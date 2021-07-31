رانيا يوسف بإطلالة جريئة كشفت ساقيها بطريقة مثيرة! (شاهد)

في أحدث ظهورٍ لها، نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف، صوراً من ‏قضاءها إجازة في برشلونة بإسبانيا.

وظهرت رانيا مرتدية، قميصاً طويلاً باللون الوردي ومفتوحاً من المقدمة، فيما كشفت عن ساقيها، بطريقةٍ فاضحة .

رانيا يوسف مع خوان لابورتا

وكانت رانيا، نشرت صوراً لها ظهرت فيها بفستانٍ أصفر مكشوف الصدر مع خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، خلال تواجدها في إجازة قصيرة بإسبانيا.

وكتبت رانيا على الصور في حسابها بانستغرام: “انا مع أجمد رئيس نادي في العالم”.

لكنّ الجمهور لم يمرّ مرور الكرام على صور رانيا يوسف مع “لابورتا”، إذ أطلقوا وسماً مسيئاً لها، تصدر بعد نشرها صورا جمعتها برئيس نادي برشلونة خوان لابورتا.

في المقابل، شنت رانيا، هجوما عنيفا على كل من شارك في الوسم المسيء، وتعودت بمقاضاة كل من شارك في الوسم.

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ونشرت رانيا صورا لبعض التغريدات المسيئة لها عبر الوسم وعلقت بما نصه: (قمة الوقاحة وقلة الأدب علشان صورة اتصورتها، قبلت الضحك وقولت طبيعي مش لازم نقف علي كلمة عادية.)

وتابعت متوعدة:(انما توصل لهاشتاج عنوانه قذر زي كل شخص مشارك فيه لمجرد إن واحدة ست شجعت الكورة أو بتتكلم عنها، متحرشين أقذر من بعض بكل واحد مشارك في الهاشتاج ده .. متحرشين ولازم يتفضحوا).

سيتم تقديم بلاغات بصور وسكريت شوت لكل التويتات المشاركه بالهاشتاج المسيئ pic.twitter.com/XI9lg7kTmf — Raniah Yousief (@RaniahYousief) June 2, 2021