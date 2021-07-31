فتحي نورين والاستقبال الشعبي في الجزائر
فتحي نورين والاستقبال الشعبي في الجزائر
Videoرياضة

شاهد الاستقبال الجماهيري الحافل لبطل الجودو الجزائري فتحي نورين بعد عودته إلى بلاده

كتب وطن
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حظي لاعب الجودو الجزائري فتحي نورين، الذي قرر الانسحاب من منافسات أولمبياد طوكيو لرفضه مواجهة منافسه الإسرائيلي، بالاستقبال الشعبي الكبير بعد عودته إلى بلاده ومسقط رأسه مدينة وهران.

فتحي نورين والاستقبال

وشهد استقبال البطل الجزائري فتحي نورين الحضور الجماهيري في مطار هواري بومدين، وكذلك ذات المشهد فقد تكرر بعد عودته إلى مدينته وهران، حيث تم حمله على الأكتاف وسط الشعارات والهتافات المناصرة للقضية الفلسطينية.

وتم تجهيز جواد له والسير به في طريق عودته إلى منزله بحي الصنوبر، بعد أن حظي قراره بالاحترام والتقدير لدى الشعب الجزائري الذي يعشق فلسطين والمساند دائمًا للقضية الفلسطينية.

رياضية الجودو وقرعة فتحي نورين

وأسفرت قرعة رياضة الجودو بوزن 73 كغم مواجهة البطل الجزائري أمام منافسه السوادني محمد عبد الرسول في الدور الأول.

حيث أن الفائز في تلك المواجهة سيلاقي في الدور الذي يليه أمام لاعب الجودو الإسرائيلي طوهر بوطبول، إلا أن اللاعب فضل الانسحاب من الدور الأول رفضًا للتطبيع ونصرة للقضية الفلسطينية.

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وليست المرة الأولى التي ينسحب فيها بطل الجودو الجزائري فتحي نورين، حيث أنه قرر الانسحاب من بطولة العالم للجودو في عام 2019م في طوكيو، بعد أن أوقعته القرعة أمام لاعب إسرائيلي.

الموقف الثابت

وقال الجزائري فتحي نورين في تصريح له عبر قناة البلاد الجزائرية، إن ” موقفي ثابت اتجاه القضية الفلسطينية، وأرفض التطبيع وإن كلفني ذلك الغياب عن الألعاب الأولمبية سيعوضنا الله”.

وقد فتح الاتحاد الدولي لرياضية الجودو تحقيقاً في الأمر، عقب انسحاب الجزائري من منافسات دورة الألعاب الأولمبية ” طوكيو 2021″، حيث أدى إلى إيقاف اللاعب فتحي نورين ومدربه بشكل مؤقت عن خوض البطولات الدولية.

وقد سار على خطاه كذلك منافسه العربي الأخر في رياضة الجودو السوادني محمد عبد الرسول، الذي تغيب عن مواجهة اللاعب الإسرائيلي طوهر بوطبول في أولمبياد طوكيو.

الإنجازات والبطولات

وتوج الجزائري فتحي نورين من مواليد عام 1991م، الذي مارس رياضة الجودو في سن السابعة من عمره، بالعديد من الإنجازات على الصعيد القارة الأفريقية السمراء، كان أخرها الحصول على المركز الأول في بطولة أفريقيا للجودو 2021 بفئة وزن 73 كغم.

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