مباراة باريس سان جيرمان وليل الفرنسي
مباراة باريس سان جيرمان وليل الفرنسي
Imageرياضة

موعد مباراة باريس سان جيرمان وليل في نهائي كأس السوبر الفرنسي والقنوات الناقلة

كتب وطن
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يلتقي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي أمام نظيره بطل الدوري عن الموسم المنصرم فريق ليل، في المباراة النهائية على لقب كأس السوبر الفرنسي، والتي ستجمع كلا الفريقين على ملعب “ملعب بلوم فيلد” في مدينة تل أبيب على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وليل

ومن المقرر أن تقام المباراة بين باريس سان جيرمان وليل الفرنسي، مساء يوم الأحد عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، العراق، اليمن، قطر، البحرين.

بينما ستكون في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، ليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان عند الساعة العاشرة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات ” بي أن سبوت” الرياضية القطرية، وستنقل عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013.

وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

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تشكيلة باريس سان جيرمان

وسيدخل المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو 49 عامًا، بتشكيلة أساسية أمام منافسه فريق ليل في نهائي كأس السوبر الفرنسي، حيث سيكون في حراسة المرمى جانلويجي دوناروما.

أما في خط دفاع الفريق سيكون كلاً من: كورزاوا، بيتشابو، كيرير، أشرف حكيمي، بينما في وسط الفريق سيأتي كلاً من: جايي، هيريرا، إيبمبي.

وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، إسماعيل الغربي – إيكاردي – دراكسلر.

وسيغيب عن المواجهة الإسباني راموس بسبب  الإصابة، وكذلك النجم الفرنسي كيليان مبابي لعدم استدعاه من قبل الجهاز الفني .

تشكيلة ليل الفرنسي

وسيلعب المدرب الفرنسي كريستوف غالتيير، في تشكيلة أساسية لمواجهة باريس سان جيرمان، حيث سيكون في حراسة المرمى أوريستيس كارنيزيس.

وفي دفاع الفريق سيكون كلاً من: زكي شيليك، جوزيه فونتي، سفين بوتمان، أما في وسط الفريق سيلعب كلاً من: ريناتو سانشيز، يوسف يازيجي، أوجينيو بيزوتو.

بينما سيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، براق يلماز، تيموثي ويا، لويز أراوخو.

ويطمح فريق باريس سان جيرمان تحقيق الفوز على منافسه فريق ليل الفرنسي بطل الدوري الممتاز، وحصد لقب كأس السوبر الفرنسي  العاشر له في تاريخ مسيرته.

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