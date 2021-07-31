شاهدوا آخر ظهور للفنانة انتصار الشراح قبل وفاتها والكشف عن موعد وصول جثمانها للكويت

لا يزال الوسط الفني يعيش في حالة صدمة إثر وفاة الفنانة الكويتية انتصار الشراح، أمس السبت بعد انتكاس حالتها الصحية وتحويلها إلى مستشفى وليستون ب‍لندن حيث كانت ترقد في قسم العناية المركزة هناك.

آخر ظهور قبل أسبوعين

ويُعد آخر ظهور للراحلة انتصار الشراح وهي على سرير المرض قبل أسبوعين في أحد المستشفيات في الكويت قبل أن تغادر إلى بريطانيا لتلقي العلاج.

ونشرت حينها الإعلامية الكويتية مي العيدان صورة لانتصار أثناء زيارة الفنان محمد العجيمي لها في المستشفى، وبدت منهكة في الصورة، ومع ذلك تحاول أن تبقى مبتسمة.

وعلقت مي العيدان عليها: (الفنان محمد العجيمي يطمئن الجمهور والناس على صحة الفنانة القديرة انتصار الشراح، ويزورها في المستشفى.. الله يشفيك ويعافيك يا انتصار، ويرجعك لبيتك ولأسرتك ولعيالك ولمحبيك).

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كما نشرت مي العيدان صورة أخرى لانتصار من المستشفى أيضاً، قبل أسبوع وكتبت: (ادعوا للفنانه الكبيره انتصار الشراح بالشفاء وان الله يعود بها الى ارض الوطن وترجع تنور بيتها وحياتها واهلها).

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انتصار الشراح في الطائرة

وفيما كان يعد أحدث ظهور لها تداول عدد من مستخدمي موقع التغريدات القصيرة تويتر، صورة لانتصار برفقة ابنتها دلال في الطائرة خلال مغادرتها الكويت إلى بريطانيا، منتصف يوليو الجاري داعين لها بالصحة والشفاء العاجل.

نستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه

ترجعين لنا بالسلامة يا أطيب قلب

أسأل الله لكِ الشفاء العاجل

بهذة الأيام المباركة يارب كن معها

لا تنسوها من دعائكم 🌸🍃#إنتصار_الشراح pic.twitter.com/25Sz4BZN2K — ميرو 🎶🎙🎶 (@Meroo46244132) July 14, 2021

هذا وقد نعى نجوم الفن انتصار الشراح التي رحلت بعد معاناة عن عمر يناهز الـ58 عاماً، فنشر داوود حسين صورتها عبر (انستجرام) وكتب: (إلى جنات الخلد أختي العزيزة.. لا أجد كلمات توفي حقك خلال سنوات علاقة الأخوة والزمالة والابتسامة التي جمعتنا).

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داوود حسين في حالة صدمة

وتابع داوود حسين: (أعذريني لا أجيد التعبير في أوقات الصدمات.. لا أصدق أنني أنعيك وأطلب لك الرحمة والمغفرة من العلي القدير وأن تكوني في جناته مع الصديقين والأبرار والشهداء.. أم سالم أختي الغالية.. يرحمك الباري ويثبتك عند السؤال.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. الفاتحة على روحها الطاهرة).

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وحرصت الفنانة نوال الكويتية، في تغريدة عبر حسابها في موقع (تويتر) على تقديم واجب العزاء لأسرة الشراح.

وكتبت نوال: (خالص العزاء لأسرة الراحلة العزيزة على الجميع الفنانة انتصار الشراح.. الله يرحمها ويغفر لها ويمسح على قلوبكم حبايبي وعسى مثواها الجنة اللهم آمين.. إنا لله وإنا إليه راجعون).

خالص العزاء لأسرة الراحله العزيزه عالجميع الفنانه انتصار الشراح 🇰🇼الله يرحمها ويغفرلها ويمسح علي قلوبكم حبايبي وعسى مثواها الجنه اللهم آمين إنا لله وإنا إليه راجعون #انتصار_الشراح pic.twitter.com/spJPdoWVnw — نوال الكويتية (@NAWALalq8iya) July 31, 2021

وبصورة لها أيضا، نعى الفنان الكويتي طارق العلي عبر (انستجرام)، انتصار الشراح وكتب: (انتقلت إلى رحمة الله تعالى الفنانه العزيزة الغالية القديرة الشراح رحمها الله سائل المولى عز وجل أن يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان، ‏إنا لله وإنا إليه راجعون).

