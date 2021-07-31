شاهد الاستقبال الجماهيري الحافل لبطل الجودو الجزائري فتحي نورين بعد عودته إلى بلاده

حظي لاعب الجودو الجزائري فتحي نورين، الذي قرر الانسحاب من منافسات أولمبياد طوكيو لرفضه مواجهة منافسه الإسرائيلي، بالاستقبال الشعبي الكبير بعد عودته إلى بلاده ومسقط رأسه مدينة وهران.

فتحي نورين والاستقبال

وشهد استقبال البطل الجزائري فتحي نورين الحضور الجماهيري في مطار هواري بومدين، وكذلك ذات المشهد فقد تكرر بعد عودته إلى مدينته وهران، حيث تم حمله على الأكتاف وسط الشعارات والهتافات المناصرة للقضية الفلسطينية.

بعد انسحابه من أولمبياد طوكيو تجنباً لمواجهة منافس إسرائيلي..

استقبال حافل للاعب الجودو الجزائري فتحي نورين ومدربه عمار بن يخلف في مطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة الجزائرية. pic.twitter.com/ppzlcaSbvg — AJ+ عربي (@ajplusarabi) July 29, 2021

وتم تجهيز جواد له والسير به في طريق عودته إلى منزله بحي الصنوبر، بعد أن حظي قراره بالاحترام والتقدير لدى الشعب الجزائري الذي يعشق فلسطين والمساند دائمًا للقضية الفلسطينية.

رياضية الجودو وقرعة فتحي نورين

وأسفرت قرعة رياضة الجودو بوزن 73 كغم مواجهة البطل الجزائري أمام منافسه السوادني محمد عبد الرسول في الدور الأول.

حيث أن الفائز في تلك المواجهة سيلاقي في الدور الذي يليه أمام لاعب الجودو الإسرائيلي طوهر بوطبول، إلا أن اللاعب فضل الانسحاب من الدور الأول رفضًا للتطبيع ونصرة للقضية الفلسطينية.

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وليست المرة الأولى التي ينسحب فيها بطل الجودو الجزائري فتحي نورين، حيث أنه قرر الانسحاب من بطولة العالم للجودو في عام 2019م في طوكيو، بعد أن أوقعته القرعة أمام لاعب إسرائيلي.

الموقف الثابت

وقال الجزائري فتحي نورين في تصريح له عبر قناة البلاد الجزائرية، إن ” موقفي ثابت اتجاه القضية الفلسطينية، وأرفض التطبيع وإن كلفني ذلك الغياب عن الألعاب الأولمبية سيعوضنا الله”.

متوشحًا بالعلم الفلسطيني..

مصارع الجودو الجزائري «فتحي نورين» يعلن انسحابه من المشاركة في #أولمبياد_طوكيو2020؛ رفضًا لمواجهة مصارع إسرائيلي، قائلًا: «موقفي ثابت من #القضية_الفلسطينية، وأرفض #التطبيع وإن كلفني ذلك الغياب عن الأولمبياد، سيعوضنا الله» pic.twitter.com/h5EGfWWjM3 — شبكة رصد (@RassdNewsN) July 23, 2021

وقد فتح الاتحاد الدولي لرياضية الجودو تحقيقاً في الأمر، عقب انسحاب الجزائري من منافسات دورة الألعاب الأولمبية ” طوكيو 2021″، حيث أدى إلى إيقاف اللاعب فتحي نورين ومدربه بشكل مؤقت عن خوض البطولات الدولية.

لاعب المنتخب الجزائري فتحي نورين: عدم انسحاب اللاعبة السعودية أمام اللاعبة الإسرائيلية عار وخزي على المملكة pic.twitter.com/0PVJe13wT3 — TRT عربي (@TRTArabi) July 26, 2021

وقد سار على خطاه كذلك منافسه العربي الأخر في رياضة الجودو السوادني محمد عبد الرسول، الذي تغيب عن مواجهة اللاعب الإسرائيلي طوهر بوطبول في أولمبياد طوكيو.

الإنجازات والبطولات

وتوج الجزائري فتحي نورين من مواليد عام 1991م، الذي مارس رياضة الجودو في سن السابعة من عمره، بالعديد من الإنجازات على الصعيد القارة الأفريقية السمراء، كان أخرها الحصول على المركز الأول في بطولة أفريقيا للجودو 2021 بفئة وزن 73 كغم.

بعد انسحابه من أولمبياد طوكيو لرفضه مواجهة لاعب إســـرائيلي.. اللاعب الجزائري #فتحي_نورين: القضية الفلسطينية مقدسة#الجزائر pic.twitter.com/MU1L93Svtm — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 24, 2021

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