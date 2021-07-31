ماذا قالت السعودية تهاني القحطاني عقب خسارتها المذلة أمام منافستها الإسرائيلية؟!

علقت لاعبة الجودو السعودية تهاني القحطاني 21 عامًا، بعد خسارتها المذلة في المباراة المثيرة للجدل أمام منافستها الإسرائيلية راز هيرشكو في فئة وزن 78 كغم ضمن منافسات أولمبياد طوكيو 2021.

تهاني القحطاني والتعليق

وقالت اللاعبة تهاني القحطاني في تصريح لها لوكالة الأنباء الفرنسية بعد تلك الخسارة، ” كانت مباراة عادية، وشعوري عادي وهذه بالنهاية رياضة”.

وأضافت القحطاني، ” لست مهتمة بالجدال المثار حول هذا اللقاء، حيث أنني أطفأت هاتفي خلال اليومين الماضيين”.

واستكملت، قائلة: ” لقد صافحت اللاعبة ثلاث مرات خلال النزال، وألمحت أنها تنتظر ما سيكون رد الفعل حيال ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أنها الآن تنظر إلى المستقبل وهناك العديد من المسابقات الأخرى وسأكون في باريس في عام 2024″.

البعثة السعودية وتهاني القحطاني

ورفضت البعثة السعودية في دولة اليابان التعقيب على المباراة، وقد اقتصر ردهم بالقول: ” تهاني لعبت وخسرت”.

وقد خسرت السعودية القحطاني أمام نظيرتها الإسرائيلية هيرشكو بنتيجة ساحقة ومذلة 0-11، بعد قرارها خوض النزال الذي جمعها أمام منافستها في دور الثمن النهائي من مسابقة رياضة الجودو بوزن 78 كغم للسيدات.

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إثارة الجدل

وجاءت خوض هذه المباراة التي أثارت الجدل على عكس انسحاب البطل الجزائري فتحي نورين والسوداني محمد عبد الرسول من منافسات أولمبياد طوكيو 2021، لرفضهم مواجهة لاعبين إسرائيليين.

📸| أنهت لاعبة المنتخب السعودي للجودو 'تهاني القحطاني' مشاركتها الأولى في دورات الألعاب الأولمبية بعد خسارتها في الدور الاقصائي لمسابقة الجودو 🥋 كل التوفيق في قادم المشاركات باذن الله 🙏#طوكيو2020#كلنا_السعودية 🇸🇦 pic.twitter.com/r2gdrjTQMS — Saudi Olympic | الأولمبية السعودية (@saudiolympic) July 30, 2021

لكن مواجهة السعودية تهاني القحطاني مع نظيرتها الإسرائيلية هيرشكو، أخذ الصدى الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي انقسم ما بين مؤيد ومعارض لخوض هذا النزال، بينما لقت الترحيب والتشجيع على المستوى الرسمي.

وقال نائب رئيس الاتحاد السعودي لرياضة الجودو نبيل الحسن، إن ” القحطاني جاءت إلى أولمبياد طوكيو للمشاركة في هذا الحدث الكبير وهو شرف يتمناه أي رياضي”.

وأردف، ” أنه لم يكن يتأمل أكثر من ظهور مشرف خلال المشاركة النسائية في الجودو بدورة الألعاب الأولمبية 2021″.

الحفاوة والترحيب

وتعد السعودية تهاني القحطاني ثالثة لاعبة سعودية تشارك في أولمبياد طوكيو في رياضة الجودو، بعد وجدان شهرخاني في بطولة لندن عام 2012، ووجود فهمي في بطولة ريو في دولة البرازيل عام 2016.

تهاني البطله كملت واستمرت ولا انسحبت البطله تهاني #تهاني_القحطاني pic.twitter.com/WKdJlfvHhZ — 🤍 (@1oJdiNVIPBDoHgr) July 31, 2021

بينما طالب النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي من اللاعبة السعودية تهاني القحطاني الانسحاب من تلك المواجهة ورفض التطبيع مع لاعبين إسرائيليين، إلا أنها لم تستجيب ذلك في ظل الحفاوة والترحيب الرسمي لخوضها هذا النزال.

يذكر أن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2021″، التي افتتحت في ال 23 من شهر يوليو/ تموز الجاري تستمر حتى الثامن من شهر أغسطس/ آب المقبل.

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