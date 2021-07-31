موعد مباراة باريس سان جيرمان وليل في نهائي كأس السوبر الفرنسي والقنوات الناقلة

يلتقي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي أمام نظيره بطل الدوري عن الموسم المنصرم فريق ليل، في المباراة النهائية على لقب كأس السوبر الفرنسي، والتي ستجمع كلا الفريقين على ملعب “ملعب بلوم فيلد” في مدينة تل أبيب على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وليل

ومن المقرر أن تقام المباراة بين باريس سان جيرمان وليل الفرنسي، مساء يوم الأحد عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، العراق، اليمن، قطر، البحرين.

بينما ستكون في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، ليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان عند الساعة العاشرة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات ” بي أن سبوت” الرياضية القطرية، وستنقل عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013.

وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

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أقوى لحظات تدريبات الأسبوع عشية #TDC2021! ⚽️💪

pic.twitter.com/FkWLliCtYu — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) July 31, 2021

تشكيلة باريس سان جيرمان

وسيدخل المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو 49 عامًا، بتشكيلة أساسية أمام منافسه فريق ليل في نهائي كأس السوبر الفرنسي، حيث سيكون في حراسة المرمى جانلويجي دوناروما.

أما في خط دفاع الفريق سيكون كلاً من: كورزاوا، بيتشابو، كيرير، أشرف حكيمي، بينما في وسط الفريق سيأتي كلاً من: جايي، هيريرا، إيبمبي.

🎙️ @MauroIcardi: "إنه لقب وسيتعين علينا بذل كل ما في وسعنا للفوز به، وبدء الموسم بشكل جيد!"👊🔴🔵 🏆 #TDC2021

pic.twitter.com/yOszTEZovJ — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) July 31, 2021

وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، إسماعيل الغربي – إيكاردي – دراكسلر.

وسيغيب عن المواجهة الإسباني راموس بسبب الإصابة، وكذلك النجم الفرنسي كيليان مبابي لعدم استدعاه من قبل الجهاز الفني .

تشكيلة ليل الفرنسي

وسيلعب المدرب الفرنسي كريستوف غالتيير، في تشكيلة أساسية لمواجهة باريس سان جيرمان، حيث سيكون في حراسة المرمى أوريستيس كارنيزيس.

وفي دفاع الفريق سيكون كلاً من: زكي شيليك، جوزيه فونتي، سفين بوتمان، أما في وسط الفريق سيلعب كلاً من: ريناتو سانشيز، يوسف يازيجي، أوجينيو بيزوتو.

لم يتم استدعاء مبابي مع باريس سان جيرمان للمباراة النهائية لكأس السوبر الفرنسي ضد ليل . 🇫🇷❌ pic.twitter.com/1zuBjRPB3D — #القُدس_لنا 🇵🇸 (@alqudslna1) July 31, 2021

بينما سيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، براق يلماز، تيموثي ويا، لويز أراوخو.

ويطمح فريق باريس سان جيرمان تحقيق الفوز على منافسه فريق ليل الفرنسي بطل الدوري الممتاز، وحصد لقب كأس السوبر الفرنسي العاشر له في تاريخ مسيرته.

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