حقيقة إقامة فرح نجل محمد بن زايد في مدينة العلمين المصرية

كشفت وسائل إعلام مصرية، حقيقة الأنباء التي يجري تداولها بشأن إقامة فرح نجل محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي في مدينة العلمين المصرية.

ونفت مصادر إماراتية مسؤولة، وفق صحيفة “الوطن” المصرية، ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إقامة فرح زفاف نجل الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، في مدينة العلمين في مصر.

مدينة العلمين الجديدة تستعد لاستضافة حفل زفاف نجل ولي عهد ابو ظبي "محمد بن زايد" بحضور الرئيس السيسي و يقدر عدد المدعوين من الامارات 3000 شخص ومن بقية انحاء العالم 3500 شخص ومن مصر 500 شخص بخلاف اطقم الحراسات و الخدمات الفرح سيكون علي 3 ليالي متتالية 👌الف مبرووك pic.twitter.com/Fs05KMN2te — Engazatmasr.com🇪🇬 انجازات مصر (@engazatmasr2020) July 30, 2021

وأوضحت المصادر أن “الشيخ محمد موجود حالياً في فرنسا استعدادا لإقامة فرح نجله في قصر الشيخ زايد في مدينة أنيماس في جبال الألب”.

فندق العلمين يستعد لاستقبال حفل زفاف نجل الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي بحضور الرئيس #السيسي و 3000 ضيف من بينهم أمراء و زعماء العالم..جميلة يا أم الدنيا 💙🇪🇬 pic.twitter.com/PbBFccP0Lb — Engazatmasr.com🇪🇬 انجازات مصر (@engazatmasr2020) July 30, 2021

فرح نجل محمد بن زايد

وانتشرت شائعة على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بتنظيم فرح نجل الشيخ محمد بن زايد في مدينة العلمين الأيام المقبلة بحضور عدد من الرؤساء ولمدة 3 أيام، لكن مصادر إماراتية نفت صحة الخبر.

فرح ابن الغالي عندنا فى مدينة العلمين الجديدة

نجل ولي عهد ابو ظبي "محمد بن زايد" بحضور الرئيس السيسي .. محدش قدنا من الفرحة ربنا يتمم بخير ويسعدهم pic.twitter.com/07R6UeG5l9 — 🇪🇬سلامة ضيف🇪🇬 (@salama__cc_1970) July 30, 2021

وأوضحت المصادر أن “سبب الشائعة حضور عدد من رجال الأعمال الإماراتيين لافتتاح فندق ضخم في العلمين أبرزهم خلف الحبتور، ما سبب لغطا لدى الكثيرين”.

أول تعليق مصري

وفي السياق، كشفت مصادر مصرية مسؤولة حقيقة إقامة فرح زفاف نجل الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي في مدينة العلمين الجديدة، بأنه غير حقيقي.

وأكدت المصادر أنه لا صحة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن زفاف نجل محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي سيكون في مدينة العلمين في مصر.

الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد

وأوضحت المصادر بأن الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي كان يقضي عطلته الصيفية في منطقة الساحل الشمالي، والتقي الرئيس السيسي عقب مشاركته في افتتاح قاعدة 3 يوليو العسكرية البحرية المصرية، وكان يقيم في فندق العلمين، وتم إخلاء الفندق من المصريين، حيث تواجد بصحبة أسرته، وبعض المسؤولين في الإمارات.

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افتتاح القاعدة الجوية

وفي وقت سابق، أعرب الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي عن سعادته بحضور افتتاح قاعدة “3 يوليو” البحرية في منطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر.

وكتب بن زايد في تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر”: “سعدت بحضور افتتاح قاعدة “3 يوليو” البحرية المصرية في منطقة جرجوب .. مصر بقيادة أخي عبدالفتاح السيسي تشهد إنجازات بارزة في مختلف القطاعات الحيوية”.

وأضاف: “كل التوفيق للشعب المصري الشقيق في مسيرته نحو البناء والتنمية”.

سعدت بحضور افتتاح قاعدة "3 يوليو" البحرية المصرية في منطقة جرجوب ..مصر بقيادة أخي عبدالفتاح السيسي تشهد إنجازات بارزة في مختلف القطاعات الحيوية، كل التوفيق للشعب المصري الشقيق في مسيرته نحو البناء والتنمية. pic.twitter.com/pZf3hdFZCD — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) July 3, 2021

وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وقت سابق قاعدة “3 يوليو” التي ستكون أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط.

وشارك في مراسم افتتاح القاعدة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.

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