منتخب قطر لكرة الطائرة الشاطئية يواصل الصعود في أولمبياد طوكيو بعد فوزه على أمريكا

نجح منتخب قطر لكرة الطائرة الشاطئية في تحقيق الفوز على منافسه الأمريكي، بنتيجة 21-18 و21-17 ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية ” طوكيو 2021″ المقامة في دولة اليابان.

منتخب قطر والتأهل

وتأهل منتخب قطر إلى دور الثمن النهائي من منافسات أولمبياد طوكيو 2021، بعد تمكنه من الفوز على نظيره الأمريكي في المباراة التي جمعتها اليوم السبت على ملعب “شيوكازي”.

وحقق منتخب قطر لكرة الطائرة الشاطئية انتصاره الثالث على التوالي، بعد تحقيقه الفوز على منافسه السويسري والإيطالي على الترتيب، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة.

منتخبنا للكرة الطائرة الشاطئية حسم مباراته الثالثة في دوري المجموعات أمام المنتخب الأمريكي بنتيجة 2-0 وتصدر المجموعة بالعلامة الكاملة في #أولمبياد_طوكيو #طوكيو2020#Tokyo2020 #Olympics pic.twitter.com/R17hTo4Is9 — قنوات الكاس (@alkasschannel) July 30, 2021

ورغم خسارة نظيره المنتخب الأمريكي إلا أنه تأهل برفقة المنتخب القطري “العنابي” إلى دور الثمن النهائي من المسابقة في أولمبياد طوكيو، حيث يتأهل منتخبان من كل مجموعة ويضاف إليهما الفريقان الحاصلان على أفضل مركز ثالث في المجموعات وفرصة التأهل لهم.

Our Beach Volleyball due, Cherif Younes and Ahmed Tijan win their 3rd consecutive match against USA 2-0 topping their group. Best of luck to our team in their next match! #WeAreTeamQatar 🇶🇦#Tokyo2020 💪🇶🇦 pic.twitter.com/V13SGhjYYI — Team Qatar 🇶🇦 (@qatar_olympic) July 30, 2021

كرة الطائرة الشاطئية

وكانت تُمارس رياضة كرة القدم الشاطئية على سبيل الهواية في مختلف أرجاء العالم لسنوات عديدة وبأشكال متنوعة، ولم يتم وضع الأسس القانونية للعبة وسن قواعدها إلا في سنة 1992م، وعندما نُظمت أول بطولة في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

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وفي صيف عام 1993م استضافت شواطئ ميامي أول بطولة احترافية عالمية بمشاركة فرق من الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والأرجنتين وإيطاليا، وهو ما وُصف فيما بعد بالحدث التاريخي في سجل هذه الرياضة.

منتخب قطر 🇶🇦 للكرة الطائرة الشاطئية يفوز على أمريكا 🇺🇸 ٢ / ٠ #Tokyo2020 🇯🇵🏐 pic.twitter.com/hBsBl2uzUR — الشبكة الرياضية (@aks_x2) July 30, 2021

الاتحاد الدولي لكرة القدم

ولم تُصبح الكرة الشاطئية عضواً في الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA إلا قبل سنتين، إذ لم يُنظم أول مونديال في اللعبة إلا في مايو\أيار الماضي، حيث كان ذلك على رمال شواطئ كوباكابانا في ريو دي جانيرو.

وفازت البرازيل بكل سهولة على منتخب أوروجواي في المباراة النهائية، لتحمل أول لقب كأس العالم FIFA لكرة القدم الشاطئية في تاريخها، بعدما كانت قد تُوجت فيما قبل بطلة للعالم قبل انضمام اللعبة إلى لواء الاتحاد الدولي.

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