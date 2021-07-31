صحيفة إسبانية تكشف قيمة صفقة انتقال فاران إلى مانشستر يونايتد

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، عن قيمة صفية انتقال المدافع الفرنسي رافائيل فاران من صفوف فريق ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

فاران وقيمة الصفقة

وأفادت الصحيفة الإسبانية، بأن انتقال الفرنسي رافائيل فاران إلى صفوف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي “الشياطين الحمر”، قادمًا من ناديه السابق ريال مدريد الإسباني مقابل 50 مليون يورو، وهي رابع أكبر صفقة بيع في تاريخ النادي الملكي الإسباني.

حان الآن موعد فاران 🔴⚪️⚫️ يسر نادي مانشستر #يونايتد أن يعلن عن الوصول لاتفاق مبدأي للتعاقد مع المدافع الفرنسي @RaphaelVarane 🇫🇷 — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) July 27, 2021

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذا المبلغ مثارًا للإعجاب في ظل الصعوبات التي تواجهها الأندية حاليًا من الناحية المالية بسبب جائحة فيروس كورونا، رغم أن عقد فاران من المقرر أن ينتهي في صيف عام 2022.

صفقات بيع ريال مدريد

وبينت الصحيفة، أن المبلغ المدفوع إلى الفريق الملكي مقابل فاران لم يتفوق عليه في تاريخ صفقات البيع سوى ثلاثة من اللاعبين، وهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حينما انتقل إلى صفوف فريق يوفنتوس في صيف عام 2018 مقابل 105 مليون يورو.

رافا فاران يودع الرئيس والجهاز الفني واللاعبين بعد 10 سنوات قضاهم في النادي الذي كان وسيظل دائمًا منزله. ❤️🇫🇷 pic.twitter.com/ueeSu86XGz — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) July 30, 2021

والمهاجم الإسباني ألفارو موراتا عند انتقاله إلى صفوف نادي تشيلسي في صيف عام 2017 مقابل 80 مليون يورو، وأنخيل دي ماريا إلى مانشستر يونايتد في عام 2014 مقابل 75 مليون يورو.

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وقد انضم فاران إلى ريال مدريد في سن ال18 من عمره مقابل 10 ملايين يورو، وغادر الفريق بعد 10 سنوات مقابل أضعاف هذا الرقم، وهو عمل جيد يحسب لإدارة ريال مدريد في تجنب الخسارة في صفقة الانتقال المجانية للاعب الصيف المقبل، بعد طلبه من قبل مانشستر يونايتد.

الصفقة المرتقبة

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، إن ” صفقة التعاقد مع فاران تسهل الطريق أمام إدارة ريال مدريد في التعاقد مع مواطنه الفرنسي كيليان مبابي الذي يرغب في الرحيل عن فريقه الحالي باريس سان جيرمان الفرنسي.

📊 | فاران يصبح رابع أكبر صفقة بيع في تاريخ ريال مدريد. 1. كريستيانو رونالدو يوفنتوس.

2. موراتا لتشيلسي.

3. دي ماريا إلى يونايتد.

4. فاران إلى يونايتد. pic.twitter.com/UGt5O2U0ef — Insider Real (@RMCFarab) July 26, 2021

وتتوقع الصحيفة أن تكون صفقة مبابي أغلى الصفقات في تاريخ النادي الملكي في حال إتمامها هذا الموسم”.

بينما ما زالت إدارة باريس سان جيرمان متمسك باللاعب الفرنسي مبابي، ورفضه فكرة البيع، إلا أنها تبحث في ذات الوقت عن مهاجم سيحل بديلاً عن اللاعب في حال رحيله في ظل رفض تجديد عقده مع النادي الباريسي.

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