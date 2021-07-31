حسين فهمي يحتضن باميلا الكيك ويقبّلها .. 4 صور تثير ضجة بمواقع التواصل!

أثار الفنان المصري حسين فهمي، موجة جدل وتساؤلات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب جرأته مع الفنانة اللبنانية باميلا الكيك.

حسين فهمي و باميلا الكيك

جاء ذلك بعد تداول صورهما معاً والتي نشرتها باميلا كيك عبر حسابها على (انستجرام)، من كواليس فيلم (الفارس)، الذي يشاركان بطولته معاً، بالإضافة إلى كل من أحمد زاهر وصلاح عبد الله ونهال عنبر وملك أحمد زاهر.

وظهر حسين فهمي وهو يحتضن باميلا الكيك ويُقبلها على خدها، واعتقد البعض أنهما ارتبطا، خاصة أن الفنانة اللبنانية علقت فقط بعبارة: (مع الكبير).

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جدل وتساؤلات

وزاد الجدل بعد تعليق أحمد زاهر على الصور بالقول: (لا كده انا هاغير يا باميلا )، مرفقاً بإيموجي غاضب.

وجاء في التعليقات: (لا يكون يحبون بعض).

وكتب آخر: (ليك هالغمرة متل كأنه بعمره ما شايف نسوان).

وسخر آخر من سن حسين فهمي، وقال: (حسين فهمي يوجه رسالة للشباب البائس اللي زي حالتنا؛ انا مهما كبرت صغير).

وفي ذات السياق، انتهى حسين فهمي من تصوير مشاهد حفل داخل قصره، الذى تم بناؤه فى منطقة شبرامنت، وذلك خلال أحداث فيلم (الفارس) ودعا فى الحفل مجموعة من رجال الأعمال والصحفيين.

ويجسد فهمي في الفيلم شخصية رجل أعمال ثرى، لكن لديه مشاكل نفسية تجعله يتصرف بشكل غير سوي، ويدخل فى صراعات مع شخصية (فارس) التي يجسدها أحمد زاهر.

وتدور قصة فيلم (فارس) حول شاب بسيط من منطقة شعبية ولديه خلفية رياضية ولكن الظروف تجبره على مواجهة بطش رجال الأعمال رشيد السويفي الذى يجسده حسين فهمي، وتتوالى الأحداث فى إطار تشويقي، وهو من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

اكتئاب أدى إلى الجنون

وقبل أشهر، انتشرت أنباء تفيد بنقل حسين فهمي إلى مستشفى الأمراض العقلية في القاهرة.

لكن معلومات خاصة نقلها موقع (الفن) حينها، أكدت أن هذه الأنباء مفبركة وليس لها أساس من الصحة.

وأشارت المعلومات إلى أنه ليس منطقياً أن يرد في تقرير مصور أن الاكتئاب أدى إلى جنون حسين فهمي. خوفاً من الموت كما حصل مع الممثلين عزت العلايلي ويوسف شعبان وعلي حميدة.

وكشفت المعلومات أن هذه التقارير المغلوطة يتم بثها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب من خارج مصر. مؤكدة أنها تهدف فقط إلى إثارة البلبلة حول النجوم المصريين واستغلال أسمائهم لرفع نسبة المشاهدات وجني الأرباح المالية.

العجوز الشاب

وتصدر حسين فهمي ترند محركات البحث جوجل، بعد ظهوره في برنامج et بالعربي ليكشف تفاصيل مشروعاته الفنية في المرحلة المقبلة، وكواليس فيلم (فارس).

وظهر حسين فهمي بالشكل الذي اعتاد عليه الجمهور، ما جعلهم يطلقون عليه لقب (العجوز الشاب).

وقال حسين فهمي: (تحمست لفيلم فارس لأن أحمد زاهر فنان موهوب وصديقي على المستوى الشخصي. وتعاونا معًا من قبل في عدة أعمال، وكنت سعيد جدًا بذلك).

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وتابع فهمي: (اليوم هو بصدد تصوير أول بطولة مطلقة له في السينما ويهمني جدًا نجاحه. واهتميت بمجرد أن عرض على السيناريو خاصة وأنه من اختياره، ولم أتردد في مشاركته هذا النجاح).

وأكد فهمي أن فيلم (فارس) لا يوجد به كوميديا، مضيفاً: (العمل يرصد للصراع بين الخير والشر. ويرصد للعديد من النماذج الإنسانية والحياتية، في إطار أكشن).

الجدير بالذكر أن آخر أفلام حسين فهمي كان (الكويسين) عام 2018، وشارك في بطولته أحمد فهمي، أسماء أبو اليزيد. شيرين رضا، بيومى فؤاد، أحمد فتحي، تارة عماد، اليزيد، عمرو وهبة، وجيلان علاء، مكاوي، وهو تأليف أيمن وتار، وإنتاج (سينرجى فيلمز)، وإخراج أحمد الجندي.

أبلة فاهيتا وحسين فهمي

وكان أحدث ظهور إعلامي لحسين فهمي مع الدمية أبلة فاهيتا، في برنامج (لايف من الدوبليكس) على فضائية (اون).

وتحدث فهمي حينها خلال لقائه عن مشواره الفني وعلاقاته كما روى بعض المواقف الطريقة التي مر بها على مدار حياته، كما كشف عن اسمه الحقيقي وهو محمد حسين رافضًا الكشف عن عمره الحقيقي.

وأوضح أنه التحق بكلية الحقوق في بداية حياته، تنفيذًا لرغبة أسرته حتى يصبح قاضيًا على غرار باقي العائلة، واستمر بها لمدة عامين، لكنه لم يستطع أن يحبها لذلك تركها والتحق بمعهد السينما ليبدأ حياته الفنية.

كما كشف أنه لا يحب مشاهدة أفلامه لأنه كثير الانتقاد لنفسه، وعن علاقته بأحفاده أوضح أنه لا يعترف بفكرة الأولاد والأحفاد وأنه يفضل أن يخاطبه أحفاده وأبناؤه باسمه مباشرةً.

سيدة تحت سرير حسين فهمي

وعن أغرب تصريحاته، فكانت تتعلق بموقف تعرض له في أحد البلاد، عندما وجد سيدة تختبئ له أسفل سريره بالفندق الذي كان يقيم به، واكتشف حينها أنها كانت على اتفاق مع طاقم التنظيف الخاص بالفندق لتسهيل عملية الدخول، كما كشف أنه كثيرًا ما يتعرض للمعاكسات من قبل السيدات وكان أشهرهن الفنانة العالمية صوفيا لورين التي قامت بمعاكسته.

وذكر فهمي أن سيدات كثيرات قمن بمعاكسته وبعضهن تحرشن به لكن رفض ذكر أسماء هؤلاء السيدات والممثلات.