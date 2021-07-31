حميد الشاعري وهشام عباس يعودان بالساحل الشمالي إلى حقبة التسعينات ويشعلان الأجواء!

تصدر اسم النجمان المصري هشام عباس، والليبي حميد الشاعري قائمة المواضيع الأكثر تداولاً عبر محركات البحث، وذلك بعد إشعالهم الساحل الشمالي بحفل غنائي أعاد الجمهور إلى حقبة التسعينات.

حفل (تسعيناتي)

ووصفت وسائل إعلام محلية حفل حميد الشاعري وهشام عباس، بأقوى سهرة غنائية في الساحل الشمالي، بمحيط العلمين الجديدة.

و ضمت السهرة أشهر ما تألق به الفنانان من أغنيات خلال فترة التسعينيات تحت عنوان (تسعيناتي)، وكان الحفل كامل العدد.

وافتتح السهرة الفنان الليبي حميد الشاعري بأغنية (جلجلي) وسط عاصفة من هتافات وصيحات بعدها وجه تحية للجمهور.

الجمهور يتفاعل مع (عيني)

ثم واصل حميد الشاعري فقرته بالعديد من أغانيه المميزة التي عُرف بها في التسعينات، منها (من عيونك)، (يا أم الفستان)، (روح السمارة) و(علي مين) و(ويا أم العيون السودة).

وفي ختام فقرته، قام حميد الشاعري بتقديم الفنان هشام عباس للجمهور وشاركه تقديم أغنية (عيني) التي جمعتهما في التسعينات، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وبدأت فقرة هشام عباس حتى طلوع شمس اليوم التالي، وقدم عدداً من أغانيه مثل (يتربي في عزو) ، (كده رضا) ، (ساعة لقلبك يا جميل)، وغيرهم، وقام بتنظيم الحفل المنتج وليد منصور.

وأشاد مغردون بحفل هشام عباس وحميد الشاعري، واعتبروا أنه أكثر نجاحاً من حفلات المهرجانات، وأن هذا هو الوجه الحقيقي للفن في مصر.

عودة هشام عباس بعد 10 سنوات

وفي سياق آخر، طرحت شركتا (مزيكا) و(عالم الفن) أغنية (سهرانين الليل) لهشام عباس، قبل أيام على موقع الفيديوهات الشهير (يوتيوب) وجميع المتاجر الإلكترونية ومحطات الراديو.

وقال هشام عباس في بيان صحفي إنه سيعود من وقت لآخر بعمل جديد، وذلك بعد عودته إلى الساحة الغنائية بعد فترة غياب ونجاح ألبومه الأخير (عامل ضجة) الذي طرحته الشركتان في نوفمبر الماضي.

وأغنية (سهرانين الليل)، من كلمات أمير طعيمة وألحان محمد يحيى وتوزيع كريم عبد الوهاب.

وسبق أن كشف هشام عباس عن سبب غيابه عن الساحة الفنية دون أن يصدر أي ألبومات جديدة لمدة عشر سنوات.

وقال حينها إن الأمر كان عاديًا، وكان يتخللها تترات مسلسلات، وحفلات، وأغاني أفلام.

وتابع في تصريحات تلفزيونية: (أيضا كانت هناك ظروف الثورة، ومكانش ليا نفس أغني دلوقتي، وولادي في الفترة دي كانوا بيكبروا وكان نفسي أكون معاهم أكتر).

وأضاف: (في هذه الفترة بختار بعض الأغاني، والألبوم فيه أغاني جمعتها خلال الفترة دي، وأنا أسف جدا إذا كان حد زعل من غيابي، وأوعدكم مش هغيب تاني عليكم).

(أنا بابا)

أما حميد الشاعري، فقد طرح في أكتوبر الماضي أغنية (العين عليها تروح)، من ألبومه الجديد، (أنا بابا) عبر اليوتيوب، وهي من ألحان أحمد يوسف وكلمات سيد علي وتوزيع حميد الشاعري.

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و كانت شركة (كامب برودكشن) المنتجة لألبوم (أنا بابا)، قد طرحت البرومو الخاص بألبوم حميد الشاعري الجديد عبر صفحتها الرسمية بـ(فيس بوك)، والذي يعتبر عودة له بعد غياب 14 عاما، منذ أن طرح آخر البوماته بعنوان (روح السمارة) عام 2006.

ويتضمن الألبوم 14 أغنية جميعهم باللهجة المصرية، وقرر حميد الشاهري أن يهدي أغنية (زحمة الأيام) لروح الشاعر سامح العجمي والملحن أشرف سالم.

كما تضمن ألبوم حميد الشاعري الجديد أغنية لرباعي التسعينات حميد وهشام عباس وإيهاب توفيق ومصطفى قمر، بعنوان (زحمة الأيام) وتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب.

هذا وقد قدم حميد الشاعري في الألبوم موهبتين جديدتين وهما المطربة جوري والمطرب يوسف، ويقوم بنفسه بالتوزيع الموسيقي بـ4 أغنيات داخل الألبوم.

وتعاون حميد الشاعري في الألبوم مع الملحن عصام كاريكا والفنان مصطفى شوقي في أغنية بعنوان (أوتوموبيل السعادة).

فلكور ليبي

وشارك أيضاً في الألبوم مجموعة من الشعراء والملحنين من بينهم عزيز الشافعي، تامر حسين، عنتر هلال، محمد البوغة، محمد رحيم، وطارق عبدالجابر وتوما وغيرهم من الأسماء.

وحرص حميد الشاعري على تضمين الألبوم أغنية بالفلكلور الليبي بعنوان (يا دنيا يادوارة)، والتي كتب كلماتها الشاعر عنتر هلال.

الجدير بالذكر أن حميد الشاعري كان يدرس الطيران في بريطانيا وطالبه والده بأن يحصل على ساعات الطيران المقررة له في مطار إمبابة لمدة 45 يوما، وبالفعل جاء ولكنه بقي في مصر 45 عاما وليس 45 يوما.

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وكان يعمل حميد الشاعري في غسيل الأطباق في أحد الفنادق ليستطيع تسجيل أغانيه في بريطانيا ونجح في عمل 6 أغاني، وأول صديق له في الوسط الفني هو الفنان محمد منير، وقام بتلحين أغنية (دارت بينا ريح الطريق) له.

ولحميد الشاعري 4 أبناء هم (نورا ونبيل ونور ونديم) وكلهم لهم اهتمامات فنية بين الرسم والإخراج والعزف والتوزيع.

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