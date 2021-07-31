قطر تواصل تألقها في رياضة كرة الطائرة الشاطئية في أولمبياد طوكيو
قطر تواصل تألقها في رياضة كرة الطائرة الشاطئية في أولمبياد طوكيو
Imageرياضة

منتخب قطر لكرة الطائرة الشاطئية يواصل الصعود في أولمبياد طوكيو بعد فوزه على أمريكا

كتب fares Abo Shiha
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نجح منتخب قطر لكرة الطائرة الشاطئية في تحقيق الفوز على منافسه الأمريكي، بنتيجة 21-18 و21-17 ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية ” طوكيو 2021″ المقامة في دولة اليابان.

منتخب قطر والتأهل

وتأهل منتخب قطر إلى دور الثمن النهائي من منافسات أولمبياد طوكيو 2021، بعد تمكنه من الفوز على نظيره الأمريكي في المباراة التي جمعتها اليوم السبت على ملعب “شيوكازي”.

وحقق منتخب قطر لكرة الطائرة الشاطئية انتصاره الثالث على التوالي، بعد تحقيقه الفوز على منافسه السويسري والإيطالي على الترتيب، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة.

ورغم خسارة نظيره المنتخب الأمريكي إلا أنه تأهل برفقة المنتخب القطري “العنابي” إلى دور الثمن النهائي من المسابقة في أولمبياد طوكيو، حيث يتأهل منتخبان من كل مجموعة ويضاف إليهما الفريقان الحاصلان على أفضل مركز ثالث في المجموعات وفرصة التأهل لهم.

كرة الطائرة الشاطئية 

وكانت تُمارس رياضة كرة القدم الشاطئية على سبيل الهواية في مختلف أرجاء العالم لسنوات عديدة وبأشكال متنوعة، ولم يتم وضع الأسس القانونية للعبة وسن قواعدها إلا في سنة 1992م، وعندما نُظمت أول بطولة في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

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وفي صيف عام 1993م استضافت شواطئ ميامي أول بطولة احترافية عالمية بمشاركة فرق من الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والأرجنتين وإيطاليا، وهو ما وُصف فيما بعد بالحدث التاريخي في سجل هذه الرياضة.

الاتحاد الدولي لكرة القدم

ولم تُصبح الكرة الشاطئية عضواً في الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA إلا قبل سنتين، إذ لم يُنظم أول مونديال في اللعبة إلا في مايو\أيار الماضي، حيث كان ذلك على رمال شواطئ كوباكابانا في ريو دي جانيرو.

وفازت البرازيل بكل سهولة على منتخب أوروجواي في المباراة النهائية، لتحمل أول لقب كأس العالم FIFA لكرة القدم الشاطئية في تاريخها، بعدما كانت قد تُوجت فيما قبل بطلة للعالم قبل انضمام اللعبة إلى لواء الاتحاد الدولي.

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