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كذلك النجم الكويتي عبدالله الرويشد الذي كتب عبر حسابه على (تويتر): (الله يرحمك ويغفر لك يا أم سالم، الفنانة الحبيبة العزيزة على قلوبنا انتصار الشراح إنا لله وإنا إليه راجعون).

الله يرحمك ويغفر لك يا ام سالم

الفنانة الحبيبة العزيزة على قلوبنا#انتصار_الشراح

انا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/lHoTKdVOql — عبدالله الرويشد (@Ruwaishid_com) July 31, 2021

أحلام وتركي آل الشيخ ينعيان الشراح

وكتبت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، عبر حسابها في موقع (تويتر): (انتصار الشراح، اللهم ارحم انتصار الشراح واغفر لها واجعل ما أصابها كفاره لها‏ اللهم ارحم من كانت ترسم البسمة على وجوهنا.. اللهم الهم ذويها ومحبينها الصبر والسلوان اللهم ارحمها وتجاوز عنها وثبتها عند السؤال).

#انتصار_الشراح اللهم ارحم انتصار الشراح و اغفر لها و اجعل ما اصابها كفاره لها

اللهم ارحم من كانت ترسم البسمة على وجوهنا.. 💔 اللهم الهم ذويها ومحبينها الصبر و السلوان اللهم ارحمها وتجاوز عنها وثبتها عند السؤال pic.twitter.com/EKEmcNI9GJ — A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) July 31, 2021

ونعى المستشار السعودي تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، الشراح عبر تغريدة عبر حسابه في (تويتر) جاء في نصها: (تعازينا الصادقة لعائلة ومحبي الفنانة القديرة انتصار الشراح في دولة الكويت الشقيقة والوطن العربي الكبير.. سائلاً الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته.. إنا لله وإنا إليه راجعون).

تعازينا الصادقة لعائلة ومحبي الفنانة القديرة #انتصار_الشراح في دولة #الكويت الشقيقة والوطن العربي الكبير … سائلاً الله أن يتغمد الفقيده بواسع رحمته ومغفرته… إنا لله وإنا إليه راجعون🙏🏻 pic.twitter.com/fDSo35HxU8 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) July 31, 2021

ومن بين الفنانين الذين قاموا بنعي انتصار الشراح أيضاً، الممثلتان العمانيتان فخرية خميس، وبثينة الرئيسي، ومن البحرين كل من هيفاء حسين وشذى سبت.

موعد وصول جثمان انتصار الشراح

وفي سياق آخر، قال مازن التميمي، زوج الفنانة الراحلة في تصريح لصحيفة (الراي) الكويتية إن جثمان الشراح سوف يصل إلي أرض الكويت يوم الأربعاء المقبل، بعدما تم الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة في لندن.

وكان وسم #انتصار_الشراح_في_ذمة_الله، قد تصر قائمة الأكثر تداولاً في الكويت ودول أخرى عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، عبر خلاله المغردون عن عميق حزنهم لرحيل الفنانة التي أضحكتهم لعقود.

من هي انتصار الشراح؟

وانتصار هي ممثلة كوميدية كويتية الجنسية، ظهرت في بدايتها كمطربة، حيث دخلت عالم الفن من خلال الفرق الغنائية، وانتقلت بعدها إلى التمثيل بعد تخرجها من المعهد العالي للفنون المسرحية.

وفي رصيدها الفني 55 مسرحية، وأكثر من 81 مسلسلاً، و14 برنامجاً كوميدياً مع شريكها الفنان داود حسين.

وخلال مسيرتها أخرجت عملاً وحيداً، وقدمت 100 عمل فني في التلفزيون والمسرح، ظهرت من خلالها بأدوار وشخصيات متنوعة أبرزت موهبتها ووضعتها بين نجوم الصف لأول على الساحة الكويتية، لاسيما في الأعمال الكوميدية التي جعلتها سيدة الكوميديا الخليجية الأولى لأكثر من 3 عقود.

وتعرضت الفنانة الكويتية، في وقت سابق، لمضاعفات صحية إثر إجراء عملية جراحية لاستئصال تقرحات في المعدة، وتم نقلها إلى العناية المركزة بالمستشفى الأميري في الكويت.

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