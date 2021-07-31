لبنان يحترق.. غابات عكار اشتعلت والنيران وصلت الحدود السورية  (صور وفيديوهات)

أكدت وسائل إعلام لبنانية، أن الحرائق التي اندلعت غابات عكار شمال لبنان نتيجة لدرجة الحرارة العالية قد خرجت عن السيطرة في منطقة جبل أكروم عند الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا.

وحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، فإن الحرائق توسعت في الليل وازدادت حدتها في محلة قرنة الديبة لتقترب من المنازل والبساتين والحقول الزراعية.

في وطني ..

لا شيء صادق

سوى الاغاني الحزينة..!#لبنان_يحترق pic.twitter.com/Ydwu7ektl1 — διανα φαρηατ (@WehbeDiana) July 30, 2021

وفاة وإصابات في حرائق غابات عكار

كما أسفرت الحرائق عن وفاة فتى عمره 15 سنة كان متطوعا يساعد في محاولات إخماد الحرائق في غابات عكار، فيما قال الصليب الأحمر اللبناني إن حوالي 17 شخص تم إجلاؤهم وتقديم العلاج لـ 30، نقل منهم 8 إلى المستشفى. وفق بي بي سي

اقرأ أيضاً: أغنى رجل في لبنان.. من هو نجيب ميقاتي الذي أتى به عون رئيسا للوزراء بعد رفض الحريري؟

كما أن النيران التي نشبت يوم الأربعاء في قرية القبيات تجددت مرة أخرى وامتدت لتصل إلى سوريا.

وأعلن الدفاع المدني اللبناني أن هناك 25 عربة إطفاء وأربع طائرات مروحية تابعة للقوات الجوية ووحدات عسكرية تعمل على احتواء النيران.

للدفاع المدني كل الحب. لا مازوت في آلياتهم. وهم متطوعون. يعملون بحلاوة الروح. لا مياه لاطفاء الحرائق وتجهيزات شبه بدائية. ضحوا بحياتهم من كل المناطق لانقاذ عكار واهلها. احد العناصر اليوم كان يبكي بجوار منزل ستبتلعه النيران ويقول: "ياعدرا وين المي ما بقى في مي".. pic.twitter.com/xLwlj7mYsP — Salman Andary (@salmanonline) July 29, 2021

ولكن بالرغم من هذه الجهود اتسعت الحرائق لتلتهم مساحات شاسعة من غابات عكار شمالي لبنان.

مشاهد مرعبة

وفي السياق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات رصدتها “وطن”، تظهر اقتراب النيران من المنازل وأخرى لأفراد وهم يتركون منازلهم خوفا من الحرائق.

#لبنان_يحترق🇸🇾 *الميادين:* الرئيس السوري بشار الأسد أعطى الأوامر بإقلاع ١٥ طائرة من مطار حميم العسكري بالتوجه نحو شمالي لبنان بمهمة إطفاء الحرائق. pic.twitter.com/cTA3WutbIn — علي 131 (@cgfLrkNF3wrPY74) July 29, 2021

اناشد حكومة المملكة الأردنية الهاشمية مساعدة الشعب اللبناني الشقيق بعدما تخلت عنه الطبقة السياسة الحاكمة في هذا البلد الذي ولد من نار وما زالت النيران تشتعل فيه!#الأردن#لبنان_يحترق pic.twitter.com/hhtMoegiiO — General Inspector (@GeneralInspect2) July 29, 2021

“لبنان يحترق”

وفي السياق، تصدر هاشتاق “لبنان يحترق” مواقع التواصل الاجتماعي، وواصل النشطاء الحديث عنها والميل إلى فرضية أن تلك الحرائق مفتعلة وليست طبيعية.

هاشتاغ #لبنان_يحترق في صدارة المشهد اللبناني لليوم الثالث على التوالي مع استمرار الحرائق في شمال البلاد #نشرتكم pic.twitter.com/JbGnLl4vWu — قناة الجزيرة (@AJArabic) July 31, 2021

وقال حسن الخطيب: ” حريق القبيات ناتج عن اهمال الدولة بالرغم من ان اهالي وفعاليات القبيات والمجتمع المدني كانوا قد بلّغوا مراراً وتكراراً مشدّدين على أهميّة وجود من يحرس ثرواتهم الطبيعية وخاصّة ثرواتهم الحرجية وغاباتهم كونها معرّضة للحرائق. لذلك ومجدّداً أكرّر قائلاً “دولتي فعلت ذلك”.

حريق #القبيات ناتج عن اهمال الدولة بالرغم من ان اهالي وفعاليات القبيات و المجتمع المدني كانوا قد بلّغوا مراراً وتكراراً مشدّدين على أهميّة وجود من يحرس ثرواتهم الطبيعية وخاصّة ثرواتهم الحرجية وغاباتهم كونها معرّضة للحرائق. لذلك ومجدّداً أكرّر قائلاً "دولتي فعلت ذلك" #لبنان_يحترق — Hassan El Khatib (@bbchannelde) July 29, 2021

وعلق آخر: “للأسف أن ما يحصل من حرائق في لبنان في هذا التوقيت ما هو إلا مؤشر لما سيحصل في الأشهر القادمة حيث ستبدأ الرطوبة بالانخفاض وتزداد الأعشاب والنباتات اليابسة مما سيؤدي إلى حرائق أكبر. فمن المهم وجود خنادق كبيرة بين الأشجار في الغابات والبدء من اليوم بخطة إعادة التشجير”.

