق لكل أنواع القتل والاستباحة للحرمات والكرامات.”

وتابع البيان:”ونهيب بالأجهزة الأمنية والقضائية التصدي الحازم لمحاسبة الجناة والمشاركين معهم. اضافة الى ملاحقة المحرضين الذين أدمنوا النفخ في أبواق الفتنة واشتهروا بقطع الطرقات وإهانة المواطنين.”

واختتم:”إننا في حزب الله نعزي آل شبلي بالشهيد المظلوم علي شبلي، ونسأل الله لهم الصبر والسلوان، ونؤكد قيام الدولة بواجبها في الملاحقة والمحاسبة”.

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