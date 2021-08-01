أزمة لبنان
أزمة لبنان
الهدهد

إعلامي لبناني يثير ضجة في تغريدة حذر فيها من الوضع في لبنان

كتب وطن
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أثار الإعلامي اللبناني ربيع الهبر، جدلاً واسعاً، في تغريدة كتبها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تحدث فيها عن الوضع العام في لبنان، مشيراً إلى أنه ذاهب إلى المزيد من التعقيد. حسب قوله.

الإعلامي ربيع الهبر ناشر موقع “ليبانون فايلز“، ، قال إن : “الأوضاع لا توحي بالخير تشكيل الحكومة في مأزق، إلى المربع الأول در الكهرباء في مأزق”.

الله يستر لبنان

وأضاف الهبر قائلا: “في ذكرى 4 آب المشؤوم لا شيء قضائياً تحقق الليرة إلى تراجع، الدولار أقوى، نقديا نحن في مأزق نفطياً إلى تراجع والأزمة إلى تصعيد أكثر.. الله يستر لبنان”.

وأثارت تغريدة الإعلامي ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي حسب ما تابعت “وطن”.

وكان ميقاتي قد بدأ مشاورات تشكيل الحكومة اللبنانية مع الرئيس ميشال عون، حيث وصل ظهر اليوم إلى قصر بعبدا للقاء عون.

يشار إلى أن ميقاتي كان قد أعرب أمس عن أمله في تشكيل حكومة في “المستقبل القريب”، مؤكدا أن معظم مقترحاته كانت محل قبول عند الرئيس عون، قائلا: “إن شاء الله نستطيع أن نصل إلى حكومة في القريب”.

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​وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد استدعى نجيب ميقاتي الاثنين 26 يولو/ تموز الجاري، لتكليفه رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة بعد فوزه بأغلبية أصوات نواب البرلمان، حسب ما نشرته الرئاسة على حسابها الرسمي بموقع تويتر.

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