للأسف أن ما يحصل من حرائق في لبنان في هذا التوقيت ما هو إلا مؤشر لما سيحصل في الأشهر القادمة حيث ستبدأ الرطوبة بالإنخفاص وتزداد الأعشاب والنباتات اليابسة مما سيؤدي إلى حرائق أكبر. فمن المهم وجود خنادق كبيرة بين الأشجار في الغابات والبدء من اليوم بخطة إعادة التشجير.#لبنان_يحترق pic.twitter.com/gAelKmve2o — Dany (@DannyRomanos79) July 30, 2021

راوية القاسم قالت: “ما فتحت ولا فيديو عن حرائق عكار والهرمل المشتعلة من يومين.. ما قادرة! ما قادرة اسمع صرخات الناس عم تحترق بيوتها وما بإيدهم حيلة!”.

وأضافت: “من هالمنطقتين بيّي وأمّي يعني قلبي من هونيك، من هالمناطق المُهمشة المحرومة من زمان، اللي نزحنا منها على بيروت لنصنع مستقبل.. اللي كمان حرقوها”.

ما فتحت ولا فيديو عن حرائق عكار والهرمل المشتعلة من يومين..ما قادرة! ما قادرة اسمع صرخات الناس عم تحترق بيوتها وما بإيدهم حيلة!

من هالمنطقتين بيّي وأمّي يعني قلبي من هونيك،من هالمناطق المُهمشة المحرومة من زمان،اللي نزحنا منها على بيروت لنصنع مستقبل..اللي كمان حرقوها#لبنان_يحترق pic.twitter.com/p6BUSke7yW — راوية القاسم (@Rawya_Kassem) July 30, 2021

بينما قال أكرم حمدان: “في بلادي النار تلتهم الأخضر واليابس بعدما التهمت الطبقة السياسية الحاكمة كل شيء، لطفك يا رب”.

في بلادي النار تلتهم الأخضر واليابس بعدما إلتهمت الطبقة السياسية الحاكمة كل شيء…

لطفك يا رب…#حرائق #لبنان_يحترق — Akram Hamdanأكرم حمدان (@AkhAkram) July 29, 2021

وعلق سامي بالقول: ” كل سنة تدمع قلوبنا لدى رؤية أحراجنا تحترق. كل الحب والتقدير للأبطال الذين يواجهون النيران في الخطوط الأمامية في القبيات وعندقت وجبل أكروم وجرد الهرمل والرويمة والبستان وكفرتون وأكوم، انتو الأمل الباقي بوج الإهمال القاتل”.

كل سنة تدمع قلوبنا لدى رؤية أحراجنا تحترق. كل الحب والتقدير للأبطال الذين يواجهون النيران في الخطوط الأمامية في #القبيات وعندقت وجبل أكروم وجرد الهرمل والرويمة والبستان وكفرتون وأكوم.

إنتو الأمل الباقي بوج الإهمال القاتل.#لبنان_يحترق@CivilDefenseLB@LebarmyOfficial pic.twitter.com/XnaHNLmqvE — Samy Gemayel (@samygemayel) July 29, 2021

مساحات واسعة التهمتها الحرائق

وفي السياق، قدر عمدة قرية عندقت عمر مسعود مساحة الأراضي التي طالتها الحرائق بنحو مليوني متر مربع من غابات الصنوبر والبلوط.

وأضاف في حديث مع أسوشيتد برس: “كما ترون، الطقس والرياح ساعدا على انتشار الحرائق، وحتى مع اشتراك مروحيات الجيش اللبناني، لم تنجح مساعي السيطرة على الحريق”.

وكانت السلطات اللبنانية قد تواصلت مع قبرص لتطلب المساعدة بإرسال طوافات لمكافحة النيران.

وشاركت قوات تابعة للجيش السوري في إخماد حرائق وصلت إلى محافظة حمص السورية.

وقال مدير الدفاع المدني السوري اللواء سعيد العوض لوكالة سانا السورية إن الحريق الذي امتد من لبنان ليصل إلى منطقة القصير في ريف حمص أخمد بالكامل وحاليا تجري عمليات التبريد.

اقرأ أيضاً: “يموت الشعب ويحيا الملك”.. هكذا وصف محمد البرادعي الوضع المأساوي في لبنان

كما قالت وكالة الأناضول إن فرق الإطفاء تتعامل مع حرائق منفصلة في تركيا قرب مقاطعة أنطاليا وأخليت نحو 20 منطقة سكنية.

وتتكرر الحرائق سنوياً خاصة في هذا الوقت مع ارتفاع الحرارة في فصل الصيف. ويرجح عديد من الخبراء أن ازدياد وتيرة اندلاع الحرائق يرجع إلى تغيير المناخ.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك