قرار قضائي جديد يطالب اليويفا برفع العقوبات عن أندية السوبر ليغ

أعلنت أندية برشلونة ويوفنتوس وريال مدريد في بيان رسمي لها يوم الجمعة الماضية، عن ترحيبها بالقرار القضائي الذي يطالب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” برفع الاجراءات العقابية التي اتخذها الاتحاد بحق الأندية المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي “السوبر ليغ” لكرة القدم.

السوبر ليغ والقرار القضائي

وبين البيان الثلاثي المشترك، أنه مرة أخرى المحاكم تؤيد موقف الجهات المروّجة لدوري السوبر الأوروبي وترفض الاستئناف الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، محذرة في الوقت نفسه من أن عدم امتثال الاتحاد لهذا القرار سيسفر عن عقوبات مالية ومسؤوليات جنائية.

وسيتم تحليل القضية من قبل محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ والتي ستنظر في الموقف الاحتكاري للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” إزاء كرة القدم الأوروبية.

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وأضاف البيان، “من الآن فصاعداً، لن نتعرض لتهديدات مستمرة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. نحن ملتزمون بتطوير مشروع دوري السوبر الأوروبي بشكل بنّاء وتضامني، مع الأخذ بعين الاعتبار المشجعين واللاعبين والمدربين والأندية والبطولات والدوريات والاتحادات الوطنية”.

🚨 قرار قضائي جديد .. في مصلحة " الريال و برشلونة و يوفنتوس " بأن انشائهم لبطولة السوبرليغ امر نظامي ، و يأمر اليويفا بإلغاء جميع القرارات و العقوبات التي فرضت او ستُفرض على الاندية المؤسسة لبطولة السوبرليغ بشكل فوري. pic.twitter.com/KRDQFLwm3R — معاذ 🇸🇦 (@Moath) July 30, 2021

وأردف، “ندرك أن في اقتراحنا بعض الجوانب التي يجب إعادة النظر فيها وتطويرها، من خلال الحوار وتوافق الآراء وما زلنا نثق في نجاح المشروع الذي سيحترم دائماً تشريعات الاتحاد الأوروبي”.

رفع الإجراءات العقابية

وقد تتضمن القرار القضائي إلغاء كافة الإجراءات التأديبية التي أعلنها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”، ضد الأندية الثلاثية المؤسسة لدوري السوبر ليغ.

ورفع كافة القيود على الفرق التسعة المؤسسة التي أعلنت انسحابها بعد مطالبة ومظاهرات الجماهير التي احتجت على تلك الخطوة المفاجئة، حتى يتسنى لها تجنب الخضوع لأي من العقوبات من جان الاتحاد الأوروبي “اليويفا”.

محكمة إسبانية والسوبر ليغ

وأعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري، طالبت محكمة إسبانية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ” اليويفا”، بإلغاء كافة العقوبات القانونية التي فرضت على ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس بسبب تخطيتهم لتنظيم بطولة السوبر الأوروبي خارج مظلة الاتحاد الأوروبي “اليويفا”.

يذكر أن 12 ناديًا في قارة أوروبا أعلن في خطوة مفاجئة عن تنظيم بطولة جديدة “السوبر ليغ”، إلا أن هذا المشروع لم يكتب له النجاح.

SER | لم يترك أي نادي السوبرليغ بشكل رسمي. جميع الأندية المؤسسة سعيدة بقرار المحكمة الأخير. pic.twitter.com/NvzdrjG73h — RMC World (@RMC_AH7) July 30, 2021

وقد سقط وسط احتجاجات الجماهير على تلك الخطوة بعد 48 ساعة من إعلان هذا المشروع عبر وسائل الاعلام المختلفة، ولم يتبقى في هذا المشروع سوى ثلاثة أندية أوروبية ما زالت متمسك في المشروع وهم برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس الإيطالي.

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