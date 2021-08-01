إعلامي لبناني يثير ضجة في تغريدة حذر فيها من الوضع في لبنان

أثار الإعلامي اللبناني ربيع الهبر، جدلاً واسعاً، في تغريدة كتبها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تحدث فيها عن الوضع العام في لبنان، مشيراً إلى أنه ذاهب إلى المزيد من التعقيد. حسب قوله.

الإعلامي ربيع الهبر ناشر موقع “ليبانون فايلز“، ، قال إن : “الأوضاع لا توحي بالخير تشكيل الحكومة في مأزق، إلى المربع الأول در الكهرباء في مأزق”.

الله يستر لبنان

وأضاف الهبر قائلا: “في ذكرى 4 آب المشؤوم لا شيء قضائياً تحقق الليرة إلى تراجع، الدولار أقوى، نقديا نحن في مأزق نفطياً إلى تراجع والأزمة إلى تصعيد أكثر.. الله يستر لبنان”.

الأوضاع لا توحي بالخير

تشكيل الحكومة في مأزق، الى المربع الاول در

الكهرباء في مأزق

في ذكرى 4 آب المشؤوم لا شيء قضائياً تحقق

الليرة الى تراجع، الدولار أقوى، نقديا نحن في مأزق

نفطياً الى الى تراجع والأزمة الى تصعيد أكثر الله يستر لبنان pic.twitter.com/sODyqlE4W4 — Rabih Haber (@RabihHaber) August 1, 2021

وأثارت تغريدة الإعلامي ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي حسب ما تابعت “وطن”.

الله يستر !!! بس الله كمان بساعد اذا في مشروع لانقاذ البلد . — Rania Chehayeb Jurdi (@rania_jurdi) August 1, 2021

و بعدك بتقول رح يرجعو هني ذاتن و ما رح يتغير شي؟ — Dania Hajjar (@DaniaHajjar4) August 1, 2021

الله لا يبشرك بلخبر متل لبوم — Ali Amir (@aliamir4ever66) August 1, 2021

وكان ميقاتي قد بدأ مشاورات تشكيل الحكومة اللبنانية مع الرئيس ميشال عون، حيث وصل ظهر اليوم إلى قصر بعبدا للقاء عون.

يشار إلى أن ميقاتي كان قد أعرب أمس عن أمله في تشكيل حكومة في “المستقبل القريب”، مؤكدا أن معظم مقترحاته كانت محل قبول عند الرئيس عون، قائلا: “إن شاء الله نستطيع أن نصل إلى حكومة في القريب”.

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​وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد استدعى نجيب ميقاتي الاثنين 26 يولو/ تموز الجاري، لتكليفه رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة بعد فوزه بأغلبية أصوات نواب البرلمان، حسب ما نشرته الرئاسة على حسابها الرسمي بموقع تويتر.

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